Vijf van de rijkste kinderen ter wereld en hun virtuele vermogen

De jongste miljardair op aarde is geen kind meer. Maar zij zal snel ingehaald worden door de rijkste kinderen op aarde. Sommigen van hen hebben zelfs al een hoger virtueel vermogen, dat ze uiteraard nog niet in eigen beheer hebben.

Het is sowieso goed om in het achterhoofd te houden dat de vermogens berekend zijn op basis van de geschatte economische invloed gedurende hun levensduur, en niet op basis van echte euro’s die ze al te besteden hebben. En er zijn vast kinderen van oliesjeiks die nog rijker zijn en worden, maar daar is via betrouwbare bronnen te weinig inzicht in.

De rijkste kinderen ter wereld

De geschatte vermogens zijn dus een indicatie. Zo is bij Princess Charlotte, de dochter van William en Kate, rekening gehouden met de aanname dat ze naast royal een onmetelijk grote mode-icoon wordt. Net als haar wijlen oma, inderdaad. En haar moeder, de veroorzaker van The Kate Effect. Als zij een glitterjurk draagt, wil iedereen een glitterjurk.

Wat verder duidelijk is: de rijkste kinderen ter wereld komen allemaal uit families met krankzinnig veel geld. Net buiten deze top 5 valt overigens wel een selfmade multimiljonair, al zijn de ouders de genieën achter zijn YouTube-account. Dan hebben we het over Ryan Kaji, die met zijn YouTube-kanaal Ryan’s World een geschat vermogen van 100 miljoen euro bij elkaar heeft gespeeld. Hij heeft het geld, in beheer van zijn ouders, overigens wel al écht verdiend.

1. Prinses Charlotte

Leeftijd: 8 jaar

Virtueel vermogen: 4,6 miljard euro

Prinses Charlotte is het tweede kleinkind van koning Charles III en het vijfde achterkleinkind van wijlen koningin Elizabeth II. De dochter van William en Kate hoeft zich als rijkste kind op aarde geen financiële zorgen te maken. Wel zal het een leven worden in een gouden kooi, maar dat is inherent aan geboren worden in de Britse koninklijke familie.

2. Prins George Alexander Louis

Leeftijd: 10 jaar

Virtueel vermogen: 3,32 miljard euro

Ooit wordt hij de koning van Engeland, maar dat zal nog wel even duren. Eerst moet hij zijn jeugd zien door te komen tussen nog een select gezelschap dat zich tot de rijkste kinderen ter wereld mag rekenen.

3. Blue Ivy Carter

Leeftijd: 11 jaar

Virtueel vermogen: 663 miljoen euro

Ja, als je de dochter van miljardairskoppel Jay-Z en Beyoncé bent, heb je een gouden toekomst. De 11-jarige Amerikaanse heeft al een Grammy op zak en runt samen met haar moeder een eigen kledinglijn. Niet voor niets behoort ze tot de rijkste kinderen ter wereld.

4. Stormi Webster

Leeftijd: 5 jaar

Virtueel vermogen: 378 miljoen euro

De jongste in het rijtje is de dochter van Kylie Jenner en rapper Travis Scott. Op 5-jarige leeftijd mag ze zich al modeontwerpster noemen.

5. North West

Leeftijd: 10 jaar

Virtueel vermogen: 345 miljoen euro

North West is het oudste kind van Kim Kardashian en North West, en behoort uiteraard ook tot de rijkste kinderen ter wereld. Ze is nu al een mode-icoon en blijkt ook aardig te kunnen zingen.

