Merendeel Nederlanders heeft variabel energiecontract, maar is dat eigenlijk wel een goed idee?

Het merendeel (65 procent) van de Nederlanders heeft een variabel energiecontract. Is dat eigenlijk wel zo’n goed idee?

De cijfers komen uit de recente ‘Energiemonitor klantbeleving’ van de ACM. Energieleveranciers waagden zich door de grillige markt tijdelijk niet aan het aanbieden van vaste energiecontracten. Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om een vast contract af te sluiten voor maximaal drie jaar.

‘Energieprijzen kunnen stijgen’

Volgens Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond vormt een variabel contract mogelijk een groot risico. Hij vermoedt dat de prijzen gaan stijgen in het najaar. „Consumenten doen er goed aan om nu al over te stappen naar een vast contract. Ondanks recente prijsdalingen en de bescherming van het prijsplafond, is het voor consumenten belangrijk te beseffen dat de energieprijzen aan het einde van het jaar kunnen stijgen. Vooral met de winter in aantocht en het naderende einde van de overheidssteun.”

Meerdere factoren zouden een rol spelen voor de mogelijke prijsstijgingen. Een daarvan is de krapper wordende energiemarkt. Er is minder energie beschikbaar door Ruslands verminderde leveringscapaciteit en plotselinge gebeurtenissen, zoals productiestoringen en staking. „Hierdoor kunnen prijzen in een razendsnel tempo stijgen. Een recent voorbeeld is de gasprijs die door stakingen bij LNG-leveranciers in Australië binnen één dag in Nederland met maar liefst 30 procent steeg.”

Ook is er een stevige concurrentie tussen energieaanbieders. Nieuwe klanten worden gelokt met gunstige tarieven en voorwaarden. Contracten met vaste tarieven zijn momenteel voordeliger dan de variabele tarieven. „Dit maakt het afsluiten van een vast contract nu een strategische zet om een scherpe prijs voor het komende jaar te garanderen. Het advies aan consumenten is daarom: stap over naar een vast energiecontract voor zekerheid”, zegt Wolfert.

Vast energiecontract

Volgens hem biedt een vast contract bescherming tegen onverwachte stijgingen. „Het is te vergelijken met het kopen van een paraplu als de zon schijnt en voordat het regent. Hoewel je de paraplu op dit moment niet nodig hebt, zal deze van grote waarde zijn wanneer de regen uiteindelijk valt. Bovendien is de prijs van een paraplu hoger als het regent.”

De uitspraken van Wolfert liggen in lijn met wat Ben Woldring van vergelijkingssite Gaslicht.com vorige maand tegen BNNVARA zei. „Niemand heeft een glazen bol, maar het lijkt nu een goed moment om te kiezen voor een vast contract in plaats van variabel. De buil die je eraan kunt vallen is dat de prijzen nog verder gaan zakken. Daar staat tegenover dat je weet waar je aan toe bent qua vaste lasten voor gas en stroom voor de looptijd van het contract. En je weet dat je rekening niet weer omhoogvliegt, mochten de marktomstandigheden verslechteren.”