Een op de drie vrouwen heeft langdurige klachten na bevalling

Een derde van alle vrouwen wereldwijd houdt langdurige gezondheidsklachten na de bevalling. Dat blijkt uit recent onderzoek dat is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. Volgens de onderzoekers is er te weinig aandacht voor de langdurige klachten die vrouwen ervaren na een bevalling.

Het onderzoek wijst uit dat er veel klachten zijn die maanden of zelfs jaren na de bevalling aanhouden. Een van de grootste problemen is pijn tijdens het vrijen. 35 procent van de ondervraagde vrouwen heeft daar last van. Ook rugklachten is een veelvoorkomend probleem. 32 procent van de vrouwen heeft daarmee te maken. Daarnaast komen ook incontinentie, angstklachten en depressies, secundaire onvruchtbaarheid en bevallingsangst komen regelmatig voor.

Meer aandacht voor problemen na de bevalling

De onderzoekers vinden dat er veel meer aandacht voor deze postpartum problemen moet komen, schrijven ze. Elk jaar gaat het om minstens 40 miljoen vrouwen wereldwijd. De meeste klachten ontstaan pas nadat vrouwen gemiddeld genomen nog recht hebben op zorg rond de geboorte van hun kind.

Dat moet anders, schrijven de onderzoekers. Het herkennen en veranderen van ongunstige omstandigheden tijdens de zwangerschap, de bevalling en periode na de bevalling, zijn cruciale eerste stappen voor het toepassen van een allesomvattende, op mensenrechten gebaseerde benadering van de gezondheid van moeders, zeggen de onderzoekers.

Lijden in het dagelijks leven

De aandoeningen die nog lang na de bevalling opspelen, veroorzaken ‘aanzienlijk lijden in het dagelijks leven van vrouwen’, zegt Pascale Allotey, directeur seksuele en reproductieve gezondheid en onderzoek bij de WHO, in reactie op het onderzoek.

„Gedurende hun hele leven, en ook na het moederschap, hebben vrouwen toegang nodig tot een scala aan diensten van zorgverleners die naar hun zorgen luisteren en in hun behoeften voorzien – zodat ze niet alleen de bevalling overleven, maar ook kunnen genieten van een goede gezondheid en kwaliteit van leven.”

Hoewel het een veelvoorkomend probleem is, worden de langdurige klachten grotendeels genegeerd in klinisch onderzoek, zo blijkt uit het onderzoek. De onderzoekers troffen bij hun literatuuronderzoek van de afgelopen 12 jaar geen richtlijnen van hoge kwaliteit die effectieve behandelingen voor 40 procent van de aandoeningen ondersteunen, en vonden geen enkele richtlijnen in lage- en middeninkomenslanden.

