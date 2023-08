Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Bart: ‘Op mijn 23ste heb ik een huis gekocht’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 24-jarige Bart, die vorig jaar eigenhandig een huis heeft kunnen kopen.

Beroep: financieel medewerker

Nettoinkomen: 2800 euro

Woonsituatie: koopwoning

Wat staat er op je spaarrekening?

„In totaal 15.000 euro. Daarnaast heb ik nog wat beleggingen; 4000 euro in edelmetaal en leningen aan bedrijven voor zo’n 5000 euro.

En mijn koophuis zie ik ook als een investering. Dat heb ik op mijn 23ste zelf gekocht. Natuurlijk met een hypotheek, maar er zit een hoop geld in die stenen. In augustus 2022 kreeg ik de sleutel, toen is er nog verbouwd en sinds januari dit jaar is het af.”

Wat vind jij van jouw persoonlijke financiële situatie?

„Veel 24-jarigen staan er financieel anders voor. En voor velen is het bijvoorbeeld ook lastig een huis te kopen. Dat ik wel een huis heb kunnen kopen, ligt deels aan de woonomgeving. In Flevoland zijn de huizenprijzen lager dan in andere gebieden in Nederland. Daarnaast heb ik jarenlang gespaard en ben ik voorzichtig geweest met uitgaven.”

„Op mijn 14e ben ik begonnen met werken en later ben ik bij de Jumbo aan de slag gegaan. Daar verdiende ik natuurlijk geen enorme bedragen, maar het was een extra zakcentje. Later ben ik gaan studeren voor accountant. Dat is een leer- werktraject, dus zodra ik ging studeren, verdiende ik tegelijkertijd een inkomen. De werkgever betaalt namelijk de studie, mits je in dienst blijft voor een bepaalde periode. Zelf ben ik gewisseld van werkgever, maar de nieuwe werkgever heeft mijn studieschuld overgenomen. Vanaf januari 2024 is alles afbetaald door mijn baas.”

Heb je nog andere schulden?

„Nee, toen ik net studeerde heb ik de eerste vijftien maanden 100 euro per maand geleend. Uiteindelijk was dat een persoonlijke studieschuld van 1500 euro; dat heb ik direct afgetikt.”

Welk bedrag spaar je per maand?

„Netto houd ik ongeveer 2800 euro over, maar met de hypotheek gaat daar relatief veel vanaf. Ik spaar alsnog zo’n 500 euro per maand en dat blijft ook het doel. De hypotheek, het water, belastingen en de boodschappen kan ik dan ook nog betalen. En natuurlijk wil ik af en toe ook nog iets leuks doen.

Sinds kort ben ik ook weer gestart met beleggen. Maar tijdens de coronapandemie vond ik de markt toch wat te instabiel. Nu leg ik ongeveer 50 euro per maand in op de beleggingsrekening. Maar voor nu ben ik vooral dus de spaarbuffer weer aan het opbouwen. De 15.000 euro die daar nu op staat vind ik al een fijne buffer, maar dat vind ik ook het minimumbedrag. Bij een huis komen toch heel wat onverwachte kosten kijken en alles is nu nog nieuw. Ook daarom wil ik genoeg opzij zetten.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Zelden, alleen als het echt nodig is. Misschien haal ik daar weleens geld vanaf voor een vakantie, maar niet structureel of op maandelijkse basis. ”

Zijn er zaken waar je meer geld aan uitgeeft, dan je eigenlijk zou willen?

„Nee, eigenlijk niet. Ik heb ook duidelijk in beeld waar ik geld aan uitgeef. Dat houd ik allemaal bij in een begroting. Enerzijds houd ik bij wat ik uitgeef en anderzijds breng ik ook in kaart welke kosten ik verwacht dat er nog aankomen.

Als ik aankopen doe, denk ik daar vaak goed over na. Heb ik dat nodig? En als ik dan toch een product wil aanschaffen, doe ik ook nog even onderzoek op internet. Vaak zijn producten ergens anders toch nog goedkoper te verkrijgen. Het loont vaak om daar even in te duiken.”

Heb je deze financiële lessen van huis uit geleerd?

„Ja, veel heb ik meegekregen van mijn ouders. Zorg dat je goed voor jezelf kunt zorgen en koop geen onnodige dingen, dat heb ik echt van hen geleerd. Daarnaast zit het ook in mijzelf, anders zou ik misschien alsnog anders met geld omgaan. Ondanks dat ik op deze manier ben opgevoed op financieel gebied.”

Wat is je beste financiële tip?

„Maak inzichtelijk welke uitgaven er in de toekomst nog aankomen en zorg dat je weet wat je uitgeeft. Alleen met overzicht kun je ook in kaart brengen waar je kunt korten op uitgaven. En als je dan geld reserveert voor bijvoorbeeld belastingen, dan kun je dat het beste op een aparte rekening zetten. Zodra de rekening dan komt, heb je het geld gewoon achter de hand.

