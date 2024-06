Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Rein: ‘Mijn studieschuld is tussen de 50K en 60K’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: 27-jarige Rein, die net is gestart als ondernemer.

Beroep: ondernemer in de uitzendbranche (franchise)

Bruto inkomen: 2000 euro (minimaal, afhankelijk van het aantal opdrachten meer)

Woonsituatie: eigen huurwoning

De Spaarrekening van Rein

In september 2023 start Rein met zijn franchise onderneming bij een uitzendbureau. Hij heeft gestudeerd aan de Hoge Hotelschool Maastricht en zorgt voor de aanwas van uitzendkrachten. Hoe meer krachten hij kan inzetten, hoe meer hij verdient. Daarbij: hoe meer mensen tegelijkertijd voor hem werken, hoe meer hij zelf verdient, zonder zelf aanwezig te hoeven zijn. In mei heeft hij voor het eerst 4000 euro kunnen factureren.

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„In totaal heb ik een vermogen van zo’n 5500 euro. Dat in inclusief 2500 euro aandelen, een bedrag op mijn zakelijke rekening en wat geld verspreid over verschillende rekeningen. Niet veel, maar ik heb afgelopen maanden ingeleverd qua salaris.

Een echte buffer heb ik niet. In maart heb ik mijn fulltime baan opgezegd. Nu merk ik dat het verschil tussen een netto inkomen van 2000 euro en een bruto inkomen van 2000 euro als ondernemer groot is. Met het moeder-uitzendbureau heb ik een tegemoetkoming afgesproken voor de opstartfase. De opstartfase is gestart in maart en loopt tot september. Gedurende die periode kan ik altijd minimaal 2000 euro factureren. Als ik bijvoorbeeld een maand 1100 verdien, wordt dat aangevuld tot 2000 euro. Maar ik zie de potentie en verwacht komende maanden vaker 4000 tot 5000 euro te kunnen factureren.”

Je hebt geïnvesteerd, hoe ben je tot dat besluit gekomen?

„Eerder heb ik geprobeerd te investeren in crypto, maar daar ben ik voornamelijk geld verloren. Ik vind dat je goed moet nadenken over verschillende inkomensvormen. Daarom heb ik besloten te investeren in aandelen. Ik heb nu zo’n 2000 euro geïnvesteerd en mijn portefeuille is momenteel 2500 euro waard. Later wil ik toe naar een systeem waarbij ik inkomen genereer uit dividend.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Dat kan natuurlijk veel beter. Ik houd mijn uitgaven bij in een Excel-bestand en ik merk nu dat ik liever wat meer had gehad. Maar ik zie deze periode als een investering voor een mooie toekomst. Toch is het nu soms even balen. Er komen best vaak grotere, onverwachte uitgaven langs die toch veel geld kosten. Maar als je iets wil, dan moet je daarvoor werken. Zo zie ik het. Nu heb ik het financieel gezien een jaar wat minder, maar later wordt dat hopelijk meer.

Nu heb ik het financieel gezien een jaar wat minder.

Aan het eind van de maand is het soms harken. Gelukkig is mijn huur relatief laag, ik betaal 650 euro. Het appartement dat ik huur hoort bij het huis van mijn vader en zijn vrouw. Het is een appartement dat losstaat van hun huis, maar zij zijn de verhuurder. Toch merk ik met mijn huidige inkomen dat er soms uitgaven zijn waarvan ik achteraf denk, was dat nodig?”

Waar geef je je geld aan uit?

„Sporten, eten, drinken, soms een biertje, een paar kannetjes bij de hockey. Soms neem ik me voor zuiniger aan te doen, maar in de praktijk is dat niet altijd makkelijk. Gisteren kwam er bijvoorbeeld iemand bij mij eten. Eigenlijk had ik nog een restje, maar dan vind ik het toch gemakkelijker om pizza te bestellen. Dan geef je onnodig zo weer 20 of 30 euro uit. Eigenlijk loop ik momenteel een beetje te kloten. In een periode als dit moet je soms een broodje pindakaas accepteren, maar ik geef ook makkelijk geld uit.”

Zijn er dingen waar je minder geld aan zou willen uitgeven?

„Maandelijks geef ik 180 euro uit aan een personal trainer. Dat is heel veel geld, maar het komt mij persoonlijk ten goede. Dat is geld dat ik dan niet uitgeef aan bier. En soms geef ik onnodig geld uit aan kleding, boeken, drank. Als ik daar beter op zou letten, zou ik maandelijks wel 100 of 200 euro kunnen sparen.

Geld houdt me bezig, ik vind het interessant, maar soms mag ik wel wat daadkrachtiger zijn. Ik kan bijvoorbeeld best voor drie dagen koken, maar dan moet ik de restjes ook echt opeten en niet weggooien.”

Heb je schulden, of schulden gehad?

„Ik heb een studieschuld. Maar dat is voor de meeste mensen van mijn generatie wat het is. Ik heb de hotelschool gedaan, een dure studie van 4 jaar. Ik ging uit huis en heb toen geld geleend. Mijn studieschuld is tussen de 50.000 en 60.000 euro, denk ik.

Soms kan ik me daar zorgen om maken, maar het is wat het is. Ik kan erom huilen, maar daarmee verdwijnt de schuld niet. Achteraf gezien had ik maandelijks misschien 100 of 150 euro minder kunnen lenen, maar ik koos nu eenmaal voor een duurdere studie waarbij ik ook direct uit huis ging. Ik ga er vanuit dat ik slim genoeg ben om genoeg geld te gaan verdienen, meerdere inkomstenstromen te genereren en dat ik alles kan aflossen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen, als dat zou kunnen?

„Ik had op jongere leeftijd wat scherper op geld willen zijn. Als ik bijvoorbeeld acht jaar eerder was begonnen met investeren, dan had ik al een hoger rendement kunnen behalen. En een grotere buffer was op dit moment ook fijn geweest. Als mijn laptop nu crasht, dan kan ik een nieuwe kopen, maar dan moet ik wel opletten.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik vind het interessant om na te denken over verschillende vormen van inkomsten. Met het werk dat ik nu doe verdien ik geld, terwijl ik er zelf niet bij hoef te zijn. Dat maakt ook dat ik aandelen interessant vind. Ik lees graag boeken over geld en denk veel na over soorten werk. Wat ik nu doe vind ik leuk, maar ik heb ook nog andere dromen. Met genoeg kapitaal zou ik een eigen foodtruck mooi vinden. Ik heb in de keuken gewerkt, wat ik heel leuk vind. Patisserie, warme keuken, een goed koffieapparaat; wat het precies moet zijn kan nog allerlei kanten op, maar mijn eigen dingen verkopen en daarmee festivalletjes afgaan lijkt me leuk.”

