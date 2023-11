Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Levi (22): ‘Ik denk: ga eens werken voor je centen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 22-jarige Levi, die naast zijn werk als wijkverpleegkundige maandelijks een extra inkomen verdient.

Beroep: wijkverpleegkundige

Netto inkomen: 2800 euro als wijkverpleegkundige, bijbaan 800 netto per maand

Woonsituatie: ontvangt binnenkort de sleutel van eerste koopwoning

De Spaarrekening van Levi

Na drie jaar huren in Amsterdam heeft Levi onlangs een huis gekocht in de plaats waar hij vandaan komt. Hoe dat voelt? „Ja, dat voelt heerlijk. Amsterdam is druk en duur. Parkeren was altijd gekloot. Alles is daar ingewikkeld, dus ik ben blij dat ik lekker terug kan naar Soest.”

Naast zijn baan als wijkverpleegkundige helpt hij één dag per week een oude man met allerlei klussen. „Dat doe ik al jaren. Hij heeft een boot, een groot huis. Hij wil nog van alles, maar zijn lijf wil niet echt meer. Ik help hem daarbij. Dat levert 800 euro per maand op.”

Wat staat er op je spaarrekening?

„Er staat 7000 euro op de bank en 8000 euro zit in beleggingen. De spaarrekening heeft de afgelopen jaren flinke klappen gehad. Van jongs af aan heb ik altijd veel gespaard. Op mijn 13e begon ik met een krantenwijk. Ik heb altijd vijf baantjes tegelijkertijd gehad. Ik heb afgewassen bij de bowlingbaan, in de supermarkt gewerkt en later werkte ik bij de garderobe in de kroeg en was ik tegelijkertijd mijn huiswerk aan het maken.

Ik heb altijd gehosseld om te kunnen sparen. Op mijn 19e had ik al 20.000 euro gespaard. Toen heb ik een motor gekocht en ben ik wat gaan schuiven met geld. In de afgelopen twee jaar heb ik een auto gekocht van 26.000 euro en ik ben begonnen met beleggen. En er zit nu veel geld in het nieuwe huis.”

Hoe is het gelukt om dit bedrag bij elkaar te sparen?

„Vanuit mijn werk ben ik erop gericht dat alles toekomstbestendig moet zijn. Ik maak duurzame keuzes. Ik probeer altijd af te wegen of ik van een bepaalde keuze over 10 jaar nog steeds profijt heb.

Ik ben al langere tijd samen met mijn vriendin aan het zoeken naar een huis, maar mijn vriendin studeert nog. Dat maakte het wat lastiger om te kopen. Op papier verdien ik best goed en in de realiteit eigenlijk nog beter. Toevallig is mijn vader makelaar en toen ben ik toch gaan oriënteren: wat kan er? Dankzij een heel leuk stel dat hun huis verkocht en mij het gunde om het huis te kopen, is dat gelukt. Voor 225.000 euro heb ik het appartement gekocht.”

Ben je tevreden over je spaargedrag?

„Ja, ik heb altijd veilig belegd: half in obligaties, half in aandelen. Op mijn leeftijd is een bedrag van 14.000 à 15.000 euro spaargeld heel netjes en ik blijf sparen.

Dit is voor mij wel een spannend moment. Ik heb altijd veel geld op de bank gehad en nu ben ik meer aan het uitgeven en investeren. Dat is wel even wennen. Mijn geld zit nu in een stel stenen en wielen.”

Hoe ziet je spaarstrategie eruit?

„Als ik dit inkomen blijf houden – en binnenkort gaat mijn salaris ook nog flink omhoog – dan houd ik maandelijks nog steeds bijna 2000 euro over, wat naar mijn spaarrekening kan. Dat bedrag op de bank vult zichzelf dus ook wel weer aan.

Ik beleg een kleine 300 euro per maand. Daarnaast houd ik nog ruim 1000 euro over voor de spaarrekening. Ik betaalde een huur van 550 euro inclusief, maar dat deelde ik met mijn vriendin. Daardoor hield ik veel geld over. Dat betekent wel dat we met z’n tweeën op 33 vierkante meter woonden.

We woonden met z’n tweeën op 33 vierkante meter.

Straks met het koophuis worden de vaste lasten bij elkaar 1400 euro. Maar dan komt er wel 3500 euro netto binnen, dus dan blijft er ruim 2000 euro over om van te leven.”

Waar geef je je geld aan uit?

„Ik ben veel met geld bezig en ik wil ook precies weten wat er binnenkomt en wat ik uitgeef. Maar ik ben helemaal niet meer van het uitgaan of uiteten gaan. Ik houd heel erg van kokkerellen, maar uiteten gaan niet. Eén keer per jaar gaan we goed op vakantie.

Binnenkort krijgen we een hondje en nu hebben we al een oppashond. Dat is een beetje een hobby en daar geef ik geld aan uit. Maar als je zes dagen per week werkt, is er weinig tijd voor leuke dingen. Dat is de keerzijde van hard werken.

Als je zes dagen per week werkt, is er weinig tijd voor leuke dingen.

Elke vrijdag- en zaterdagavond stond ik altijd wel ergens te zwoegen, daar krijgt je sociale leven ook een klap van. Daardoor ben ik veel vrienden verloren, maar ik ben er wel beter van geworden. Dit is wat ik leuk vind en waar ik energie van krijg. Anderen vonden het dan raar als ik niet mijn kop eraf wilde zuipen. Ik mis soms de gezelligheid, maar ik mis het niet om ergens in een kleretent te staan en 12 euro te betalen voor een drankje.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Nee, mijn studie is betaald door mijn werkgever en tegenwoordig verdien je als wijkverpleegkundige gewoon heel goed. Ik heb duaal gestudeerd, dus ik heb altijd een inkomen gehad. In het begin was dat geloof ik 1200 euro in de maand, niet zo denderend, maar fijn om als student wel al te verdienen.

Ik heb een ontzettend fijne werkgever, mag doorgroeien, kan nog een master doen en ik houd me steeds meer bezig met de achtergrond. Wat gebeurt er nou achter al die zorgmedewerkers? Leidinggeven in de zorg, daar wil ik uiteindelijk naartoe.”

Wat is je beste financiële tip?

„Hebben is het einde van genot, zei mijn vader altijd. Het zoeken naar een mooie auto is eigenlijk leuker dan de auto daadwerkelijk hebben. Als je iets eenmaal aanschaft, is het plezier eigenlijk voorbij.

Waar ik me vaak aan erger is dat mensen te beroerd zijn om ergens voor te werken. Kom met je luie reet van de bank, zou ik zeggen. En er zijn heel veel studenten die lekker maanden lang naar Mexico of Australië gaan, er 6 ruggen doorheen blazen en dan later wel kijken wat ze met hun studieschuld doen, dat vind ik storen. Ga eens werken voor je centen.”

