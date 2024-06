Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je hebt een product besteld, maar de webshop is failliet: wat nu?

Dat is pech: heb je net een fijn of leuk product besteld, blijkt de webshop ineens failliet te zijn. Kun je dan naar je bestelling fluiten? En welke acties kun je ondernemen?

Ook altijd handig: leren hoe je nepwebshops moet herkennen.

Product besteld, maar webshop is failliet

Allereerst moeten we even duiken in hoe een faillissement precies werkt. Dit kan een bedrijf zelf aanvragen als het de rekeningen niet meer kan betalen, óf de schuldeisers vragen een faillissement aan. Hoe dan ook: het bedrijf verkeert in financieel zwaar weer.

Het is vervolgens aan de rechter om te bepalen of een bedrijf daadwerkelijk failliet gaat. Zo ja, dan wordt er ook een curator aangewezen. Die neemt vanaf dan alle beslissingen. Hoeveel geld is er nog en hoe moet dat worden verdeeld onder de schuldeisers?

Als een bedrijf failliet gaat, is de kans héél klein dat je pakketje alsnog wordt bezorgd. Je zult dus actie moeten ondernemen. Meld je bij de curator en maak kenbaar dat je nog op een bestelling wacht. Er zijn meerdere manieren om aan de contactgegevens van de curator te komen: in de faillissementsaankondiging, op de website van het bedrijf, via de Kamer van Koophandel of via het Centraal Insolventieregister (hierin staan gegevens van faillissementen).

Heb je wel of niet betaald?

Als je al hebt betaald, kun je je melden als schuldeiser met een voorbeeldbrief van het Juridisch Loket. Soms ontvang je het product alsnog of je krijgt (een deel) van je geld terug. De overheid en de bank hebben voorrang op betaling, dus houd er rekening mee dat je als klant achteraan de rij staat.

Heb je nog niet betaald? Doe dat dan niet totdat je het product ontvangt. Mogelijk kun je de overeenkomst ontbinden. Maar als de curator de leveringsverplichting wil nakomen, moet je dat accepteren.

Tips voor de volgende keer

Voorkomen is beter dan genezen, al zijn dit soort situaties natuurlijk nooit helemaal te voorspellen:

Check of een bedrijf financieel gezond is. De makkelijkste manier is door reviews te checken. Als er veel klachten over levering of terugsturen tussen staan, kan het zomaar eens foute boel zijn. Wil je het echt zeker weten, vraag dan bij Kamer van Koophandel een jaarrekening op of kijk in het Centraal Insolventieregister of er uitstel van betaling is aangevraagd.

Wil je online iets duurs kopen? Kijk dan of er een mogelijkheid is om pas te betalen zodra je het product hebt gekregen.

