Geld maakt (niet) gelukkig: Loïs (22) verdient ruim 5500 euro per maand

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 22-jarige Loïs, die op jonge leeftijd meer dan 5500 euro netto per maand overhoudt.

Naam: Loïs Moolenaar

Leeftijd: 22

Beroep: Freelance social media-specialist

Woonsituatie: Rijtjeshuis, huurwoning

Nettomaandsalaris: Meer dan 5500 euro

Werd er thuis over financiën gesproken?

„Mijn ouders zeiden altijd dat geld niet aan de bomen groeit. We moesten ook verplicht sparen. Stel dat we 5 euro zakgeld kregen, dan kreeg ik 2,50 euro in de hand en ging er 2,50 euro naar de spaarrekening. Die rekening kwam dan vrij als we 18 jaar waren, om te gebruiken voor een rijbewijs, of voor als we uit huis zouden gaan. Mijn vader was registeraccountant; hij lette thuis op de centen. Hij regelde altijd alles wat betreft geld en alle abonnementen stonden bijvoorbeeld op zijn naam.”

Mijn vader was registeraccountant; hij lette thuis op de centen.

„Voor een grotere aankoop moesten we zelf sparen. Op mijn 14de ben ik direct gaan werken, want ik redde het niet met mijn zakgeld. Vanaf mijn 12de kreeg ik kleedgeld. Dat was 50 euro in de maand, maar daar moest ik alles van kopen: winterjassen, goede schoenen, beha’s, alles. Ik vond het lastig om het te redden met dat geld. Als meisje in de pubertijd wilde ik toch graag bepaalde kleding hebben. Mijn eerste baantje was in een fabriek, wat vreselijk was. Daarna heb ik altijd bijbaantjes gehouden. Om de twee jaar deed ik iets nieuws, omdat ik er snel klaar mee was. Zodoende ben ik mijn eigen bedrijf begonnen.”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Een jaar geleden is er voor mij veel veranderd. Ik was heel bescheiden wat betreft geld vragen voor mijn diensten. Als starter vroeg ik 200 euro voor een dienst waar ik nu – met zelfvertrouwen – 800 euro voor vraag. Toen ik begon als ondernemer, ontwikkelde ik een sociale media-strategie voor 100 euro, terwijl ik daar nu 1000 euro voor vraag. Sinds ik uit huis ben gegaan is mijn blik op geld enorm veranderd. Als je alles zelf moet regelen, dan red je het niet met 100 euro per social-strategie.”

Als starter vroeg ik 200 euro voor een dienst waar ik nu – met zelfvertrouwen – 800 euro voor vraag.

„Vorig jaar ben ik gaan samenwonen met mijn vriend en hij gelooft niet in financiële grenzen. Ik ben ook aan de slag gegaan met een salescoach. Dat heeft mij geholpen om mijn mindset te veranderen. Ik begrijp nu dat mijn diensten een bepaald bedrag waard zijn, doordat ik beter begrijp wat het anderen oplevert. Daar hangt een prijskaartje aan. Ik begrens mijzelf niet tot een maandelijks inkomen van 3000 à 4000 euro, omdat anderen van mijn leeftijd dat ook verdienen. Ik kijk wat er mogelijk is voor mijzelf.

Ooit heb ik ergens gelezen: geld ligt voor het oprapen, maar je moet het wel zelf oprapen. Dat heeft mij getriggerd en is mijn mantra geworden. Er zijn genoeg klanten die mij nodig hebben. Het is mijn taak om hen te bereiken en te overtuigen dat ik hen de juiste oplossingen kan bieden. Dankzij die mindset ben ik vier keer zoveel gaan verdienen. Ik heb mijn prijzen verhoogd, het verkoopt nog, dus het werkt. Dat blijf ik doen, want mensen hebben het er voor over.”

Hoe kijk je nu naar geld?

„Geld is een middel, maar geld maakt ook gelukkig. En je moet het zelf dus oprapen. Daarin is het belangrijk om je niet te laten beperken door overtuigingen die je van huis uit hebt meegekregen, of die je door de maatschappij zijn opgelegd. Als je uit een arm gezin komt en je wil miljonair worden, dan zul je daar meer moeite voor moeten doen, dan iemand die heel rijk is opgegroeid.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Nee, er was altijd genoeg. Maar ik was vroeger niet goed in sparen. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd en sindsdien is mijn kijk op geld verder veranderd. Voor die tijd gaf ik alles uit: lang leve de lol. Ik woonde bij mijn ouders, gaf het geld dat ik had allemaal uit aan bijvoorbeeld vakanties. Als ik daarop terugkijk, dan had ik dat anders kunnen aanpakken. Toen ik uit huis ging, had ik maar een paar honderd euro achter de hand. Inmiddels is dat gelukkig anders.”

Vind je het belangrijk een traditionele spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, absoluut. Ik spaar in verschillende potjes: voor een hypotheek, voor vakanties, voor tatoeages en een zakelijke spaarrekening. Daarnaast heb ik nog een beleggingsrekening voor mijn pensioen, want dat moet je als ondernemer zelf regelen. Dan heb ik ook nog een spaarpot voor de belasting en btw, zodat ik geen geld uitgeef dat niet van mij is. Toch vind ik dat je niet té veel moet sparen. Als jij niet kan genieten van het leven omdat je zóveel spaart, moet je het anders inrichten.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra, zou ik op lange termijn gelukkiger zijn.

„Enerzijds wel. Ik zou grote, mooie reizen maken of meer investeren in mijn bedrijf. Of ik zou beleggen. Anderzijds hoeft het niet per se, als ik echt graag 1000 euro meer zou willen verdienen per maand, dan moet ik mezelf daar gewoon toe zetten en dan krijg ik dat voor elkaar.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Nee, ik denk niet dat je ooit te veel kunt hebben. Je kunt goede doelen steunen, een bedrijf uitbreiden en daarmee banen creëren. Je kunt daar mooie en goede dingen mee doen.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Je geeft iemand misschien een leuke dag, maar je verandert niets structureel. Iedereen wordt geboren voor zichzelf, mensen zijn van nature egoïstisch en je leeft voor jezelf. Natuurlijk is het belangrijk goed te zijn voor anderen, maar je moet vooral zelf kijken wat je met jouw geld wil doen. Er zijn mensen die alles voor iedereen betalen: een lunch voor een vriendin of dingen afrekenen voor vrienden, omdat je misschien meer geld verdient. Dan lijkt het alsof je iemand helpt, maar zo help je anderen niet. Je helpt iemand door steun te bieden of een mindset te veranderen. Als jij iemand 1000 euro geeft, is dat na een paar maanden op en weet diegene nog steeds niet hoe ze van geld méér geld kunnen maken.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ja, geld maakt zeker gelukkig. Maar zonder liefde of gezondheid, maakt geld niet gelukkig. Geld maakt je leven wel een stuk makkelijker. Ik doe dit interview vanuit Egypte; als ik geen geld had, dan zat ik hier niet. Ik word heel gelukkig van de zon en lekker relaxen. Het is belangrijk om te kijken wat jou gelukkig maakt en vanuit daar te bedenken hoeveel geld je daarvoor nodig hebt. Niks is gratis in de wereld. Het gaat om een balans tussen gezondheid, liefde en geld.”

