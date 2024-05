Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je spaarrente bij de grootste banken, die te laag is volgens de waakhond

Nederlandse spaarders brengen hun spaargeld vaak onder bij één van de grote Nederlandse banken. Daardoor kunnen de grote banken de rentes laag houden, stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Té laag, vinden zij. Doordat het geld bij één bank wordt gestald, lopen Nederlanders rente mis en kunnen banken de rentes laag houden.

De ACM heeft daarbij gekeken naar ING, Rabobank en ABN AMRO. Die drie banken hebben samen het grootste deel van het Nederlandse spaargeld in handen. Het gevolg? Weinig concurrentie met op haar beurt lage rentes tot gevolg. De ACM noemt het effect vergelijkbaar met het effect dat optreedt zodra er sprake is van kartelvorming: een aantal grootmachten die samen de touwtjes in handen hebben.

De huidige spaarrentes

Om een duidelijker beeld te scheppen over de huidige stand van zaken nemen we de spaarrentes van mei 2024 onder de loep. In onderstaande tabel vind je een overzicht van 37 verschillende aanbieders van spaarrekeningen, gesorteerd op volgorde van de laagste naar hoogste spaarrente. De drie grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank hanteren alle drie een spaarrente tussen de 1,5 en 1,7 procent. Daarmee behoren zij tot de aanbieders met de laagste spaarrentes. Santander staat bovenaan als het gaat om de hoogste spaarrente; zij bieden in mei 2024 een rente van 3,66 procent.

Positie Bank Spaarrente mei 2024 (in procenten) Soort rekening 1 Civi Bank 0,00 Civi Bank Spaarrekening 2 ABN-AMRO 1,5 Direct Sparen 3 ABN-AMRO 1,5 Beleggers Spaarrekening 4 ING 1,5 Oranje Spaarrekening 5 Triodos Bank 1,7 Internet Sparen 6 Rabobank 1,7 Rabo Spaarrekening 7 Brand New Day 1,75 Brand New Day Spaarrekening 8 ASN Bank 1,75 Ideaalsparen 9 Garanti BBVA 1,75 Gouden Internet Rekening 10 Credit EuropeBank 1,77 Internet Spaarrekening 11 SNS 1,8 Internet Sparen 12 Nationale Nederlanden 2,00 Internetsparen 13 NIBC 2,00 Internetspaarrekening 14 Knab 2,00 Knab Flexibel Sparen 15 Centraal Beheer 2,10 RentePlus Rekening 16 NIBC 2,15 Kwartaal spaarrekening 17 Argenta 2,15 Internetspaarrekening 18 LeasePlan Bank 2,22 Internetsparen 19 DHB 2,30 S@veOnline 20 Anadolubank 2,30 Alfa Slimmer Sparen 21 Bunq 2,46 Easy Savings Spaarrekening 22 Lloyds Bank 2,50 Internet Spaarrekening 23 YapiKredi Nederland 2,60 Euro-Plus Spaarrekening 24 Open Bank 2,65 Open Spaarrekening 25 Renault Bank 2,90 Spaarrekening 26 CKV 3,00 Spaarrekening 27 BigBank 3,00 Flexibel Sparen 28 MeDirect 3,20 Spaarrekening 29 InBank 3,20 Spaarrekening 30 Nordax Bank 3,25 Spaarrekening 31 Klarna 3,25 Spaarrekening 32 Distingo 3,31 Spaarrekening 33 Alisa Bank 3,31 Alisa Bank Spaarrekening 34 Collector 3,32 Collector Spaarrekening 35 Banca Progetto 3,50 Banca Progetto Spaarrekening 36 Openbank 3,65 Welkom Spaarrekening 37 Santander Consumer Bank 3,66 Internetspaarrekening Bron: Vergelijkingsplatform Independer, Spaarrekening spaarrente mei 2024

Tevreden spaarders

Ondanks de relatief lage rentes bij ABN AMRO, ING en Rabobank zijn spaarders tevreden bij hun huidige bank, blijkt uit onderzoek van de ACM. Wellicht is dat ook één van de grote redenen dat Nederlanders niet overstappen naar banken met een hogere spaarrente. Een van de andere redenen veel mensen bij hun huidige bank blijven plakken, kan worden verklaard door het feit dat zij niet op de hoogte zijn van de beschikbare hogere spaarrentes.

Oorzaken lage rentes

De hoogte van de spaarrentes in Nederland is al langer een punt van discussie, meldt het ANP vandaag. Nederlandse banken boekten in 2023 recordwinsten door rentestijgingen, terwijl spaarders daar in mindere mate de vruchten van hebben geplukt. Volgens ABN AMRO komt dat omdat er buffers opgebouwd moeten worden voor slechtere tijden. Rabobank wijst ook naar de financiële gezondheid van banken die lang onder druk heeft gestaan en nu moet herstellen. ING verklaarde dat de spaarrentes laag blijven door hogere kosten en door wat concurrenten in de markt doen.

De ACM zelf heeft geen bevoegdheid om maatregelen te nemen tegen de banken. Daarom roept de waakhond de wetgever op om in actie te komen. Een deel van het advies van de ACM? Maak de informatievoorziening door banken transparanter en biedt verplichte overstapservices bij banken. Overweeg jij om over te stappen naar een bank met een hogere spaarrente? Via onderstaand artikel lees je meer over de eventuele risico’s van sparen in het buitenland.

