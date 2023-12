Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn beste vriendin heeft een affaire en daar heb ik moeite mee’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Britt (32), wiens beste vriendin een affaire heeft.

„Mijn beste vriendin en ik kennen elkaar al heel lang. We zaten samen op de middelbare school en zijn sindsdien onafscheidelijk. Inmiddels zijn we allebei dertigers. Ik heb al een tijd een vaste relatie en mijn vriendin… die heeft een affaire.

Beste vriendin heeft affaire

Mijn vriendin heeft over mannelijke aandacht nooit iets te klagen gehad. Ze is knap, slim, heeft humor en een geweldige persoonlijkheid. Sinds een half jaar is er een nieuwe man in haar leven. Een nogal uitgesproken man mét een relatie en een koophuis.

Ze kennen elkaar via via. Hij liet al langere tijd aan haar blijken dat hij haar wel zag zitten. Het initiatief kwam absoluut van zijn kant. Meer dan een half jaar geleden zoenden ze voor het eerst met elkaar. En daarna ging het eigenlijk allemaal heel snel. Ze spraken via WhatsApp, belden met elkaar, spraken af (vooral ‘s avonds) en ja, deelden uiteindelijk ook het bed met elkaar.

Vriendin en een koophuis

Hij is al een behoorlijke tijd samen met zijn huidige vriendin. Ze hebben een koophuis, presenteren zichzelf als het ‘gezellige koppel’ op allerlei gelegenheden, gaan samen op vakantie én er komen ook vast en zeker kinderen. Maar als hij niet de ‘ideale schoonzoon’ uithangt, dan ligt hij bij mijn beste vriendin in bed.

Ik heb het allemaal vanaf het eerste moment aanschouwd. Mijn beste vriendin wimpelde het in het begin vaak af als iets eenmaligs, maar inmiddels is zij een groot deel van haar tijd met deze man bezig. Ze noemt het ‘spannend’, ‘een avontuur’ en ‘de aantrekkingskracht is gewoon te sterk’. Laatst stonden we op een feest waar ook hij was en terwijl de hele ruimte vol bekenden stond, zag ik hoe hij en zij stiekeme onderonsjes hadden.

Vreemdgaan

Persoonlijk krijg ik steeds meer moeite met de situatie. Ik moet natuurlijk mijn mond houden en doen alsof er niks aan de hand is. Tegelijkertijd verschijnt deze man op de vreemdste momenten, ook waar ik bij ben. En doen deze twee tegenover mij of ze doodnormale gezellige scharrels van elkaar zijn. Op andere momenten lopen we best regelmatig hem met zijn vriendenkring én vriendin tegen het lijf.

Ik ben ooit bedrogen, in een vorige relatie, en ik heb nooit begrepen, hoewel ik natuurlijk heel goed weet dat mijn ex-partner de schuldige was, waarom je als vrouw de ‘tweede vrouw’ zou willen zijn. Ik krijg daar gewoon een naar gevoel bij. Dat hij met mijn beste vriendin in bed ligt en daarna moeiteloos naast zijn partner gaat liggen. Dat idee went bij mij nooit.

Dilemma: wat moet ik hiermee?

Ik ben hier echt in meegezogen. Ik weet alles en ken al hun geheimen. Maar het liegen en bedriegen voelt onethisch. Daarnaast ken ik best wat mensen uit zijn omgeving en krijg ik een ongemakkelijk gevoel bij alle dingen die ik weet. Daartegenover staat dat mijn beste vriendin mij heel dierbaar is. Ik zou haar nooit laten vallen, maar in deze fase begrijp ik haar totaal niet. Wat moet ik doen? Ik wil het liefst dat mijn vriendin hiermee stopt, maar als ik dat aanmoedig raakt ze geïrriteerd en zegt ze dat ze nog steeds zelf de keuzes in haar eigen leven maakt. En daar heeft ze natuurlijk ook een punt. Hoe zouden jullie hiermee omgaan?”

Wat vind jij dat Britt moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Sophie (29), die zich verplicht voelt om met kerst bij haar vader te zijn, maar niet wil.

Debbie denkt dat je dit soort avonden moet koesteren. „Echt hè, ik zou willen dat ik nog met mijn vader en mijn moeder aan de tafel met kerst kon zitten. Met alle liefde zou ik ze terughalen.”

„Nodig je vader uit voor een diner in restaurant. Met twee uurtjes afgelopen. Door alle afleiding voor zeiken geen tijd”, adviseert Dineke.

„Ga op de koffie of lunchen en daarna weer weg. Gewoon doen waar je zin in hebt, je bent samen verantwoordelijk voor een leuke tijd”, oppert Tamara.

Priscilla denkt: „Het gaat duidelijk tegen je eigen gevoel in, dus is het de vraag of je dat wel moet doen. Als je toch besluit te gaan, blijf dan dicht bij jezelf en zeg bijv: ik kom alleen even een koffie drinken. Of: ik blijf maar twee uurtjes (en houd je daar ook aan). Als daar geen respect voor is, dan geeft dat ook een signaal. Je bent een volwassen vrouw die haar eigen keuzes mag maken. Dus je mag zeggen take it or leave it.”

„Het is een oude man. Die verandert niet. Een jaar heeft 365 dagen. Hoe zwaar is het dan om één dag in te leveren voor hem? Je hebt nog 364 dagen om te doen wat je wilt, voor jezelf op te komen, assertief te zijn, dronken te worden of lam op de bank te liggen. Pick your battles”, vindt Gea.

Reacties