Atletes 4×400 meter estafette opnieuw Sportploeg van het Jaar

De atletes van de 4×400 meter estafette zijn voor het tweede jaar op rij gekozen tot Sportploeg van het Jaar. Dat gebeurde tijdens het Sportgala in Utrecht. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en Femke Bol liepen afgelopen zomer op de laatste dag van de wereldkampioenschappen in Boedapest naar een historische gouden atletiekmedaille in 3.20,72, de beste wereldjaartijd.

Ze kregen in de verkiezing de meeste stemmen van collega-sporters en de vakjury. Lisanne de Witte, die op de WK in de series uitkwam, stond bij de winnaressen op het podium van DeFabrique om de Jaap Eden Award in ontvangst te nemen uit handen van ex-volleybalster Manon Flier.

De atletes wonnen in de verkiezing van de andere twee genomineerden: de waterpolosters en wielerploeg Jumbo-Visma.

