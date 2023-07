Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Corno is reisjournalist: ‘Je moet brutaal zijn voor dit werk’

De arbeidsmarkt is verhit, werkgevers vechten om werknemers en de ene na de andere arbeidsmarkttrend duikt op. In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: reisjournalist Corno van den Berg (54), fervent reiziger en met een kleine 30 jaar werkervaring een rot in het vak.

Van den Berg groeide op in Oosterbeek, in de Veluwe. Hij werd van de havo/vwo-school afgestuurd en belandde op de mavo en de meao, Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs. „Toen liep ik stage bij een bedrijf waar ik alles omtrent de administratie moest doen. Dat was geen groot succes.” Achteraf blijkt het een keerpunt in zijn leven. Hij wil de creatieve hoek in.

Een vliegende start

In 1992 studeert de reisjournalist in spe af aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Inmiddels heeft hij alle continenten ter wereld gezien, bezocht ruim 140 landen en is hij vaker in het buitenland dan in Nederland. Tijdens zijn eerste reis ging hij beren spotten in Banff National Park, Canada. De tip die hij kreeg? Bezoek de vuilnisbelt. „Daar liep een moederbeer met een jong. Tussen de troep. Ik schoot een foto en dat verhaal werd gepubliceerd in het AD.” Het blijkt de start van zijn carrière.

Nu, zo’n 30 jaar later, is hij een van de digital nomads voor National Geographic, heeft hij zijn eigen reisplatform Droomplekken.nl en heeft hij online een publiek van zo’n 150.000 mensen. Maar dat ging niet altijd zonder slag of stoot. „Financieel was het in het begin lastig”, maar toch verandert dat vrij snel. Met goede ideeën, de juiste contacten en diverse opdrachtgevers lukt het om – ondanks de eigen kosten – geld te verdienen aan zijn reishobby.

Veranderingen in de reisjournalistiek

Van den Berg heeft de komst van het internet nog helder voor de geest. „De sector is aan het veranderen. TikTok is een grote influencer als het gaat om waar jonge mensen naartoe willen.” Ook zelf moet hij meebewegen, wat vraagt om een nieuw creatief proces. „Maar daardoor blijft dit vak leuk, ook na 30 jaar.”

