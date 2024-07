Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Mijn studieschuld is 30.000 euro’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 23-jarige Saffira, die met haar derde studie gestart is.

Beroep: student

Woonsituatie: studentenhuis met zeven huisgenoten en een kat

Netto maandinkomen: 1000 euro (DUO & bijdrage ouders)

Saffira zit in het eerste jaar van haar studie, nadat ze eerder met twee andere studies is gestopt. Nu denkt ze de juiste plek te hebben gevonden. Samen met zeven huisgenoten en een kat woont ze in haar studentenhuis. „Naast mijn studie leen ik. Op dit moment werk ik niet, omdat ik het lastig vind tijd te vinden naast mijn studie. Deze zomer ben ik van plan wel weer te gaan werken. Voor nu leen ik zo’n 800 euro per maand van DUO en krijg ik 200 euro van mijn ouders. Dat is genoeg om mijn huidige levensstijl te onderhouden.”

Hoe ziet die levensstijl eruit?

„Mijn kamer kost ongeveer 400 euro en ik woon dus op mezelf. Ik ben lid van een studentenvereniging en ga veel naar borrels. Daarnaast vind ik het leuk om af en toe uiteten te gaan, uit te gaan, of ergens een drankje te doen.

Ik moet goed opletten waar ik mijn geld aan uitgeef. Ga ik een avondje uit, dan heb ik bijvoorbeeld geen geld meer om kleding te kopen. Wat dat betreft moet ik keuzes maken en soms is dat best lastig. Ik kan wel zeggen dat ik niet heel goed met geld kan omgaan.”

Zit je weleens zonder geld?

„Ja, soms heb ik nog heel weinig over en een buffer heb ik niet. Als ik dan nog ergens een Tikkie voor krijg, levert dat weleens geldstress op. Maar gelukkig weet ik dat ik een vangnet heb. Mijn zus helpt mij weleens uit de brand en mocht ik echt helemaal aan de grond zitten, dan weet ik dat mijn familie altijd zou helpen.

In de supermarkt denk ik heel bewust na over de boodschappen die ik doe. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk inkopen, zodat ik nog de hele week lunch heb, bijvoorbeeld? Zo maak ik dan keuzes, maar het zou slimmer zijn om met verschillende potjes te werken, zodat ik weet dat er genoeg is voor boodschappen en af en toe voor kleren of leuke dingen.”

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn vader heeft een lange periode zonder werk gezeten. Ik kom uit een groot gezin met vijf kinderen en een pleegzusje. We hebben nooit in armoede geleefd, maar het was niet altijd ruim. We gingen niet makkelijk uiteten en mijn ouders benoemden wel dat het duur is om bepaalde dingen te doen. Ze zeiden bijvoorbeeld ook dat boodschappen doen voor zo’n groot gezin geld kost.

Financiële lessen heb ik niet per se meegekregen, maar ik kreeg wel zakgeld en kleedgeld. Daar moest ik het mee doen. Daarnaast had ik altijd wel bijbaantjes. Ik werkte zwart in het café van de moeder van een vriendin. Daar werkte in de afwas en dat was vooral heel leuk. En het geld dat ik handje contantje verdiende was natuurlijk ook lekker.”

De basisbeurs is terug. Helpt dat voor jou?

„Dat helpt natuurlijk wel, alleen krijg ik de uitwonende beurs niet. In mijn huidige studentenhuis kan ik me namelijk niet inschrijven, waardoor ik de uitwonende beurs misloop. Dat scheelt ongeveer 300 euro per maand. Dat is natuurlijk wel zuur, maar het is niet anders. Ergens denk ik ook: het is maar geld en gelukkig heb ik geen dure kamer.

Voordat ik in mijn huidige kamer woonde, betaalde ik 800 euro huur per maand. Achteraf begrijp ik eigenlijk totaal niet hoe ik dat deed, maar ik heb daar toch een jaar gewoond.”

Maak je je weleens zorgen om je studieschuld?

„Ik zit in mijn eerste jaar van deze studie, maar omdat ik al vier jaar studeer en leen is mijn schuld 30.000 euro. Dat zal nog wel even oplopen. Ik probeer daar niet al te veel bij stil te staan, maar soms is het wel confronterend. Tegelijkertijd denk ik dat alles goedkomt, dan moet ik misschien periodes wat harder werken, maar dat lukt dan ook wel weer. Veel mensen maken zich zorgen om hun studieschuld vanwege een hypotheek, maar ik wil in het buitenland gaan wonen en werken, dus daar maak ik me niet zo’n zorgen om.”

Hoe kijk je naar geld?

„Ik vind het logisch dat geld bestaat, maar soms vind ik dat we wel heel erg in een consumptiemaatschappij leven. Constant wil iedereen maar nieuwe spullen; nieuwe jassen, schoenen, dat soort dingen. Soms denk ik dan weleens: wat is er mis met je oude spullen?”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ja, want dan zou ik net wat meer kunnen en iets comfortabeler kunnen leven. Ik zou wat vaker iets nieuws voor mezelf kunnen kopen – wanneer dat nodig is. En ook qua leuke dingen doen zou het makkelijker zijn.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, zeker. Als vrienden geen geld hebben om ergens mee naartoe te gaan, dan vind ik het heel leuk om te betalen voor diegene. Tijdens covid had ik een contract van 20 uur bij bezorgdienst Gorrilla’s, maar ik hoefde nooit te werken. Het geld kreeg ik wel steeds uitbetaald, iets van 800 euro per maand. Dan vond ik het het allerleukste om dat te delen met anderen, want het voelde niet alsof ik er voor had gewerkt.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Dat vind ik een lastige vraag. Kinderen die arm zijn kunnen natuurlijk ook gelukkig zijn, maar geld maakt het leven wel comfortabeler. Met geld heb je ook minder. En als ik nu geen geld zou hebben, zou ik alle dingen die ik doe niet meer kunnen doen. Dan zou ik minder gelukkig zijn.”

