Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik verkocht mijn huis en woon in de camper’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 31-jarige Sandra, die haar koopwoning heeft verkocht en nu rondtrekt in een camper.

Naam: Sandra Boon

Leeftijd: 31

Beroep: webdesigner en blogger ikbenjanmodaal.nl

Woonsituatie: woont in een camper en trekt door Europa

Nettomaandsalaris: tussen de 2000 en 3000 euro

Wanneer ik Sandra spreek, zit ze met een handdoek om aan het zwembad in Zuid-Frankrijk. Haar koopwoning heeft ze verkocht en nu trekt ze zonder vaste woonplaats door Europa.

Werd er thuis over financiën gesproken?

„Niet veel. Mijn ouders zijn allebei ondernemer, maar over geld werd weinig gezegd. Ik heb wel geleerd dat je geen geld moet lenen en dat sparen belangrijk is. Het is handig om geld dat je verdient niet direct uit te geven, maar bijvoorbeeld te investeren zodat je meer geld kunt verdienen.

Toen mijn broer en ik geboren werden, waren alle spullen tweedehands en we woonden in een heel klein huisje. We leefden alsof we heel arm waren, omdat mijn ouders alles weer in het bedrijf stopten.”

Wat heeft die opvoeding met jou gedaan?

„Waar sommige ouders terughoudend zijn als hun kind wil ondernemen, hebben mijn ouders dat juist ontzettend aangemoedigd. Ik heb geleerd vrij te denken. Er is meer dan huisje, boompje, beestje en werken tot je 70ste. Ik besef me steeds meer hoe uniek het is, dat ik dat heb geleerd.”

Hoe ben je zelf gestart met ondernemen?

„Op mijn 13e startte ik met webdesign. Ik was eerst vooral aan het knutselen in Paint en later in Photoshop. Eigenlijk maakte ik digitale kunst en dat wilde ik ergens online etaleren. Toen ben ik zelf die website gaan bouwen. Alles leerde ik via YouTube en dankzij blogs. Op mijn 16e – de wettelijke minimumleeftijd om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel – ben ik met mijn moeder naar de KVK gegaan. Toen startte ik echt met ondernemen.”

Op mijn 13e ben ik gestart met webdesign.

„Ik was nog leerplichtig, dus uiteindelijk ben ik ook nog mediavormgeving gaan studeren. Maar eigenlijk deed ik al in de praktijk wat ik daar leerde. Stoppen en mijn stufi terugbetalen was duurder dan de opleiding afmaken. Via een versnel programma heb ik de opleiding in 2,5 jaar tijd afgerond.”

Hoe keek jij in die periode naar geld?

„Ik kon goed rondkomen en ik vond het werk dat ik deed leuk. Voor die opleiding ging ik op mijn 17e al uit huis. Mijn ouders betaalden de studie en ik kreeg stufi van de overheid. Kleding, stappen en alle dingen die ik zelf wilde ondernemen betaalde ik zelf. Dat lukte van het geld dat ik verdiende met mijn onderneming. En het scheelde natuurlijk dat het leven toen een stuk goedkoper was dan nu: ik kon met 20 euro stappen in de stad en ‘s ochtends pas thuiskomen.”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Jaren geleden kreeg ik een relatie. Hij had grote ambities en hield van dure spullen. We leefden ook in een groot huurhuis, hadden een dure auto en gaven veel geld uit aan vakanties. Ik werkte in die periode heel hard, maar we gaven alles net zo hard uit. Drie jaar geleden strandde die relatie en had ik het gevoel dat ik met lege handen achterbleef. Ik had niks opgebouwd, terwijl ik veertig tot zestig uur per week werkte.”

Ik had niks opgebouwd, terwijl ik veertig tot zestig uur per week werkte.

„Vanaf dat moment heb ik het roer omgegooid. Ik ben een buffer gaan opbouwen, heb gespaard om een huis te kopen en heb mijn pensioenachterstand ingehaald. Ik ben veel meer gaan focussen op de lange termijn en heb heel veel bespaard door geen geld uit te geven aan dure kleding, vakanties of luxe etentjes. Om het voor elkaar te krijgen om een huis te kopen moest ik natuurlijk flink sparen. Dat heb ik gedaan in grote stappen en ik heb echt bezuinigd waar ik kon. Van kort gaan douchen tot mijn eigen haar knippen: ik gaf heel weinig uit.”

Toch heb je besloten om je huis te verkopen. Hoe zit dat?

„Ik had niet op de basisschool de droom om moeder te worden, zoals veel andere kinderen dat misschien wel hadden. Ik had heel specifiek de wens om met een hond in een camperbus te wonen. Toen ik alles weer op de rit had, heb ik besloten om die droom waar te maken. Samen met mijn hond ben ik vijf maanden door Europa gaan trekken. De hond was heel ziek en ik wist dat hij zou overlijden. Vlak na die maanden samen op reis overleed hij. Ik ben heel dankbaar dat we dat nog hebben kunnen doen.

Ik heb lang getwijfeld of ik mijn huis zou aanhouden en verhuren, of verkopen. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen begin dit jaar mijn huis toch te verkopen. Doordat ik de hypotheek versneld wilde aflossen, kreeg ik na de verkoop een bedrag van 140.000 euro op mijn rekening gestort. Grotendeels heb ik dat belegd; vooral in aandelen en een klein gedeelte in crypto en goud. Het restant staat op mijn spaarrekening en voor het andere deel moet ik nog een bestemming bedenken.”

Hoe kijk je nu naar geld?

„Geld is belangrijk, mits je het uitgeeft aan dingen die je gelukkig maken. Met geld kun je je dromen waarmaken. Het is belangrijk om uit te zoeken wat je eigen doelen zijn, zodat je het daaraan kunt uitgeven. Ik verdien nu 750 euro per maand dankzij een passief inkomen: ik hoef daar niet meer echt voor te werken. Die inkomsten heb ik dankzij mijn blog, dankzij affiliate marketing en e-commerce. Daarnaast heb ik nog actieve inkomsten vanuit webdesign en sociale media. Ik heb weinig kosten nu ik geen huis meer heb, geen hypotheek, geen gemeentebelastingen en geen VVE. Dankzij die keuzes kan ik leven zoals ik nu leef.”

Ik verdien nu 750 euro per maand dankzij een passief inkomen.

„De camper die ik heb gekocht, die maakt mij echt gelukkig. Ik zit in Zuid-Frankrijk, kan altijd naar Nederland om familie en vrienden te zien en kan eigenlijk meer naar mensen toe dan voorheen. Deze manier van leven geeft mij geluk en vrijheid. Ik ruik veel, doe veel: ik vind mijzelf heel rijk als je het hebt over het leven ervaren.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt echt gelukkig, op voorwaarde dat je het uitgeeft aan dat wat jou gelukkig maakt. Geld is meestal het enige wat je nodig hebt om je dromen waar te maken. Wil je een huis kopen? De makelaar kost geld. Wil je op reis? Ook dat kost geld. Eigenlijk kost alles in het leven geld: ‘Het leven is te kort om niet voor je dromen te sparen’.”

