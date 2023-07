Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je barbecue snel schoonmaken? Met dit alledaagse ingrediënt gaat het als een speer

We kunnen er niet omheen: het barbecueseizoen is aan! Het is misschien nog niet écht lekker bbq-weer, maar je tips opdoen om je barbecue schoon te maken? Dat kan natuurlijk altijd.

We gooien het liefst alles in de kolen of op de elektrische buitengrill om het daarna gepaard met stokbrood en veel kruidenboter op te peuzelen. Maar daarna het rooster van onze barbecues goed schoonmaken? Daar laten we weleens verstek gaan. Tot je deze truc ontdekt waarmee je met een ui (!) zo de aangekoekte stukjes van het rooster haalt.

Je leest het goed: met een ui!

Je barbecue schoonmaken met een ui

Je barbecue schoonmaken was nog nooit zo makkelijk. Zoek de grootste (en goedkoopste) ui in het supermarktschap en neem ‘m mee naar huis. De kleur maakt niet uit. Halveer de ui en zet je barbecue aan. Je kunt dit dus het beste direct na een avondje barbecueën doen.

Prik een vork in het kontje van de ui en ga met de open kant over het rooster heen. Door de natuurlijke zuren in de ui komen stukjes aangekoekt vlees en andere achtergebleven restjes los te zitten. Daarnaast zorgt de allicine in de ui (datzelfde chemische stofje dat ervoor zorgt dat je gaat huilen tijdens het snijden) dat alle bacteriën weggaan en het resultaat is een blinkende barbecue of grill.

Hardnekkig vuil weghalen met een ui

Is je barbecue echt goed vies en werkt de ui-techniek niet? Spray dan wat citroensap of natuurazijn op het warme rooster van je barbecue of grill. De extra zuren zorgen ervoor dat de aangekoekte restjes nog sneller loslaten en je barbecue schoonmaken met een ui echt jouw nieuwe go to truc is.

Nog niet overtuigd? De oliën uit de ui zorgen er ook voor dat het rooster van je barbecue of grill automatisch een lichte anti-aanbaklaag krijgen. Je vlees, vis of groentes zullen dus minder makkelijk blijven plakken. Waar zo’n ui al niet goed voor is.