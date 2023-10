Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Sarah (20): ‘Ik heb 44.000 euro gespaard’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 20-jarige Sarah, die een flinke spaarrekening heeft opgebouwd.

Beroep: Desktop Publisher (DTP’er)

Netto maandinkomen: 1800 euro

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders

De Spaarrekening van Sarah

Wat staat er op je spaarrekening?

„Nu zo’n 44.000 euro.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Ja, dat is natuurlijk best wel wat. Vooral als ik dit bedrag vergelijk met de spaarrekeningen van mensen uit mijn omgeving. Mijn ouders hebben in het verleden een spaarrekening voor mij geopend. Zij hebben daar zo’n 7000 euro op gespaard.

Zodra ik mocht werken, ben ik begonnen met een krantenwijk. Later ben ik in de horeca gaan werken. Eigenlijk heb ik altijd zoveel mogelijk uur gewerkt en ik heb goed op mijn geld gelet. Het inkomen was altijd heel wisselend en ik spaarde zoveel mogelijk.”

Ik heb altijd zoveel mogelijk gewerkt.

„Wat betreft het sparen kreeg ik de smaak steeds meer te pakken. Ik vind het heel satisfying om dat bedrag op mijn rekening hoger te zien worden. Nu spaar ik meestal 1300 euro per maand.”

Wat betaal je qua vaste lasten?

„Ik betaal maandelijks 50 euro kostgeld, dat is natuurlijk niet veel. Dan besteed ik nog zo’n 100 à 200 euro aan leuke dingen en ik betaal zo’n 30 euro aan abonnementen. Sinds kort heb ik mijn rijbewijs en betaal ik ook benzine. Een volle tank is behoorlijk duur. Maar meestal blijft er wel 1500 euro over.”

Hanteer je een spaarstrategie?

„Zodra mijn salaris binnenkomt, zet ik direct 1300 euro op mijn spaarrekening. Vervolgens probeer ik daar verder vanaf te blijven.”

Praat je met leeftijdsgenoten over je financiën?

„Ik vind het jammer voor anderen dat zij dit geld misschien niet hebben. Maar ik ben voorzichtig in het bespreken van bedragen met leeftijdsgenoten. De meeste van mijn vrienden weten niet dat ik zoveel geld heb. Ik wil ook niet dat zij dan misschien verwachten dat ik allerlei dingen voor hen ga betalen.

Eén keer heb ik het wel besproken met een vriend. Hij leeft behoorlijk luxe en zijn ouders hebben ook wel veel geld. Hij liet toen zijn rekening aan mij zien, waarop ik zag dat ik een stuk meer spaargeld had. Toen heb ik ook mijn rekening aan hem laten zien. Achteraf heb ik daar spijt van. Hij reageerde: hoe krijg je dat voor elkaar?”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Als ik bijvoorbeeld nieuwe schoenen of een nieuwe jas wil kopen, dan wil ik daarvoor nog weleens geld van mijn spaarrekening afhalen. Daarnaast heb ik mijn rijbewijs ongeveer voor de helft zelf betaald. Mijn opa en oma hebben de andere helft cadeau gedaan.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„De laatste tijd geef ik best wel wat geld uit aan leuke dingen; drankjes buiten de deur of uiteten gaan. Tegelijkertijd vind ik ook dat ik mezelf soms mag verwennen.”

Spaar je met een doel?

„Als ik kijk naar de huidige huizenmarkt, is zelfs dit bedrag nog weinig spaargeld. Mijn doel is om in de toekomst een huis te kunnen betalen. Dat is een doel op lange termijn, nu ben ik nog voor de lol wat aan het rondkijken.

Nu zou ik maximaal 600 euro kunnen betalen voor een woning en dan zou ik ook fulltime moeten gaan werken. Ik werk nu vier dagen, vrije tijd vind ik namelijk ook belangrijk. Nu ik nog weinig vaste lasten heb, kan dat ook.

Die vrije dag gebruik ik voor zelfontwikkeling. Dan kan ik bijvoorbeeld een cursus doen, of creatieve projecten voor mijzelf oppakken.”

Wat is je beste financiële tip?

„Let op je uitgaven. Soms worden we toch verleid tot impulsaankopen, dat heb ik zelf ook weleens. Maar toch probeer ik mezelf dan af te vragen: heb ik dit echt nodig?”

