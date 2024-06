Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer is een te hoge hartslag gevaarlijk?

Een hoge hartslag is nooit fijn, al helemaal niet als je je hart tekeer voelt gaan in je borstkas. Maar wanneer is een te hoge hartslag gevaarlijk? We zetten het een en ander uiteen voor je.

Als je sport, gaat je hartslag logischerwijs omhoog. Dat kan meestal geen kwaad, maar soms kan een hoge hartslag wel risico’s met zich mee brengen. In de medische wereld wordt een hoge hartslag tachycardie genoemd, dan ligt het aantal slagen boven de 100 per minuut.

Benieuwd naar meer over het hart? Metro sprak onlangs cardioloog Janneke Wittekoek, die benadrukte dat het vrouwenhart heel anders in elkaar zit dan het mannenhart.

Via de website van de Hartstichting leren we dat een hartslag van boven de 100 slagen per minuut in veel gevallen niks ernstigs is. Dat is bijvoorbeeld als je hartslag hoger is door inspanning, koorts, angst, stress, boosheid of bijvoorbeeld omdat je je ergens over opwindt. Soms kan je hart ook sneller gaan kloppen door drugs of alcohol, omdat je rookt of door sommige medicijnen.

Maar merk je dat je hart wel erg snel klopt, terwijl je bijvoorbeeld gewoon op de bank zit en je niet gestrest bent? Dan kan er iets meer aan de hand zijn. Zeker als je hartkloppingen voelt, je je minder goed kunt inspannen of je bijvoorbeeld bent flauwgevallen. Ook de medische website Thuisarts noemt flauwvallen als rode vlag bij een hoge hartslag. Maar als je hartslag hoog is en je ook druk op de borst voelt of je moeilijker kunt ademen, moet je aan de bel trekken.

Wat is een normale hartslag?

Normaliter klopt je hart zo’n 60 tot 90 keer per minuut. Het kan zo zijn dat je je hartslag meer voelt als je ligt, zeker als je op je linkerzij ligt. Als je sport, kan je hart wel 160 of zelfs 200 keer per minuut kloppen. Doorgaans betekenen hartkloppingen niet meteen dat er iets mis is met je hart, maar als je dus bijvoorbeeld ook druk op de borst voelt, moeilijk ademt of flauwvalt, moet je wel medische hulp zoeken.

Wanneer is je hartslag te hoog?

De Hartstichting heeft een handig ezelsbruggetje als het gaat om het berekenen van je maximale hartslag. Dat wil zeggen dat je hart zich boven die grens tussen twee slagen niet meer goed vult met bloed en daardoor minder bloed rondpompt. Je maximale hartslag is 220 min je leeftijd. Als je 30 bent, is het dus 190. Wel is dat een schatting en kan het met zo’n 15 slagen afwijken, ook hoeft het niet erg te zijn als je (even) boven het maximum zit.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

