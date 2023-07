Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Joris (19): ‘Ik heb al 28.500 euro gespaard’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 19-jarige Joris, die voor zijn leeftijd een behoorlijke spaarrekening heeft opgebouwd.

Beroep: treinmachinist

Nettoinkomen:Â 1900 euro

Woonsituatie: eigen huurappartement

De Spaarrekening van Joris

Wat staat er op je spaarrekening?

„Zo’n 28.500 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Ik vind het zelf een behoorlijk hoog bedrag. Vanaf mijn 18e werk ik fulltime en toen ik startte met werken woonde ik nog thuis. Toen verdiende ik al relatief veel en ik kon ook veel sparen.

Mijn doel was om zo snel mogelijk een huis te kopen. Maar in de huidige markt is dat niet echt aantrekkelijk. Nog steeds is dat wel een doel, maar ik vind het nu ook prima om nog te huren. Ik huur voor 850 euro per maand inclusief. Dat is natuurlijk veel geld, maar ik probeer er niet te veel over na te denken.”

Heb je naast je spaarrekening ook schulden?

„Nee, ik ben helemaal schuldenvrij. Ik heb een mbo-opleiding gedaan en woonde dus tijdens de opleiding nog thuis. Mensen vroegen mij altijd: welke studie ga je hierna nog doen? Maar ik kon op mijn 18e gaan werken en ik verdien een aardig zakcentje. Misschien dat ik later minder ga verdienen dan iemand met een hbo- of universitair diploma, maar voor mijn leeftijd vind ik dat ik het goed voor elkaar heb.”

Voor mijn leeftijd vind ik dat ik het goed voor elkaar heb.

„Veel mensen denken dat mbo’ers dom zijn, maar ik heb juist op de opleiding heel veel intelligente mensen gezien. Als mensen zeggen; mbo’ers hebben we ook nodig, vind ik dat ontzettend kleinerend. Persoonlijk vind ik dat mbo’ers niet minder zijn dan anderen. Ik heb een leuke baan, leuke vrienden en financieel gaat het ook goed.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik spaar nu maandelijks 400 euro. Dat lukt redelijk goed. Ik koop veel producten in de bonus en als het wasmiddel of de haarlak in de aanbieding is, dan sla ik meteen een voorraad in. Daarnaast ben ik voorzichtig met bijvoorbeeld dure drank. Amaretto of Bacardi, dat hoeft van mij niet. Ik geef per week 100 euro uit aan boodschappen en daarnaast heb ik nog de vrijetijdsuitgaven. Voor die uitgaven kijk ik wat er overblijft.

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Voor vakanties haal ik weleens geld van mijn spaarrekening, maar daar is die rekening ook deels voor bedoeld. En verder als ik bijvoorbeeld een nieuwe stofzuiger nodig heb, dan haal ik dat geld ook van mijn spaar. Zulke aankopen koop ik wel in de aanbieding.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Nee, eigenlijk ben ik heel tevreden. Huur betalen hoort er nu eenmaal bij. Als je dat iedere maand zonde vindt, dan leef je volgens mij verkeerd. Ik reken bijvoorbeeld nooit terug wat ik nu eigenlijk per nacht betaal. De huur komt nooit meer terug, maar ik vind het ook heel lekker dat ik een eigen plek heb en op mezelf woon.”

De huur komt nooit meer terug.

„Mijn salaris vind ik ook redelijk. Binnenkort gaat dat ook weer wat omhoog vanwege veranderingen in de cao. Een extra zakcentje is leuk en op den duur zou een eigen koophuis natuurlijk ook leuk zijn. Maar voor nu ben ik gelukkig.”

Wat is je beste financiële tip voor anderen?

„Veel gaat tegenwoordig over status. In zie dat mensen geld uitgeven aan merkkleding, dure auto’s, flessen in de club of de nieuwste telefoons. Veel budget gaat bij anderen op aan merkkleding, wat mij betreft hoeft dat niet.

Misschien klinkt het gek, maar ik weet ook niet wat nu slim is om te doen met mijn geld. Op school heb ik bijvoorbeeld nooit geleerd wat je gespaard moet hebben om een huis te kopen. Welke kosten kun je verwachten in het leven? Waar moet je rekening mee houden? Ik vind dat daar meer aandacht voor zou moeten zijn in het onderwijs. Ik heb nu een flinke spaarrekening, maar eigenlijk weet ik helemaal niet waar ik goed aan doe en wat de mogelijkheden zijn. Voorlopig wacht ik het daarom allemaal nog maar even af. Hopelijk zakken de huizenprijzen in de toekomst nog verder. Wellicht verandert de situatie nog en dan zie ik wel verder.”

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.