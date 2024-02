Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#344 ‘Ze haalt nog steeds het bloed onder mijn nagels vandaan’

Maud was met Kimberley op persreis naar Oostenrijk en dat verliep alles behalve soepel. Ze kwam terug met twee gebroken vingers. Haar hand zit in het gips en werken lukt allesbehalve. Echt tijd om tot rust te komen heeft ze niet, want zowel Liam en Gio zijn allebei flink ziek.

Afgelopen week was verschrikkelijk. Gio en Liam zijn ongeveer een week ziek geweest. Ik heb nog nooit zoveel bedden moeten verschonen en dat allemaal met één hand. Ik weet niet wat voor hardnekkige griep er rondging, maar Gio zat de afgelopen dagen vaker op de wc dan in bed. Liam werd vooral ‘s nachts om het uur wakker, waardoor ik zelf ook amper heb geslapen. Ik durf niet meer in de spiegel te kijken, want ik heb wallen tot aan mijn knieën.

Schoonmoeder staat ineens weer op de stoep

Mijn moeder is een dagje langs geweest om op te ruimen en boodschappen te halen. En Gio’s moeder stond – onaangekondigd – op de stoep om te koken. Het idee is heel lief, maar ze haalt nog steeds het bloed onder mijn nagels vandaan.

„Gelukkig hebben jullie een vaatwasser, droger en van die apps om eten te bestellen. Toch? In mijn tijd hadden we dat allemaal niet hoor. Ik moest elke dag afwassen”, ratelt ze.

Mijn schoonmoeder is een koningin in steken onder water geven. Daarna kreeg ik een monoloog voorgeschoteld over hoe jonge moeders vaak denken dat het moederschap alleen maar lang leve de lol is. „Op social media lijkt alles mooier, maar het is soms gewoon de hele dag kots opvegen hoor. Dat zie je alleen niet.” Ik weet niet waar dit vandaan komt. Zelf heb ik al weken niets op social media geplaatst. Daar heb ik niet eens tijd voor.

Eerlijk is eerlijk, sinds we haar het kookboek hebben gegeven, is ze een stuk beter gaan koken. Maar nadat ze wegging, wist ze er nog even een mooie oneliner uit te gooien. „Misschien moet je ook gewoon wat minder werken en minder feesten”, zegt ze bits. Het liefst had ik haar met eigen handen de deur uitgegooid, maar ik hield me in. „Ik kan gelukkig heel goed mijn eigen grenzen aangeven, leuk dat je er was”, zei ik met een neplach.

Gio heeft niks doorgehad, want die lag in diepe slaap. Ergens weet ik gewoon dat mijn schoonmoeder bang is dat ik haar zoon niet goed verzorg. De tranen stonden die avond in mijn ogen. Ik heb me sinds tijdens niet zo alleen gevoeld.

Toen Gio en Liam eindelijk beter waren, werd ik zelf ziek. Lekker Netflixen zit er niet bij, want ik heb nog een berg werk te verzetten. Maar ik krijg eigenlijk maar weinig voor elkaar. Typen met één hand in het gips is nog steeds niet te doen.

Ibiza op de planning

Het enige positieve is dat we een oppas hebben gevonden voor eind april. Tommy moet dan draaien op Ibiza en hij heeft gevraagd of Gio en ik mee willen. Natuurlijk gaat Charlie ook mee. Mijn vader is wederom zo lief om op te passen. Het is de eerste keer dat ik langer dan één nacht van Liam weg ga. We gaan welgeteld twee nachtjes, maar toch. Ik word nu al zenuwachtig van het idee. Volgens mijn moeder is het heel normaal en komt het helemaal goed.

Het weekend heb ik vooral heel veel geslapen en het lijkt erop dat ik me eindelijk iets beter voel. Nog niet goed genoeg om naar kantoor te gaan, maar ik kan wel wat werk doen.

Ik zit er net lekker in, als mijn telefoon gaat. Het is de huurbaas… ik weet niet waarom, maar mijn onderbuikgevoel zegt dat hij slecht nieuws gaat brengen.

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

Vorige Volgende

Reacties