Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#300 ‘Ondertussen gaan er allerlei scenario’s door mijn hoofd…’

Maud zit in de laatste weken van haar zwangerschap. Haar vader komt op bezoek en het lijkt gelukkig beter met hem te gaan. Bij Charlie, de nieuwe vriendin van haar ex, zijn de weeën al begonnen. Maud lijkt nog niets te voelen, maar als ze s’avonds in bed ligt krijgt ze ineens last van rugpijn…

De rugpijn die ik nu voel, heb ik nog niet eerder gehad. Ik pak gelijk mijn telefoon erbij om het te timen. Gio ligt naast me en springt gelijk op om een kruik te maken. Ergens had ik het gevoel dat de weeën zouden beginnen, maar na een uur wordt de pijn niet heftiger. Sterker nog, de pijn neemt af.

Het is al na middernacht, maar ik bel voor de zekerheid toch maar even mijn moeder. Ze ligt al lang te slapen, maar ze heeft gezegd dat ik haar altijd mag bellen. „Dat zijn waarschijnlijk voorweeën, dat is heel normaal hoor. Hou er maar rekening mee dat het ergens deze week kan beginnen.”

De rest van de nacht doe ik bijna geen oog dicht. Ik ben heel alert. Ondertussen gaan er allerlei scenario’s door mijn hoofd. Wat als ik toch ineens een keizersnede moet? Wat als ik Gio niet kan bereiken als de weeën beginnen? Of stel dat we te laat zijn voor het ziekenhuis? Ik las laatst nog dat er een vrouw langs de snelweg is bevallen, nou dat is echt niets voor mij hoor. Ergens rond 06.00 uur moet ik toch in slaap gevallen zijn, want ik schrik pas rond 12.00 uur wakker. Als ik op mijn telefoon kijk, heb ik allerlei appjes van Tommy. Charlie is bevallen! „Welkom Milou Charlie Joelle”, staat er bij een foto van een kleine kersverse schattige baby!

Ik voel oprechte blijheid en had een half jaar geleden nooit gedacht dat ik ineens zo’n goede band zou hebben met mijn ex. Ik feliciteer Tommy gelijk en voor ik het weet, begint hij te Facetimen. Het is maar waar je zin in hebt, zelf zou ik er niet aan moeten denken. Maar hij is zo trots dat hij het kleine meisje graag in het echt wil laten zien.

De rest van de week scharrel ik een beetje rond door het huis. Ik heb nog nooit zoveel boeken gelezen als tijdens mijn verlof. Van tevoren had ik verwacht dat ik me geen moment zou vervelen. Ik droomde ervan om een paar weken niets te doen en ongestoord films en series te kijken, maar nu het zover is vind ik het toch maar saai. Ik kan stiekem niet wachten om weer een keer helemaal uit mijn dak te gaan. Toch kan ik me niet voorstellen dat ik ooit nog tot 06.00 uur uit kan gaan.

Woensdag komt mijn moeder langs met Kai. Het was de enige dag dat het zonnig was en we hebben de middag gespendeerd op het terras. Het ene moment kan ik niet wachten tot mijn baby er is, het andere moment krijg ik het er Spaans benauwd van. Ergens vind ik het toch wel fijn dat mijn moeder pas geleden nog bevallen is, want ze zit vol met goede tips. „De eerste week wil je alles behalve je druk maken om eten, laat Gio maar lekker veel boodschappen doen, dan heb je alles in huis.”

In het weekend heeft Gio een verrassing voor mij gepland. In de ochtend lag er al een cadeau op de keukentafel. Het is een tas die ik al heel lang wilde hebben. En daarbij ligt een briefje met de tekst: zorg dat je om 17.00 uur klaar staat. Gio heeft geregeld dat we met een taxi nog één keer gaan eten bij het restaurant waar een van onze eerste dates was. „Ik wil nog een speciale date night, voordat we straks ouders zijn.”

Het eten smaakt heerlijk, maar ik kan niet wachten totdat ik weer een glaasje wijn mag drinken. Rond 20.00 uur ben ik kapot en ik vraag Gio of hij het erg vindt om alvast naar huis te gaan. Eenmaal thuis in bed val ik als een blok in slaap. Midden in de nacht schrik ik opnieuw wakker van rugpijn, maar dit keer lijkt het erger dan vorige week…

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Ze is zwanger van haar nieuwe vriend Gio en woont weer op zichzelf in een eigen huisje vlakbij Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.