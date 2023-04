Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Wouter (26): ‘Ik droom soms dat ik in het rood sta’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 26-jarige Wouter, die sinds kort op zichzelf woont en twee banen heeft.

Beroep: personeelsplanner en medewerker in een winkel

Netto inkomen: ongeveer 2000 euro

Woonsituatie: alleenstaand, huurt huis van familie

Wat staat er op je spaarrekening?

„Momenteel ongeveer 13.000 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Ik zou graag nog wat meer willen hebben, maar op dit moment ben ik er wel blij mee. Een streven zou richting de 50.000 euro zijn, maar dat is wel erg veel natuurlijk. Dat heb je niet zomaar.”

Heb je een studieschuld of andere schulden?

„Nee. Ik had wel een soort studieschuld van 5000 euro, maar dat werd een gift nadat ik mijn opleiding had afgerond. Dus die hoefde ik niet te betalen.”

Ben je bang om in de schulden te komen?

„Zeker, terwijl dat niet echt aan de orde is. Ik droom soms dat ik in het rood sta, ook al heb ik dat nog nooit meegemaakt. Dan raak ik toch een beetje in paniek of ik niet ooit in de schulden zal komen. Maar waar die gedachten vandaan komen, weet ik eigenlijk niet.”

Hoe ben je aan het geld gekomen dat op je spaarrekening staat?

„Het meeste heb ik zelf gespaard, door veel te werken. Op dit moment heb ik ook twee banen. Een deel van mijn spaargeld heb ik van mijn ouders gekregen. Daarnaast heb ik ook wat geld geërfd van mijn oma, maar dat heb ik gebruikt om mijn nieuwe huis te verbouwen.”

Een eigen huis dus. Hoe ben je daaraan gekomen?

„Mijn ouders hebben het huis onlangs gekocht en ik huur het momenteel van hen. Dat is fijn, want het is heel moeilijk om zelf iets te vinden.”

Had je veel kosten aan de verbouwing?

„Ja en nee. Natuurlijk kost het een hoop geld, maar ik heb het gelukkig niet allemaal zelf hoeven te betalen. Ik had van tevoren als schatting gemaakt dat ik er wel zo’n 7000 euro aan kwijt zou zijn. Uiteindelijk heb ik er zelf maar 2000 euro in hoeven steken en hebben mijn ouders en familieleden in totaal zo’n 3000 bijgelegd. Dat was echt super.”

Je vertelde dat je twee banen hebt. Hoe komt dat zo?

„Ik werk al heel lang als medewerker in een winkel en in oktober begon ik, aangezien ik klaar ben met school, met een baan als personeelsplanner. Het was mijn plan om te stoppen met mijn werk in de winkel, maar toen ik onverwachts te horen kreeg dat ik dit huis kon krijgen, wist ik dat dat een hoop geld zou gaan kosten. Dus toen heb ik besloten het nu nog even aan te houden. Maar ik ben wel van plan om ergens dit jaar te stoppen in de winkel.”

Lukt het je om te sparen?

„Ik probeer het wel, maar dat is nu wel even wat lastiger met de verbouwing die ik nét achter de rug heb. Ook wil ik binnenkort een auto gaan kopen, dus ik zit nu even in een dure periode. Toen ik nog thuis woonde, werkte ik echt ontzettend veel, waardoor ik de laatste tijd probeerde zo’n 1000 euro per maand te sparen.”

Kom je weleens in de verleiding om geld van je spaarrekening af te halen?

„Ja, soms moet dat wel, als ik toch niet meer helemaal uitkom met het geld dat ik op mijn lopende rekening heb staan. Als ik zie dat ik minder dan 200 euro heb, pak ik wel wat van mijn spaarrekening.”

Wat is je beste financiële tip?

„Heel simpel eigenlijk, maar ga slim met je geld om en ga zeker niet gokken. Ik zie dat dat gokken echt een probleem is voor mensen dus ik doe dat niet. Anders kom je in de ellende. Verder is het goed om meerdere potjes geld te hebben. Zo houd je goed het overzicht over je uitgaven en weet je wat bedoeld is voor welke kostenpost.”

