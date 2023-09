Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Daan (26): ‘Ik heb 50.000 euro studieschuld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 26-jarige Daan, die van het vmbo doorwerkte naar het hbo en nu naast zijn werk een master doet.

Beroep: bouwkundig ingenieur & deeltijd masterstudent architectuur

Netto inkomen:Â 1900 euro

Woonsituatie: woont samen in het koophuis van zijn partner

De Spaarrekening van Daan

Daan is al acht jaar samen met zijn partner. Ze wonen nu een aantal jaar samen in een koophuis en sinds vorig jaar verdient Daan ook een inkomen. Tot die tijd was hij fulltime bezig met zijn studie. Nu betaalt hij vaak de boodschappen en vakanties, de hypotheek staat op naam van zijn vriend.

Wat staat er op je spaarrekening?

„Nu zo’n 2000 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Ten opzicht van mijn studieschuld van 50.000 euro is het natuurlijk niets. Maar ik vind het best lastig om te sparen. Ik studeer al acht jaar en nu eindelijk heb ik een ‘gewoon’ inkomen. Ik vind het leuk om dingen te kopen en het geld uit te geven, omdat ik daar tot nu toe nooit het geld voor had.

Ik werk nu 32 uur per week, op vrijdag en zaterdag ga ik overdag naar mijn studie en de avonden besteed ik aan zelfstudie. De enige vrije dag die ik heb is zondag. Op vrije momenten vind ik het fijn om lekker op het terras te zitten, of uiteten te gaan met studiegenoten na een lange dag. Doordeweeks sta ik om zes uur op, om zeven uur zit ik in de bus en ‘s avonds om half zeven ben ik weer thuis.

Je hoort vaak vanuit oudere generaties dat jongeren van tegenwoordig lui zijn, of te weinig doen. Ik kan er ontzettend slecht tegen als dat beeld wordt geschetst. Als ik om mij heen kijk, werkt iedereen juist heel hard.”

Hoe bevalt het om naast je baan nog te studeren?

„Eerlijk gezegd is het vrij pittig. Deze deeltijdmaster duurt 4 jaar en ik zit nu net in mijn tweede jaar. Maar bijna niemand haalt het binnen die 4 jaar. Onbewust heb ik last van bewijsdrang; op de basisschool werd ik onderschat en mijn ouders dachten dat ik nooit zou kunnen studeren. Als jij wilt studeren, dan betaal je dat maar zelf, zeiden zij.

Ik wilde studeren, dus moest ik wel gaan lenen want vanuit huis werd ik niet gesteund. De eerste jaren op het mbo kreeg ik ook nog geen studentenreisproduct, waardoor ik twee jaar lang 400 euro per maand kwijt was aan het ov om naar school te komen.”

Hoe voel je je over die studieschuld?

„Lenen voelde eigenlijk altijd verkeerd. Maar er waren ontzettend goede voorwaarden beloofd en ik had eigenlijk geen andere keuze. Natuurlijk kun je naast het studeren werken, maar voor mij was de hbo studie behoorlijk aanpoten. Altijd als ik vrij was, was ik aan het studeren.

Lenen voelde eigenlijk altijd verkeerd.

Met de jaren werd mijn studieschuld natuurlijk groter en groter. Soms schrik ik van het bedrag van 50.000 euro dat nu openstaat. Hoe heb ik het zó ver kunnen laten komen? Tegelijkertijd weet ik niet hoe ik het anders had moeten doen. Als ik terugreken komt het neer op 500 euro per maand waarvan ik heb geleefd.”

Hoe lukt het nu om te sparen?

„Ik zet standaard maandelijks nu 250 euro opzij. En als ik nog geld over heb op het moment dat mijn nieuwe salaris wordt gestort, dan zet ik het resterende bedrag ook direct op mijn spaarrekening.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Die studieschuld is natuurlijk niet fijn. De komende 20 jaar ben ik die nog wel aan het aflossen. Daarnaast baal ik er soms van dat ik ontzettend veel zorgtoeslag ben misgelopen. Doordat mijn vriend en ik een samenlevingscontract zijn aangegaan, zodat alles goed geregeld is, werd ons gezamenlijk inkomen gemeten. Daardoor heb ik nooit zorgtoeslag ontvangen, dat heeft ook een hoop geld gekost.

Tegelijkertijd ben ik ontzettend blij met de studies die ik tot nu toe heb afgerond en met het privilege dat ik kan studeren. Daarnaast vind ik het vakgebied dat ik heb gekozen nog steeds heel leuk, dus dat scheelt. Ik zou anderen ook aanraden, als je wilt studeren, doe het.”

Wat is je beste financiële tip?

„Voor iedereen met een studieschuld: je kunt er niets meer aan veranderen en ondanks de schulden mag je jezelf soms ook verwennen. Je moet het leven wel leuk houden, juist, of ook als je hard werkt.”

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties