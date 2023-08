Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Balkon zonder appartement te koop op verhitte huizenmarkt

Hopelijk giet dit geen extra olie op het vuur van de Amsterdamse huizenmarkt. In Londen staat op dit moment een piepklein maar peperduur balkon te koop. Zonder appartement erbij.

Een onbewoonbaar verklaard huis dat voor miljoenen is verkocht; tot daar aan toe. Maar niets meer of minder dan een klein balkonnetje? Ook de Londense huizenmarkt kampt met gekheid op een stokje. „Mensen hebben al gevraagd of ze er met een tent kunnen wonen.”

Balkon zonder appartement te koop in Londen

Je geniet dan wel van uitzicht over het poepchique Kensington, de wijk waar prins William en prinses Kate hun intrek namen. Maar meer dan 11 vierkante meter speelruimte krijg je niet. En dat voor een vraagprijs van 50.000 pond, omgerekend zo’n 58.000 euro. Hier zie je het appartementloze balkon.

Het balkon met eigen ingang bevindt zich op de derde verdieping van van de Stanhope Gardens; een blok waar appartementen normaal gesproken voor anderhalf tot twee miljoen euro van handen wisselen. In de drie weken dat het balkon op de huizenmarkt te koop staat, heeft de makelaar al meer dan 200 geïnteresseerden genoteerd. Ook van mensen die al in het gebouw wonen. „Ruimte kan gebruikt worden om was op te hangen of om te ontbijten”, klinkt het.

‘Investering’

En hoewel de makelaar ook vragen ontvangt over de mogelijkheid om er in een tent te wonen, beschouwt hij het balkon eerder als „een creatieve manier” voor eerste kopers om ingang te vinden in de dure Londense huizenmarkt. De huidige eigenaar had het balkon ook zonder appartement gekocht als een investering die zich nu afbetaalt.

„Dit opwindende pand is ideaal voor particulieren die hun vastgoed- of bedrijfsportfolio willen uitbreiden”, zo staat te lezen in de advertentie van het balkon. „Bovendien maakt de gunstige ligging het geschikt voor iemand die op zoek is naar een prestigieus adres in het centrum van Londen, perfect voor zowel zakelijke als recreatieve doeleinden.”