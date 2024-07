Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verband tussen mislukte ivf-behandeling en luchtervuiling, blijkt uit onderzoek

Dat luchtvervuiling niet goed voor je gezondheid is, weten we allemaal. Maar het inademen van vervuilde lucht is niet alleen slecht voor je longen en luchtwegen, het beïnvloedt ook de kans op een geslaagde ivf-behandeling. Onderzoekers ontdekten namelijk recent een verband tussen een hoog niveau aan fijnstof in de lucht en de kans om zwanger te worden via een ivf-behandeling. Die kans zou een stuk kleiner zijn.

Bijna 40 procent kleiner om precies te zijn. Dat is de conclusie die wetenschappers na acht jaar onderzoek nu trekken. Ze onderzochten bijna 3700 ivf-behandelingen bij 1836 Australische patiënten. Daarbij keken ze naar de hoeveelheid fijnstof in de lucht op vier momenten: 24 uur, twee weken, vier weken en drie maanden voor de verzameling van eicellen. Wat blijkt? De blootstelling aan PM10, dat zijn fijnstofdeeltjes van maximaal 1 micrometer groot, twee weken voor de verzameling van eicellen doet de kans op succes met 38 procent dalen.

Onderzoek naar de embryotransfercyclus

„Dit is de eerste studie die kijkt naar de embryotransfercyclus om de effecten van blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens de ontwikkeling van eicellen, rond de tijd van de embryotransfer en tijdens vroege zwangerschap, afzonderlijk te analyseren. Zo konden we dus evalueren of luchtvervuiling van invloed is op de eicellen of op de vroege stadia van de zwangerschap”, legt hoofdonderzoeker Sebastian Leathersich uit.

De resultaten van het onderzoek laten dan ook een negatief verband zien tussen de blootstelling aan fijnstof in de eerste twee weken voorafgaand aan de eicelverzameling en de geboortecijfers uit die eicellen. „Het maakt duidelijk dat luchtvervuiling de kwaliteit van de eicellen negatief beïnvloedt en niet alleen de vroege stadia van de zwangerschap. Dat is een belangrijk onderscheid dat nog niet eerder is ontdekt”, aldus Leathersich.

Verband tussen luchtvervuiling en vruchtbaarheid

Uit het onderzoek blijkt dus dat er een verband bestaat tussen luchtvervuiling en vruchtbaarheid, maar hoe dat precies zit en hoe groot die invloed daadwerkelijk is, is nog niet helemaal duidelijk. Tijdens het onderzoek was de luchtkwaliteit volgens de metingen namelijk helemaal niet superslecht. De WHO-grenzen voor PM10 werden maar op 0,4 procent van de dagen overschreden.

Leathersich: „Zelfs in een deel van de wereld met uitzonderlijk goede luchtkwaliteit, waar op maar weinig dagen de grenzen worden overschreden, is er een sterke negatieve correlatie tussen de hoeveelheid luchtvervuiling en het geboortecijfer bij embryotransfers.”

Luchtvervuiling op één na grootste risicofactor voor sterfte In 2021 stierven er wereldwijd 8,1 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dat blijkt uit het rapport State of Global Air, opgesteld door het Health Effects Institute. Volgens dit rapport ademt bijna iedereen ter wereld dagelijks ongezonde lucht in. Meer dan 700.000 van deze sterfgevallen betroffen kinderen jonger dan vijf jaar, wat neerkomt op ongeveer 2000 sterfgevallen per dag. Ook kan het leiden tot vroeggeboorten, een laag geboortegewicht, astma en longziekten. Na ondervoeding is luchtvervuiling nu de grootste risicofactor voor sterfte onder jonge kinderen.

