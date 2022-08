Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Noud (36): ‘Naast mijn spaargeld heb ik 30.000 euro aan beleggingen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 36-jarige Noud, die niet alleen geld spaart, maar sinds twee jaar ook op verschillende manieren aan het beleggen is.

Beroep: Teamleider en ontwerper in de wegenbouw

Netto-inkomen: 3300 euro per maand

Woonsituatie: Alleenstaand in een koophuis, latrelatie

De Spaarrekening van Noud

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op mijn spaarrekening staat nu 45.000 euro, maar sinds twee jaar ben ik ook aan het beleggen. Naast aandelen en cryptomunten beleg ik in edelmetalen – denk aan zilveren munten en goudstaafjes. Ik koop ze in en bewaar ze vervolgens in een speciale opslag.”

Edelmetalen, dat hoor je niet vaak, toch?

„Ik ken ook weinig mensen die het doen, maar ik wilde mijn horizon graag verbreden. Sparen is me met de paplepel ingegoten, als kind leerde ik al dat ik geld opzij moest zetten. Het jammere is dat je vandaag de dag nog amper rente krijgt over je spaargeld. Ik besloot op zoek te gaan naar andere rendementsvormen en kwam via een zoektocht uit bij aandelen, cryptomunten en dus ook edelmetalen.”

Wanneer begon die interesse in sparen en beleggen?

„Ik moet bekennen dat ik altijd al zuinig ben geweest, maar toen ik twaalf jaar geleden mijn koopwoning kocht, groeide die interesse. Ik voelde heel sterk dat ik geen schulden wilde hebben en niet afhankelijk wilde zijn van de bank. De eerste tien jaar ben ik puur bezig geweest met sparen, zodat ik mijn hypotheek kon aflossen. Dat lukte twee jaar geleden. Toen ben ik me dus verder gaan verdiepen in spaar- en belegvormen. Mijn huidige beleggingen zijn zo’n 30.000 euro waard, dus dat komt bovenop mijn spaargeld.”

Je hebt dus al veel winst gemaakt?

„Nee, want ik begon ook met 30.000 euro. Ha, ik was iets te enthousiast toen mijn cryptowaarde omhoog ging en dacht: dat wordt steeds meer – om vervolgens weer keihard omlaag te kelderen.”

Oef, balen…

„Zo zie ik het niet. Ga je beleggen, dan loop je het risico dat je afscheid moet nemen van je geld – je moet de emotie eromheen loslaten. Al is het misschien een ander verhaal als je ál je spaargeld ergens heb ingestoken, maar dat lijkt me sowieso niet verstandig. Om die reden heb ik mijn beleggingen verspreid. Maak ik een keer verlies, dan ben ik niet meteen al mijn geld kwijt. Het draait allemaal om de juiste balans.”

Hoeveel spaar je normaal gesproken per maand?

„Altijd 2000 euro. Daarvan hevel ik 500 euro over naar mijn spaarrekening, 1000 euro gaat naar aandelen, 400 euro naar cryptomunten en 100 euro naar edelmetalen.”

Heb je een bepaald spaardoel?

„Mijn vriendin en ik willen samen een nieuw koophuis kopen, dus daarvoor is het geld op mijn spaarrekening gereserveerd. De beleggingen zijn voor de lange termijn, omdat ik graag eerder met pensioen wil.”

Wanneer is dat?

„Geen idee. Ik hoop met 55 jaar, maar dat is van zoveel factoren afhankelijk. Als de inflatie per jaar zo hard omhoog gaat als nu, zet het geen zoden aan de dijk.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Eigenlijk niet. De laatste keer was toen ik mijn hypotheek afbetaalde, twee jaar geleden.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ik ben heel bedachtzaam als het om geld gaat en denk goed na over wat ik uitgeef. Maar ik zou mezelf zeker niet gierig noemen. En het is ook niet zo dat ik mijn leven té summier maak doordat ik zoveel bezig ben met sparen. Ik ga gewoon op vakantie en maak geregeld leuke uitstapjes. Wat wel in mijn voordeel werkt, is dat ik van gratis dingen hou. Het strand, een boswandeling, dat soort activiteiten. Oké, je moet er een keer een paar goeie wandelschoenen voor kopen, maar die gaan wel meteen zes jaar mee. Daarbij: in het verleden heb ik genoeg gefeest – en uitgegeven. Dat voelt als een vorig hoofdstuk.”

Denkt je vriendin daar ook zo over?

„Ha, nee, zij is totaal anders. Niet dat we elkaars uitersten zijn, maar ze heeft weinig spaargeld – ze investeerde haar geld in trainingen en de ontwikkeling van haar bedrijf. Daarbij is ze een voorstander van biologisch eten. In dat laatste kan ik overigens wel in meegaan – het is immers een stukje zelfzorg voor je lichaam en het milieu. Maar mijn vriendin is ook iemand die vaak nog bij het tankstation een broodje haalt, of een kop koffie op het station. Dát zie je mij niet doen, ik neem altijd eten mee van huis.”

Is er iets waar je toch meer geld aan uitgeeft dan je zou willen?

„Heb ik een drukke werkdag gehad, dan laat ik wat makkelijker eten bezorgen – ik kan dan echt genieten van niet hoeven koken. Alleen: het is vaak duurder én ongezonder. Het valt nog mee hoor, want ik denk dat dit maximaal één keer per week gebeurt. Maar na afloop heb ik er vaak toch een beetje spijt van.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niks, ik ben blij met mijn financiële situatie. Wel zou ik graag dat andere huis willen kopen. Mijn huidige woning kocht ik toen ik 24 was. Het is een bovenwoning zonder tuin en dat laatste mis ik echt wel. De huizenmarkt is echter een lastige en ik wil niet zomaar iets kopen om het kopen – het moet een huis zijn waar ik nog jaren in kan blijven wonen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Gooi geen eten weg. Je kunt echt nog zóveel maken met kliekjes – veel groenten lenen zich bijvoorbeeld perfect voor een curry of soep. Bovendien heb je meteen een restje dat je kan invriezen voor later die week. Nog een tip: is een product in de aanbieding, koop dan meteen een hele bulk. Laatst was de pindakaas in de aanbieding – de biologische, waar mijn vriendin gek op is. Ik sloeg meteen 9 potten in. Het scheelde per pot 1 euro, dus in totaal bespaarde ik 9 euro. Lijkt weinig, maar als je dat wekelijks met meerdere producten doet, telt het aardig op.”

