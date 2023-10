Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Op mijn 18de kocht ik een huis’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 23-jarige Sylvano die jong op eigen benen moest staan.

Beroep: Supermarktmanager

Woonsituatie: Eigen koopwoning

Netto inkomen: 3250 euro

Op zijn 17de kreeg Sylvano van zijn vader te horen dat het tijd was om een eigen woning te zoeken. Zijn vader had een nieuwe vrouw en wilde bij haar gaan wonen. Zijn moeder was al langere tijd buiten beeld. Gelukkig werkt hij al sinds zijn 15de bij de supermarkt, had hij een vast contract en spaargeld. Voor 155.000 euro lukt het hem een koopwoning te kopen in Zeeland.

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Vrijwel niet. Mijn vader was afgekeurd en had een uitkering. Mijn moeder werkte vroeger zwart als schoonmaker, maar officieel werkte zij niet. We hadden het niet breed thuis. Daardoor wist ik dat ik het in de toekomst anders wilde regelen. Dat is gelukkig aardig gelukt.

We hadden het niet breed thuis.

Mijn ouders gingen rond mijn 12de uit elkaar. Mijn moeder ging er met een andere man vandoor, sindsdien is het contact verbroken en ging ik met mijn vader verder.

Later kreeg hij ook een andere vrouw. Een paar maanden voor mijn 18de verjaardag liet hij weten dat ik mijn eigen plek moest zoeken. Het was dus eigenlijk geen eigen keuze zo jong uit huis te gaan. Zijn nieuwe vrouw heeft een gehandicapte zoon en mijn vader is daar ingetrokken. Zij vond dat er geen plek was voor nog een volwassene in huis.”

Hoe was dat voor jou?

„Aan het begin was dat lastig, maar gelukkig hebben mijn twee halfzussen mij geholpen met het zoeken van een woning. Zij zijn zo’n tien jaar ouder dan ik.

Daarnaast zijn mijn oma en goede vrienden in die periode belangrijk voor mij geweest – en nog steeds. Tegelijkertijd hebben die gebeurtenissen mij gemaakt tot wie ik nu ben. Vroeger kroop ik vaker in mijn schulp. Nu ben ik veel opener, praat ik met mensen en omring ik mijzelf met de juiste mensen. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen.”

Merkte je thuis dat er weinig geld was?

„Ja, ik merkte wel dat er weinig geld was. Vakantie naar het buitenland was voor ons een no go. We gingen wel naar een stacaravan in Brabant. We deden wekelijkse boodschappen en kleding daar moest ik zelf voor werken.

Vakantie naar het buitenland was voor ons een no go.

Op mijn 17de ging ik voor het eerst naar het buitenland. Met vrienden vloog ik naar Spanje; dat was voor mij een heel nieuw avontuur. Dat gaf een bepaalde vrijheid die ik daarvoor niet heb gekend. De ervaring in het buitenland, andere mensen, een andere cultuur. Alles was nieuw voor mij.”

Hoe kijk jij nu zelf naar geld?

„Ik vind geld heel belangrijk. Natuurlijk gaat gezondheid voorop, maar met geld kun je leuke dingen doen, het geeft heel veel vrijheid. Met geld kun je mooie reizen maken, bijvoorbeeld. En ik wil niet tot mijn 70ste werken. Het liefst wil ik voor mijn 30ste financieel onafhankelijk zijn en niet meer gebonden aan één plek.

Ik heb uitgedacht hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. Ik heb twee jaar een eigen bedrijf gehad in online marketing waarbij ik advertenties maakte en websites bouwde voor lokale en opkomende bedrijven. Dat wil ik weer oppakken in de toekomst.

Ik vind geld heel belangrijk.

Daar ben ik mee gestopt omdat ik toch ook nog een hbo-opleiding wilde doen. Ik moest fulltime blijven werken om mijn hypotheek te betalen en gelukkig wilde mijn werkgever alle kosten voor de studie op zich nemen. Daardoor heb ik geen studieschuld opgebouwd. Voltijds werken en een hbo-studie doen was hard werken, maar als ik iets wil, dan wil ik er ook echt voor gaan. Door heel goed te plannen is het gelukt om alles binnen vier jaar af te ronden.”

Stelling: Met 1.000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ja, zeker. Ik ben ervan overtuigd dat geld gelukkiger maakt. En 1000 euro per maand extra zou daaraan bijdragen, mits je je geld slim benut en investeert. Dat biedt op lange termijn extra vrijheid.

Momenteel investeer ik in crypto, maar ik wil ook investeren in vastgoed. Dit jaar wil ik een tweede hypotheek afsluiten voor een appartement om te verhuren. Mijn eigen vaste lasten in dit huis zijn heel laag, dus ik blijf hier zelf voorlopig wonen. Maar een appartement verhuren lijkt me op lange termijn slim. Waarom zou ik nu al mijn geld uitgeven?”

Stelling: Je kunt nooit te veel geld hebben.

„Nee, ik denk niet dat je te veel geld kunt hebben. Je kunt namelijk altijd delen met vrienden en familie om je heen. Je bent alleen op de wereld, maar de mensen om je heen maken het leven een stuk leuker.”

„Geld maakt zeker gelukkig. Het geeft je de vrijheid om te kunnen doen wat je zelf zou willen en je kunt daarbij ook nog mensen met je meenemen. Zonder geld kun je misschien ook wel gelukkig zijn, maar dan kun je niet alles wat je misschien écht wil doen.

Puur doordat we vroeger weinig hadden, besef ik wat ik nu wel kan hebben. Je kunt heel veel mogelijkheden voor jezelf creëren, maar je moet zelf zorgen voor je eigen geluk, dat gaat niemand anders voor je doen. Zoek naar wat je leuk vindt en werk daar hard voor.”

