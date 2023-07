Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#311 Al snel vliegen de kledingstukken in het rond’

Gio’s moeder dringt zich nogal op en dat heeft voor een aantal flinke discussies gezorgd tussen Maud en Gio. Maud probeert het goed te maken en heeft festivalkaartjes weten te regelen voor een festival. Haar schoonmoeder vindt het belachelijk dat ze nu al gaat feesten, maar Maud kan niet wachten op haar eerste festival sinds ze moeder is!

Mijn vader was razend enthousiast toen ik hem belde en vroeg of hij een dagje op Liam wilde passen. „Dat lijkt me fantastisch!” Heel even twijfelde ik of alles wel goed zou gaan, maar na een gesprek met mijn moeder was alle twijfel weg. „Ik kan veel zeggen over je vader, maar hij was juist degene die jullie altijd in slaap wist te krijgen en hij is een koning in luiers verschonen.”

Het hele weekend ben ik bezig geweest met voorbereidingen voor ons festival. Ik heb eindelijk een perfect outfitje gevonden, instructies voor mijn vader opgeschreven en alvast melk gekolfd zodat Liam genoeg te eten zou hebben. Zondag om 11.00 uur stond mijn vader al op de stoep, zodat wij om 12.00 uur al binnen konden zijn bij het festival.

Liam heeft geen moment gehuild bij het weggaan en daardoor konden wij gerust in de auto stappen. Onderweg hadden Gio en ik eindelijk tijd om even goed bij te praten en niet bezig te zijn met babyzaken.

Eenmaal binnen op het festival bestelde ik direct een cocktail! Het vergt wat timing, maar als ik een beetje mijn best deed, kon ik vandaag twee drankjes drinken zonder dat ik mijn borstvoeding moest weggooien. Nooit gedacht dat ik een festival zou doorkomen met slechts twee drankje, maar het is even niet anders.

Ik weet niet of het met de zon had te maken, maar die eerste cocktail schoot direct naar mijn hoofd en ik was in één klap dronken! Gio en ik hebben innig gedanst en gezoend, maar dat duurde helaas niet lang. Al na twee uur kregen we een melding dat het festival zou worden afgelast wegens noodweer! Ik voelde me in één klap nuchter.

Mijn eerste festival en dan wordt het gelijk afgelast! Ik had me hier zo op verheugd! Ik heb medelijden met de mensen die al twee dagen op het festival staan en als een gek hun spullen in moet pakken. Iedereen moet binnen een paar uur het festivalterrein verlaten.

Gio zou ons naar huis rijden, maar ook hij heeft een paar drankjes op. Tegen de tijd dat we eigenlijk naar huis zouden gaan, zou de alcohol al lang uit zijn lichaam zijn. „Ik voel me nu nog niet helemaal nuchter hoor.” Op Instagram staan een aantal berichten van mensen die het feestje voort gaan zetten in een afgelegen hotel. „Maud, we hebben eindelijk een oppas en we zouden er vandaag een feestje van gaan maken. Ik heb een leuk idee.”

Terwijl ik snel bij de bar onze laatste munten uitgeef aan flesjes water, is Gio druk bezig met zijn telefoon. „Ik heb een kamer voor ons geboekt, heb je zin in een afterparty?”, zegt hij lachend terwijl hij me daarna stevig zoent en zijn hand onder mijn truitje laat glijden.

Gio pakt mijn hand vast en probeert ons zo snel mogelijk naar de uitgang te krijgen voordat het echt heel druk wordt. Het is een half uurtje lopen naar het hotel en we zijn duidelijk niet de enigen met zo’n plan. Onderweg raken we aan de praat met andere feestgangers die snel een zaaltje hebben afgehuurd om daar een klein feestje te starten. We zijn uitgenodigd om mee te feesten. Maar ik zie aan Gio dat hij ergens anders zit met zijn hoofd. „Ik heb zin in een feestje met alleen jou”, fluistert hij in mijn oor.

Zodra we de hotelkamer binnenlopen, vliegen de kledingstukken in het rond…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.