Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israël geeft lichamen van 80 in Gaza gedode Palestijnen terug

Israël heeft dinsdag de lichamen teruggegeven van tachtig in het noorden van Gaza gedode Palestijnen. De Israëli’s hadden de lijken uit mortuaria en graven gehaald om te controleren of er geen gijzelaars onder hen waren, volgens bronnen binnen het ministerie van Volksgezondheid van Gaza.

De lichamen, die naar Israël waren vervoerd, werden via het Rode Kruis teruggegeven aan de Hamas-autoriteiten. De lichamen zijn inmiddels begraven in een massagraf bij Rafah, in het uiterste zuiden van Gaza.

Ongeveer 250 gijzelaars werden door Hamas-militanten naar de Gazastrook gebracht toen ze op 7 oktober het zuiden van Israël aanvielen. Bij die aanval kwamen volgens Israëlische cijfers ongeveer 1140 mensen om het leven, in meerderheid burgers. Naar schatting 129 Israëlische gijzelaars worden nog gevangengehouden in Gaza.

ANP

Reacties