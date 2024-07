Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Nick: ‘Op mijn 21ste kocht ik een huis’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 24-jarige Nick, die na een roerige start op de koopwoningmarkt het huis van zijn moeder kocht.

Beroep: transportplanner

Netto maandinkomen: 2825 euro (uit loondienst), daarnaast schommelende inkomsten uit eigen onderneming

Woonsituatie: koophuis

De Spaarrekening van Nick

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment zo’n 5000 euro. Het fluctueert weleens wat, want je gaat natuurlijk ook leven naar je inkomsten. De focus lag een tijd lang niet echt op sparen en ik heb behoorlijk geïnvesteerd in mijn eigen bedrijf. Daarnaast heb ik een huis en een nieuwe auto gekocht. Nu focus ik weer op sparen.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Zeker voor mijn leeftijd ben ik tevreden. Ik sta er goed voor in vergelijking met veel anderen, dus dat is prima. Uiteindelijk zou ik wel groter willen gaan wonen, maar op dit moment zit ik goed.”

Hoe is het gelukt een woning te kopen?

„Ik heb dik een jaar lang geboden en gezocht. Op mijn 20ste ging ik uit huis en vond ik gelukkig een vrij goedkope huurwoning. Ik betaalde daar 550 euro per maand, inclusief. Toch vond ik het zonde van het geld en het was een klein appartement. Eigenlijk was het een huis, opgedeeld in drie huurappartementen. Vanuit daar ben ik gaan zoeken, maar met overbieden was het niet te doen.

Mijn moeder kreeg uiteindelijk een nieuwe vriend, met wie ze samen een nieuw huis heeft gekocht. Daardoor kon ik het huis van mijn moeder kopen en hebben we het spel van overbieden kunnen vermijden. Zonder die kans had ik misschien nog steeds geen succes gehad op de huizenmarkt. Het is echt gekte. Voor starters en alleenstaanden is het praktisch onmogelijk om een woning te kopen, tenzij je enorm veel eigen geld hebt.”

Hoeveel heb je voor de woning betaald?

„Ik heb het huis gekocht voor 200.000 euro. Met mijn toenmalige salaris was dat de max qua financiering. Daarna heb ik nog een kleine verbouwing betaald voor een nieuwe keuken, een vloer, dat soort dingen. Dat is een flinke hap uit mijn eigen geld geweest. In totaal heb ik zo’n 15.000 euro eigen geld ingelegd.

Ik heb het huis gekocht voor 200.000 euro.

Iedereen heeft een andere situatie en ik realiseer me dat mijn situatie niet de norm is. Je hoort niet vaak dat iemand van 21 jaar een huis koopt. Het heeft voor mij ook geholpen dat ik een erfenis van mijn opa had.

Uiteindelijk heb ik het niet in een een perfecte periode gekocht als je kijkt naar de rentes, maar nu heeft het huis alweer een deel overwaarde. Bovendien is alles wat ik aan de woning doe of verbouw een waardevermeerdering. Niets is weggegooid geld. Wat dat betreft is het een financiële afweging geweest om geld in stenen te stoppen en ik ben dankbaar dat dat via familie gelukt is. Eigenlijk had ik zelf de hoop al opgegeven.”

Waar geef je je geld verder aan uit per maand?

„Het grootste deel gaat naar vaste lasten: de hypotheek, verzekeringen, mijn auto. Daarna blijft er nog zo’n 1500 euro over. Een deel daarvan gaat naar brandstof en boodschappen. En van wat er overblijft, gaat een groot deel naar leuke dingen. Bijvoorbeeld weekendjes weg, terrasjes, voetbalwedstrijden: dat tikt allemaal wel aan. De laatste tijd let ik wel wat beter op. Maar voorheen gaf ik wel makkelijk geld uit. Wilde ik bijvoorbeeld een nieuwe Apple watch? Dan kocht ik die zomaar, voor 500 euro. Dat pakte ik dan van mijn spaarrekening. Nu doe ik dat minder makkelijk.”

Hoe gaat het nu met sparen?

„Ik spaar vast 500 euro, mits er geen grote extra uitgaven zijn die maand. Dat doe ik nu ongeveer een jaar en dat gaat tot op heden best goed. Ik vind het nu belangrijker om mijn spaarrekening aan te vullen. Daardoor merk ik ook dat het meer pijn doet om geld van mijn spaarrekening af te halen.

Ik spaar vast 500 euro, mits er geen grote extra uitgaven zijn die maand.

Zo’n 10.000 euro zou voor mij een mooie buffer zijn. Alles daarboven zou ik veilig kunnen herinvesteren.”

Je hebt ook een eigen bedrijf. Hoe zit dat?

„Ik heb een horecaopleiding gedaan en uiteindelijk heb ik daar echt een passie gevonden. Na mijn afstuderen kwam corona en de horeca ging dicht. Ik wilde niet werkloos zijn vlak na mijn studie, dus toen ben ik in de supermarkt gaan werken als afdelingschef. Via via ben ik daarna bij de transportplanning beland. Ondertussen wilde ik ook iets met horeca blijven doen, dus heb ik een eigen bedrijf opgezet tijdens covid. Anderhalf jaar geleden is er een maatje ingestapt en nu runnen we samen een barbeque-cateringbedrijf. Nu begint dat z’n vruchten af te werpen. We staan ook op festivals en het werkt.

Het is mijn droom ooit een eigen restaurant te starten. Maar voordat je een lening krijgt bij de bank, heb je een flinke zak geld nodig. Horeca is hard werken, maar het geeft mij veel voldoening. Als wij na een feestje allemaal laaiend enthousiaste mensen zien en kwaliteit hebben uitgeserveerd, dan maakt me dat heel blij.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„De boodschappen. Normaliter doe ik iedere dag boodschappen. Als ik iets nodig heb, dan haal ik dat. Of als ik lunch nodig heb voor tijdens werk, dan rijd ik ‘s ochtends nog even langs de winkel. Een klein tasje boodschappen kost zo al 40 tot 50 euro. Daar zou ik met een scherper oog naar kunnen kijken. Ik denk dat ik wel dik 400 euro per maand aan boodschappen uitgeef. Ik ben wat dat betreft ook wel een luxepoes. Als ik zin heb in een biefstukje, dan haal ik die bij de slager, of als ik nieuwe kleding koop, koop ik Tommy Hilfiger of Ralph Lauren.”

Wat is je beste financiële tip?

„Houd je uitgaven goed in de gaten. Ik probeer dat nu beter te doen door uitgaven op te schrijven. Een beetje van de oude stempel met pen en papier, maar dan onthoud je het goed. En daarnaast zou ik zeggen: leef naar je inkomen en geef niet meer uit dan je hebt.”

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Lees dan ook de voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening.

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties