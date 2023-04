Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 emoji die iedereen in 2023 verkeerd gebruikt (en wat ze wel betekenen)

We gebruiken allemaal massaal emoji in onze WhatsApp-berichten. Maar passen we die altijd goed toe? Sommige bedenken iets heel anders dan dat je verwachten. Wij leggen het je uit.

Wij kunnen niet meer zonder emoji, want ze maken het communiceren online flink makkelijker. Want hoe weet je nu precies dat iemand in een WhatsApp bericht iets heel serieus zegt of juist erg sarcastisch is? Emoji lossen dat probleem vooral op. En misschien nog belangrijker, het maakt ons luier. Een smiley is natuurlijk makkelijker dan hahahahahahaha typen.

Deze emoji’s op WhatsApp hebben tegenwoordig een andere betekenis

Elke emoji heeft zijn eigen betekenis. Toch hebben de makers van de symbolen het soms anders bedoeld dan dat jij ze gebruikt, of verandert de betekenis. Maar hoe zit dat precies? Wij zetten ze voor jou op een rij.

1. Huilen van het lachen op WhatsApp 😂

Waarschijnlijk gebruik je deze emoji ontzettend vaak op WhatsApp, maar dat doe je dan ook ‘fout’. Je zou denken dat het suggereert dat je iets zo grappig vindt dat je moet huilen van het lachen.

Toch zit de vork iets anders in de steel. Deze emoji wordt namelijk gebruikt om gelach te uiten dat denigrerend bedoeld is om woede op te roepen. Denk hierbij aan trollen of mensen voor de gek houden. Voor echt lachen is namelijk een andere emoji bedoeld.

2. Schedel emoji 💀

Voor echt lachen gebruik je… de schedel?! Wellicht associeer je dit symbool met de dood of horror, maar daar is tegenwoordig niets meer van terug te zien. Men gebruikt de emoji nu voor extreme hilariteit.

Je lacht je dus dood. Als je ‘m nu daar voor gebruikt, hoor je er dus helemaal bij op WhatsApp.

3. Clown 🤡

Sinds IT weten we natuurlijk dat we clowns niet meer kunnen vertrouwen en datzelfde geldt in emoji-land. Waar je misschien denkt aan vrolijkheid of een goede grap, is dat bij de clown op WhatsApp heel anders.

De emoji wordt vaak gezien als erg cynisch. Iemand met een apart idee. Deze persoon staat er dus niet al te positief op. Het best kun je ‘m dus alleen gebruiken met zelfspot.

4. Duim omhoog 👍

Met een duimpje omhoog kan op WhatsApp toch niets anders bedoeld worden dan dat iets goed is? Bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak. Tegenwoordig kan het echter ook een negatieve betekenis hebben.

De emoji kan worden geïnterpreteerd als afwijzend, passief agressief en een manier om een gesprek te beëindigen. Sommigen zeggen zelfs dat de duim omhoog wordt gebruikt door mensen die te bang zijn om een middenvinger op te steken. Tja, zo wordt het natuurlijk wel erg ingewikkeld.

5. Lachende emoji 😀

Maar niet alleen de duim kan passief agressief zijn op WhatsApp. Dat geldt tegenwoordig ook voor de normale lachende emoji. Ook kan het betuttelend overkomen. Waar zijn toch die tijden dat het symbooltje gewoon dankbaarheid betekent?