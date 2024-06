Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer is iets een schenking en wat kun je allemaal schenken?

Bij een schenking of gift denk je waarschijnlijk snel aan een (groot) geldbedrag. Maar er zijn legio dingen die je kunt schenken of die je als schenking kunt krijgen. Maar wanneer is iets precies een schenking?

Een cadeautje voor je verjaardag is – meestal – geen schenking. Denk bijvoorbeeld aan een armbandje, cadeaubon of nieuwe voetbalschoenen. Maar ga je over een bepaald bedrag heen, dan kan het zo zijn dat je schenkbelasting moet betalen.

Wat is een schenking?

Hoe schenkbelasting precies werkt en hoeveel je je kind mag schenken (of hoeveel je mag krijgen van je ouders), legden we je eerder al uit. In 2024 mag je 6633 euro van je ouders krijgen (of aan je kind schenken). Krijg je een schenking van iemand anders, bijvoorbeeld je oma, een buurvrouw of een vriend, dan is het maximale bedrag 2658.

Een schenking is kort gezegd iets dat je krijgt van een ander, zonder dat zij daar iets voor terug willen. De meest gangbare en bekende vorm van een schenking is een geldbedrag, maar je kunt ook andere dingen schenken. Een auto, bijvoorbeeld, of een huis. Maar ook kunst, antiek, een paard of bijvoorbeeld gouden sieraden kunnen deel uitmaken van een schenking. Het gaat erom dat er waarde aan zit (en dan niet een schilderijtje van 100 euro, bijvoorbeeld).

Stel dat je oom je een gouden ring van 1500 euro schenkt. Dat is een schenking, want er zit flink wat waarde aan, maar het is niet genoeg om over het maximumbedrag te gaan, dus je betaalt er geen belasting over.

Hoe bepaal je de waarde van een schenking?

Om te checken of je schenkbelasting moet afdragen, is het zaak dat je de waarde van de schenking weet. Krijg je een geldbedrag, dan is dat makkelijk. Maar je kunt dus ook een dure gouden ketting, een stuk grond of een auto krijgen. Op de website van de Belastingdienst leren we dat je de waarde van een gekregen huis bepaalt aan de hand van de WOZ-waarde, de waarde van een auto kun je bepalen aan de hand van de ANWB-koerslijst, bij kunst of antiek kun je de verzekerde waarde of de catalogussen van veilinghuizen erop naslaan.

Als je de rechten van een stuk grond geschonken krijgt, gelden er weer heel andere regels. Ook voor een schenking voor een dure studie zijn andere regels opgesteld. Krijg je in één jaar een schenking van zowel je vader als je moeder? Dan tel je die bij elkaar op, ook als zij gescheiden zijn. Dus stel je moeder schenkt je 3000 euro en je vader 4000 euro, dan zit je over het maximale bedrag van 6633 euro heen. Als je partners voor de schenkbelasting bent, tel je de schenkingen die jij en je partner krijgen, bij elkaar op.

Als je een schenking krijgt, kan de schenker de schenkbelasting ook voor jou betalen. Die belasting is echter wel hoger dan wanneer je ‘t zelf betaalt, omdat de Belastingdienst het ook als een schenking ziet als iemand anders de belasting betaalt. Er bestaat ook een eenmalig verhoogde vrijstelling voor een vrij te besteden doel van 31.813 euro. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden en kun je niet naast een schenking gebruiken als vrijstelling.

