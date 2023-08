Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Powernappen: hier moet je op letten wanneer je ‘s middags een dutje doet

Moe tijdens het thuiswerken en toe aan een powernap? Kan enorm helpen, maar kan soms ook een averechts effect hebben. Waar je moet dan precies op letten bij powernappen? Wij zetten de do’s en don’ts op een rij.

Jawel, we geven het toe. Na het schrijven van dit artikel is er een oogje dicht gedaan (en lag je trouwens aan de goede kant van het bed?, maar da’s een heel ander verhaal).

Powernappen: zo doe je het op de juiste manier

Powernappen is magisisch. Tenminste, als je het op de juiste manier doet. Wanneer jij je dutje op het juiste moment inplant kun je er behoorlijk veel energie van krijgen.

Sterker nog: wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat powernappen een aantal fraaie gezondheidsvoordelen heeft. Zo zou een powernapje ons geheugen verbeteren, zouden we er creatiever van worden, en zouden we er uiteraard meer energie van krijgen. Ook zou het nemen van een powernapje hartproblemen kunnen voorkomen.

Voor jij enthousiast die dekens over je heen trekt, wil je hier even bij stil staan:

Niet meer dan 20 minuten

Hoe verleidelijk dat bed er ook uit ziet, voor een optimaal effect wil je niet langer dan 20 minuten gaan liggen. Wanneer je toch écht te moe bent om na 20 minuten die wekker uit te zetten, kun je er volgens experts het beste 90 minuten van maken.

Creëer de juiste sfeer

Dat betekent dus niet dat je te pas en te onpas onder een dekentje op de bank kunt gaan snurken. Ga in bed liggen, sluit de gordijnen, zorg voor verkoeling en drink een kopje thee voor je onder de wol kruipt.

Alleen als het écht nodig is

Ga alleen voor een powernap wanneer je het écht nodig hebt. Vaak kun je je vermoeidheid of inkakker ook op een andere manier oplossen. Een frisse neus kan soms wonderen doen. Ook kan een upbeat yoga sessie of simpele fitness oefeningen helpen. Of wat dacht je van een koude douche?

Kies de juiste timing

Eigenlijk kun je de hele dag genieten van een powernap, maar je wil er natuurlijk voor waken dat je ‘s nachts niet meer kan slapen. Doe daarom zo’n vier tot vijf uur voor bedtijd geen dutje meer. Voor de marmotjes onder ons die op ieder moment van de dag naar dromenland kunnen vertrekken, geldt dit advies natuurlijk niet. De enige manier om hier achter te komen is verschillende tijden proberen.

Drink koffie vóór je dutje

Heh? Vóór je dutje? Jawel, dat lees je goed. Het duurt namelijk zo’n 20 tot 30 minuten voor cafeïne inslaat. Ben je extra alert wanneer je na zo’n korte powernap wakker wordt. Slaap lekker!