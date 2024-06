Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik leerde dat elke euro de laatste kan zijn’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 22-jarige Job, die leerde dat iedere euro de laatste kan zijn.

Beroep: Redacteur

Woonsituatie: Studentenhuis

Netto maandsalaris: Tussen de 2000 en 2500 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben jij financieel opgevoed?

„Ik ben opgevoed met het idee dat je jezelf nooit rijk moet rekenen. Elke euro kan de laatste zijn. Of je nu 10, 1000, of 10.000 euro op je rekening hebt staan. Vooral mijn vader droeg die mentaliteit uit. Hij kende alle prijzen in de supermarkt uit zijn hoofd en als ik grotere aankoop wilde doen, dan moest ik daar heel goed over nadenken en laten zien dat ik het écht wilde. Dat ging als kind dan bijvoorbeeld om speelgoed.

Mijn vader kende alle prijzen in de supermarkt uit zijn hoofd.

Soms werkt die mentaliteit mij nog steeds wat tegen. Toen ik ouder werd en zelf geld ging verdienen voelde het soms alsof ik een beetje in mijn vrijheid werd beperkt. Dan had ik een hele zomer hard gewerkt en als ik dan iets leuks wilde kopen, dan werd dat soms tegengewerkt.”

Hoe uitte zich dat?

„Als kind merkte ik bijvoorbeeld dat ik als enige van de klas dan niet op vakantie ging. En later is er bij mijzelf best wat angst rondom geld ontstaan. Mijn ouders zijn vroeg gescheiden. Ergens was mijn vader geobsedeerd met zo goedkoop mogelijk leven, maar dat is best lastig met twee kinderen. Mijn moeder was iets coulanter met geld, dus soms ging ik dan naar haar toe om bepaalde dingen te vragen. Maar tegelijkertijd wist ik dat zij het financieel juist lastiger had, dus daar durfde ik niet om veel te vragen. Maar als ik echt geen optie had, dan vroeg ik het wel aan haar.

Later kreeg mijn moeder een nieuwe vriend en kreeg ik er een stiefbroertje bij. Zijn vader heeft heel veel geld en zijn moeder verwende hem heel erg. Dat heeft soms wel voor wat spanning gezorgd en bij mij wel tot een soort zelfmedelijden geleid. Ik was een kind en als hij dan een iPad kreeg en ik niet, vond ik dat oneerlijk. Dat was best dubbel.”

Hoe kijk je nu zelf naar geld?

„Ik ben heel bewust bezig met de lange termijn. Ik heb bijvoorbeeld een studieschuld, omdat ik direct op kamers ging en mijn ouders niet hebben meebetaald aan mijn studie. Natuurlijk heb ik naast mijn studie wel gewerkt, maar daar kon ik niet alles van betalen.

Nu heb ik een plan bedacht waardoor ik de rente op de studieschuld in ieder geval kan voor blijven, om het zo te zeggen. Een deel van mijn spaargeld heb ik op een rekening met hogere rente gezet, waardoor dat de rente op de studieschuld opheft. Ik heb me heel veel zorgen gemaakt om die schuld, maar dankzij een planning is dat nu beter. Ik heb nu een buffer achter de hand en omdat ik een baan heb, komt er nu altijd geld binnen. Daardoor is de angst om geld uit te geven kleiner geworden. Eerder dacht ik over elke euro na.”

Hoe vond je het om een studieschuld op te bouwen?

„Ik betaalde alles zelf, van mijn kamer tot mijn zorgverzekering en telefoonabonnement. Ik vond dat ergens heel logisch, omdat ik wist dat mijn ouders het niet heel breed hadden. Toen ik 18 jaar werd, wilde mijn vader dat ik huur zou gaan betalen bij hem thuis. Kort daarna ben ik uit huis gegaan.

Ik woon in een studentenhuis en het is wel zuur om te zien dat anderen soms wel grote giften van ouders krijgen. Eén huisgenoot krijgt bijvoorbeeld een kwartaalgift van 1000 euro per keer. Dat is meer dan ik in de afgelopen tien jaar heb gekregen, denk ik. Dat voelt ergens wel krom.”

Stelling: Met 1.000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ja, zeker. Nu ben ik natuurlijk nog een starter en op lange termijn ga ik vast meer verdienen. Maar met 1000 euro per maand extra zou ik nu bijvoorbeeld al veel meer kansen hebben op de woningmarkt. Ik ben nu namelijk klaar voor de volgende stap; ik zou graag mijn studentenhuis uit willen, maar dat is best lastig. Nu zou het mij dus zeker helpen.

Ik zou graag mijn studentenhuis uit willen, maar dat is best lastig.

Qua geluk zou het nu nog wel helpen. Het geeft toch net rust. Ik heb mezelf als doel gesteld om 3500 euro bruto te gaan verdienen als volgende stap in mijn carrière. Dat voelt als een haalbaar doel.”

Stelling: Geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja, zeker. De helft van het plezier zit in geven aan anderen. Ik koop bijvoorbeeld heel graag cadeaus voor mijn vriendin, daar geniet ik van. En soms doneer ik aan het WNF of Palestina.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt gelukkig, tenzij het te veel hebt. Want ik denk niet dat je gelukkig kunt zijn zonder geld. We hebben het nu eenmaal allemaal nodig. Het is handig en goed dat geld bestaat, wat mij betreft. En het is leuk om in geld te zwemmen, maar je moet er niet in verdrinken.”

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Lees dan de voorgaande edities van Geld maakt (niet) gelukkig.

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties