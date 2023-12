Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#335 ‘Waarom moet er altijd iets mis gaan?’

Maud en Gio hebben een flinke ruzie gehad om het geld voor de bruiloft. Gio heeft met zijn overleden vriendin veel geld gespaard en haar wens was om dat te gebruiken, mocht hij ooit toch gaan trouwen. Gio is de halve nacht weg. De volgende ochtend is hij al vroeg op pad met Liam en heeft hij een brief achtergelaten voor Maud.

De brief ontroert me van top tot teen. Het lijkt wel alsof Gio en ik een compleet hoofdstuk hebben overgeslagen in onze relatie. Tuurlijk kwam Lea vaak ter sprake, maar ik had altijd het idee dat Gio met het verdriet heeft gewerkt. Pas nu besef ik me dat dat totale onzin is. Het is nog geen 5 jaar geleden!

„Het zou makkelijke zijn als ik mijn angsten en zorgen met je kon delen. Maar ik weet het soms zelf niet eens. Ik zou je graag willen vertellen wat er in mijn hoofd om gaat Maud, maar het lukt me niet. Ik wil niet verdrietig zijn en ik wil jou niet verdrietig maken. Maar het verdriet komt me tegemoet en ik weet niet wat ik ermee aan moet..”

Tranen rollen

De tranen rollen over mijn wangen en ik denk dat ik een halfuur in mijn pyjama op de keukenstoel heb gezeten. Met het kaasbroodje naast me, ik kreeg natuurlijk geen hap door mijn keel. Ik schrik van de deurbel en doe snel open. Het is een van de kerstcadeautjes die ik voor Liam heb besteld. Als ik in de spiegel kijk, schrik ik van mijn eigen hoofd. Mijn ogen zijn knalrood en mijn haar zit alle kanten op. Ik besluit een rondje te gaan hardlopen, ik moet mijn hoofd leegmaken.

Tijdens het hardlopen realiseer ik me dat therapie misschien kan helpen voor Gio. Maarja dat moet hij natuurlijk wel zelf willen. Als ik terugkom van hardlopen zijn Gio en Liam al thuis. Liam begint druk te zwaaien als hij me ziet. Ik smelt van zijn schattige gezichtje. Gio geeft me daarna een hele intense dikke knuffel. „Het komt goed, ik ben ervoor je,” fluister ik in zijn oor.

Aan Gio zijn blik zie ik dat hij het er nu niet over wil hebben. Maar dezelfde avond hebben we in bed een diep gesprek. Gio biedt zijn excuses aan, maar ik leg hem uit dat het niet hoeft. Ik ben juist ‘blij’ dat hij er eindelijk over kan praten. Ik vertel hem over therapie en hij geeft aan dat hij er over na gaat denken.

De rest van de week staat in het teken van kerst, kerst en nog eens kerst! Liam zijn eerste kerst welteverstaan. Ik eindigde de week met een kerstborrel op de redactie. Daarna zijn Kimberly en ik nog de stad in gegaan en ik weet niet hoe, maar ik lag pas om 04.00 uur in mijn bed.

De volgende dag heb ik met mijn brakke hoofd alle kerstinkopen gedaan en ik was natuurlijk niet de enige. Gio doet alle boodschappen en ik was team cadeau & versieringen. Kerstavond hebben we met zijn drieën doorgebracht en we hebben ouderwets lekker gegourmet. Liam lag al vroeg in bed en daarna heeft Gio zijn kerstpakketje uitgepakt.

Libido omhoog

Sinds ik ben gestopt met borstvoeding is mijn libido hoger dan ooit. Ik had een sexy rood lingerie setje gekocht en we hebben kerstavond flink gepiekt. Het lijkt erop alsof ik me steeds meer mezelf begin te voelen.

Gio had absoluut geen zin om het hele land door te crossen en daarom hebben we ervoor gekozen om eerste kerstdag bij ons thuis te vieren. Jawel, kerstavond met mijn moeder en Willem, vader en Patricia, mijn broertje en de moeder van Gio. Iedereen neemt iets te eten mee en we hebben lootjes getrokken voor cadeautjes.

Maar tien minuten voordat iedereen op de stoep staat, komen we erachter dat we vergeten zijn om een cadeautje voor Gio’s moeder te kopen. Ik weet dat mijn schoonmoeder dit absoluut niet leuk gaat vinden. Gio heeft haar getrokken, maar ik zou een cadeautje voor haar bestellen en ben dat helemaal vergeten. Waar gaan we in 10 minuten tijd een cadeau vandaan toveren? „Waarom moet er toch altijd net iets mis gaan?”

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

Vorige Volgende

Reacties