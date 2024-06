Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Yassin: ‘Ik heb 144.500 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 36-jarige Yassin, die sinds 2018 altijd minimaal 100.000 euro spaargeld heeft.

Beroep: accountancy ondernemer

Bruto inkomen: 11.000 euro per maand uit zijn onderneming + 9500 euro huurinkomsten

Woonsituatie: koopwoning met vrouw en drie kinderen

Na een studie accountancy werkt Yassin bij één van de Big Four-bedrijven. Totdat de crisis in 2011 toeslaat. Hij besluit voor zichzelf te beginnen. Na ruim 3 jaar hard werken, een portfolio opbouwen en werkweken van zo’n 50 uur kent zijn bedrijf een omslagpunt. Hij maakt winst. Inmiddels maakt hij met zijn bedrijf een jaarwinst van zo’n 125.000 tot 140.000 euro.

Daarnaast investeert hij in huizen: hij bezit drie vastgoedpanden – naast zijn eigen woning. Daarmee genereert hij zo’n 9500 euro per maand huurinkomsten. Netto houdt hij daar tussen de 4000 en 5000 euro aan over. „Mijn totale vermogen is zo’n 1,4 miljoen euro.”

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 144.500 euro, verspreid over verschillende rekeningen. Dat staat allemaal op spaarrekeningen, aandelen vind ik een vak apart. Zolang ik niet voldoende kennis over een bepaald onderwerp heb opgedaan, begin ik er niet aan. Dat is er tot nu toe als het over aandelen gaat niet van gekomen. Dat kan over 5 jaar anders zijn. Voor nu houd ik het bij vastgoed en ik heb nog zo’n 20.000 euro in goudaandelen geïnvesteerd. Dat is altijd stabiel. Mijn minimale buffer moet 100.000 euro zijn.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik ben trots op de financiële onafhankelijkheid die ik nu heb. Ik noem mezelf geen miljonair, maar dat zou wel mogen. Ik vind het fijn dat we leven zonder zorgen.

De drijfveer om dit te bereiken heb ik altijd al gehad. Mijn jeugd was niet altijd makkelijk, mijn ouders hadden het niet breed. Ik heb hier zelf hard voor gestudeerd en gewerkt. Mijn ouders hadden altijd net voldoende inkomsten om de maand door te komen. En als er een nieuwe wasmachine gekocht moet worden, dan werd er geld geleend bij familie of buren. De maanden daarna moesten ze dan nog meer geld aan de kant zetten. Die situatie was niet ideaal. Als mijn schoenen kapot gingen als kind, dan moest ik daar toch nog even op door, totdat er geld was voor nieuwe. Dat merk je.

Voor mij is dat nu inmiddels anders. Toen ik begon met mijn eigen bedrijf werkte ik daar eerst nog naast, om geld te verdienen en de boel op te bouwen. Nu kunnen we met het gezin op vakantie en gaan we bijvoorbeeld ook naar Dubai.”

Wat wil jij je kinderen financieel meegeven?

„Ik probeer geld bespreekbaar te maken en ik leer hen dat ze zuinig moeten zijn met wat ze hebben. Ik wil niet dat het verwende kinderen worden. Daarnaast leer ik ze dat ze ergens hun best voor moeten doen. Als ze ergens om vragen, dan ben ik natuurlijk in de positie dat ik ze dat kan geven, maar dat doe ik niet meteen. Als mijn zoon bijvoorbeeld een PS5 wil, dan zorg ik dat hij zakgeld krijgt en daar zelf voor kan sparen. Hij moet beseffen dat waardevolle dingen niet vanzelf komen, dat is voor mij een hele bewuste aanpak.

Tegelijkertijd zet ik cadeaus soms ook in als motivatie of stimulans. Als ze teleurgesteld zijn over iets, dan motiveer ik hen bijvoorbeeld met iets van 30 of 40 euro.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Dat is lastig te zeggen, maar de buffer moet altijd minimaal 100.000 euro blijven. Tegelijkertijd is dat ook de spaarrekening waar ik geld vanaf haal op het moment dat ik verplichtingen heb aan een van de woningen, of als er een kleine verbouwing moet worden uitgevoerd. Dat minimum van 100.000 euro heb ik sinds 2018 al achter de hand.”

Je hebt gestudeerd. Heb je een studieschuld?

„Nee, ik heb altijd gewerkt naast mijn studie. Als student ben ik een half jaar op exchange gegaan naar het buitenland. Toen heb ik 1200 euro geleend, maar daarna heb ik dat direct terugbetaald. Tijdens mijn studie heb ik mijn werk ook altijd geselecteerd op baantjes die relatief goed verdienden. Ik heb als portier bij een parkeergarage gewerkt, bij een chocoladefabriek. Ik heb van alles gedaan, ook bijvoorbeeld als barman of ober. Het werk moest financieel aantrekkelijk zijn en ik wilde vooral niet mijn tijd verdoen.

In de horeca bouwde ik een netwerk op, in de fabriek was het werk financieel aantrekkelijk. Ik was altijd heel toekomstgericht. Tegelijkertijd woonde ik naast mijn studie thuis, dus dat helpt financieel natuurlijk ook mee. Ik ben altijd heel verantwoordelijk geweest.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Als je dat aan mijn partner zou vragen, dan zou ze zeggen aan schoenen, jassen en shirts. Daar heb ik er meer van dan zij. Maar ik als ik koop, dan ga ik daar heel zorgvuldig mee om. Zij geeft geld sneller uit. We kunnen het betalen. Soms ga ik ook liever voor iets duurders, dan iets wat volgende maand kapot is.

En ik rijd graag een dure auto. Momenteel heb ik een Range Rover. Die koop ik, maar een Rolex zou ik dan weer niet zo snel kopen. Tenzij het echt een investeringsaankoop is.”

Wat is je beste financiële tip?

„Denk financieel en toekomstgericht. Zeg niet direct: ik ga beleggen, want daar heb je eerst kapitaal voor nodig. Weet wat je moet opzetten. Wees gericht op een onderneming of maak op een andere manier carrière. Het belangrijkste is dat je altijd een doel hebt. Werk niet om de maand uit te zitten, of om op stap te kunnen, maar zorg voor een doel en denk aan je financiële onafhankelijkheid op lange termijn.

Wat ik ook nog zou willen zeggen: zorg voor je fysieke gezondheid, sport veel en blijf gezond. Een gezond lichaam is heel belangrijk als je iets wil bereiken.”

