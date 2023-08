Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

10 lessen voor starters op de arbeidsmarkt van een LinkedIn expert

In een wereld vol onzekerheden en een veranderend banenlandschap is het normaal om af en toe de weg kwijt te raken. Daarom hebben we 10 lessen op een rij gezet om jou door je professionele reis navigeren. Van netwerken tot omgaan met fouten; ontdek hoe je de weg van je carrièrepad vindt.

Zo ga je goed voorbereid op weg!

10 lessen voor een vliegende start

Met de zomer bij in ons kielzog starten veel afgestudeerde jongeren met frisse moed op de arbeidsmarkt. En met de start van zo’n nieuwe fase is er altijd wel een moment waarop je denkt: had ik dit maar geweten. Daarom deelt LinkedIn’s carrière-expert Laura van Horssen 10 lessen zij zelf graag nét wat eerder had geleerd.

1. Verdwaald? Perfect!

Geen idee waar je carrière naartoe gaat? Geen probleem! Je bent niet alleen. Het kan best wat stress opleveren als je niet weet wat je wilt, maar daarin ben je niet alleen. Neem de tijd om te verkennen en oriënteren. De weg naar succes is zelden rechtlijnig.

2. Connecties zijn goud waard

Bouw aan je netwerk. Elke connectie kan van onschatbare waarde zijn voor je carrière, of het nu gaat om advies, kansen of referenties. Dus geef jezelf een zetje de drempel over en stel jezelf voor.

3. Functiebeschrijvingen zijn niet in beton gegoten

Laat je niet leiden door een opsomming van vaardigheden en ervaringen in de functiebeschrijving. Vaak wordt hier de ideale kandidaat beschreven, dus als je (nog) niet aan alle omschrijvingen voldoet is dat vaak geen probleem. Laat je niet beperken door strikte eisen. Focus op jouw sterke punten die ervoor zorgen dat je opvalt.

4. Een ‘goede’ baan

Salaris is natuurlijk belangrijk, juist in het begin van je loopbaan als je nog geen oneindige middelen achter de hand hebt. Maar houd ook rekening met andere factoren: denk aan flexibiliteit, een gezonde werk- privébalans of thuiswerken.

5. Fouten zijn leermomenten

Maak van tegenslagen een springplank voor groei. Reflecteer, leer en besef dat je ‘fouten’ onderdeel zijn van groei. Zonder wrijving geen glans, toch?

6. Stuur je eigen carrière

Vraag jezelf regelmatig: ben ik blij met wat ik doe? Is het antwoord op die vraag nee, of twijfel je? Dan is het tijd om actie te ondernemen en bij te sturen.

7. Eeuwige leerling

De wereld verandert voortdurend. Met die veranderingen heb je ook steeds nieuwe vaardigheden nodig om je weg te blijven vinden op de arbeidsmarkt. Neem het heft in eigen hand en blijf leren.

8. Ken je waarde

Durf om loonsverhoging te vragen. Onderzoek en weet wat je bijdraagt. Laat je niet onderschatten, maar vergeet ook niet om even uit te zoomen en van afstand in te schatten hoe het bedrijf er op dit moment financieel voor staat. Doe daarnaast even wat online onderzoek naar vergelijkbare functies en de bijbehorende salarissen.

9. Nieuwe baan-blues?

Een nieuwe baan is een grote aanpassing aan je leven. Wellicht heb je ander woon- werkverkeer, je hebt nieuwe collega’s, een nieuwe omgeving en andere verantwoordelijkheden. Gun jezelf de tijd om te wennen, bijvoorbeeld 3 tot 6 maanden. Plan een gesprek met je manager en praat over je bevindingen. En is het toch niet de plek voor jou? Dan kun je altijd door.

10. Nieuwe start? Dat kan altijd

Een carrièreswitch is spannend, maar niet onmogelijk. Vooral op de huidige arbeidsmarkt is het makkelijker om een ander pad te kiezen dan 20 jaar geleden. Wees ruimdenkend en sta open voor de kansen die zich voordoen, adviseert Van Horssen.

