De Spaarrekening van Lizet (38): ‘Met dubbele lasten sparen we 1200 euro per maand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 38-jarige Lizet, die het komende anderhalf jaar met dubbele woonlasten zit.

Beroep: Anesthesiemedewerker

Netto inkomen:Â 3500 euro

Woonsituatie: koopwoning met man en twee kinderen

Wat staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment staat er een stuk minder geld op de spaarrekening dan ik zou willen: zo’n 5000 euro. We hebben onze huidige woning net verkocht en een nieuw huis gekocht. Al het spaargeld zit nu in een bouwdepot. Voordat we in het nieuwe huis gaan wonen, gaan we naar een tijdelijke huurwoning. Daar hebben we ook net de huur en de borg voor overgemaakt. Het nieuwe huis wordt pas over anderhalf jaar opgeleverd. Tot die tijd zitten we met dubbele lasten, wat best een flinke periode is. Gelukkig verdienen we genoeg om dat te kunnen bekostigen en ook nog te kunnen sparen.”

Zie je jezelf als een goede spaarder?

„Zolang ik een doel heb wel. Het nieuwe huis was bijvoorbeeld een doel. En vroeger spaarde ik ook graag voor mooie, snelle auto’s. Voordat alles naar het bouwdepot ging, stond er 35.000 euro op de spaarrekening. De laatste jaren ben ik iets minder gaan uitgeven, maar nog steeds ben ik redelijk makkelijk wat dat betreft. Eerst kochten we jaarlijks een nieuwe auto, nu gaan we daar verstandiger mee om.”

Hoe pak je het sparen aan?

„Eigenlijk gaat al het geld dat er binnenkomt naar de spaarrekening. We hebben altijd maar een klein bedrag op de betaalrekening staan. Daarnaast maak ik altijd een begroting in Excel met de verwachte inkomsten en uitgaven. Alles neem ik mee: de woonlasten, rioolheffingen, sportabonnementen, boodschappen, alles. Als je overzicht hebt, dan weet je ook wat je kunt besteden. Zelfs met de dubbele lasten kunnen we nog steeds 1200 euro per maand sparen, maar we gaan voorlopig minder uitgeven.

We hebben voor nu bijvoorbeeld geen vakanties in het verschiet. Eigenlijk vind ik dat met twee kinderen het geld niet waard. Een vakantie met het gezin kost zo tussen de 4000 en 6000 euro, terwijl het in Nederland ook vaak lekker weer is. Daarnaast hebben we nog twee honden die dan naar de opvang moeten, wat ook weer extra kosten met zich meebrengt. Thuis zijn in de zomer kan ook heerlijk zijn. En daarbij; als je in Nederland blijft, ben je ook al veel geld kwijt. Natuurlijk doen we weleens leuke uitjes, maar als we uiteten gaan, boek ik bijvoorbeeld via Social Deal.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Ook al zijn we niet meer van de snelle, dure auto’s, ik geef nog steeds geld uit aan andere onzin-dingen. Zodra ik een spaardoel heb, wordt dat vaak minder. Maar ik kan soms allerlei aankopen doen bij de Action die niet nodig zijn. Bijvoorbeeld servies, glazen, dat soort dingen.”

Welke financiële opvoeding geef jij je kinderen?

„De kinderen krijgen zakgeld naar hun leeftijd. Daar mogen ze overigens niet zomaar alles van kopen. Ze willen het graag uitgeven aan games. Af en toe mag dat, maar niet altijd. De kinderen denken makkelijk over geld uitgeven en de oudste (12 jaar) is al lange tijd enorm geïnteresseerd in wat alles kost. Ik hoop dat zij later onze richting op gaan: weet dat er gewerkt wordt voor geld.

We sparen maandelijks voor beide kinderen 25 euro voor als zij later willen studeren of hun rijbewijs willen halen. Mochten we het tegen die tijd om wat voor reden dan ook niet kunnen betalen, dan hebben we alvast een buffer.”

Wat is je beste financiële tip?

„Begin vooral niet aan schulden. Ik heb ooit 5000 euro studieschuld opgebouwd, maar dat is gelukkig allang afbetaald. Daarnaast zou ik zeggen: zorg voor overzicht, zodat je weet wat je te besteden hebt. Maar ik ben me er van bewust dat ik misschien makkelijk praten heb.

Ik vind de boodschappen opvallend duur geworden. Ik geef mezelf een budget van 600 euro per maand. Daar moet ik het mee doen. De boodschappen bestel ik wekelijks online, zodat je precies weet hoeveel je uitgeeft. Aan het begin van de week eten we verse groenten, later worden het dan diepvriesgroenten. Daarnaast let ik goed op de aanbiedingen. Icetea koop ik bijvoorbeeld alleen als het één plus één gratis is, dan sla ik meteen een voorraad in. Als ik naar de winkel ga, kom ik met allerlei extra dingen thuis. Online heb ik meer controle over wat ik koop. En wordt mijn winkelmand te duur? Dan moet ik wisselen.”