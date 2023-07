Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitje met het gezin? Maak kans op 4 kaarten voor Kinderpretpark Julianatoren

Op zoek naar een uitje voor het hele gezin? Dan heeft Metro goed nieuws voor je! Je maakt namelijk kans op vier kaarten voor Kinderpretpark Julianatoren. Een ideaal dagje uit voor kinderen tot en met tien jaar (en voor ouders natuurlijk ook!).

Van 1 juli tot en met 31 augustus zijn het de Sprookjesachtige Zomerweken in het park, waar bezoekers in een betoverende wereld vol magie stappen, waar sprookjes tot leven komen.

Win kaarten voor Kinderpretpark Julianatoren

In het park vind je meer dan 60 spannende attracties, maar tijdens de Zomerweken is er ook een scala aan betoverende sprookjesshows met de welbekende Julianatoren-karakters Meneer Kaasgaaf, Mevrouw Suikerspin en Jul & Julia. Daarnaast kunnen kinderen de nieuwe theatershow ‘Jul & Julia en het Magische Kristallenpaleis’ bewonderen en meedansen en meezingen mee bij de parkshows ‘Jul & Julia Prinsen- en Prinsessenbal’ en ‘Julia’s Dansles’.

Kinderpretpark Julianatoren ligt in Apeldoorn en het pretpark is dagelijks van 10.30 tot 17.00 uur open. De kaarten zijn onbeperkt geldig, dus ideaal in te plannen met het gezin.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker ook naar Kinderpretpark Julianatoren. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 10 juli, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):