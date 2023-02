Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Al van jongs af aan wil ik miljonair worden’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 26-jarige Meyra, die – in tegenstelling tot veel andere kunstenaars – wél van geld houdt.

Naam: Meyra

Leeftijd: 26

Beroep: kunstenaar

Woonsituatie: huurappartement met één huisgenoot

Bruto maandsalaris: 3000 tot 3500 euro

Met welke blik op geld ben jij opgevoed?

„Mijn moeder was de geldkapitein in huis. Mijn vader vond in principe alles goed en als het ging over vakanties, lekker eten of leuke uitstapjes, was het mijn moeder die de beslissingen nam. Er werden in huis veel uitspraken gedaan over geld. Bijvoorbeeld: het is uit de lengte of uit de breedte, waarmee werd bedoeld: het is genieten of sparen. Daarnaast was ‘geld moet rollen’ ook een veelgehoorde uitspraak bij ons thuis. Een groot deel van het geld werd uitgegeven, met in het achterhoofd dat het naar verloop van tijd toch minder waard word. Mijn moeder hield er énorm van om uit te pakken met cadeaus en daar werd ook hard voor gewerkt.”

„Naast het principe van geld moet rollen, werd er ook altijd benadrukt dat het belangrijk is om een spaarrekening achter de hand te hebben. Met acteerklussen of commercials verdiende ik al relatief veel geld op jonge leeftijd. Als kind is 1000 euro heel veel geld. Als ik dan zo’n bedrag verdiende, dan kocht ik bijvoorbeeld één ding dat ik graag wilde hebben: bijvoorbeeld een keyboard van 100 euro. De rest van het geld ging dan opzij op een spaarrekening. Zo voelde ik dat geld uitgegeven kan worden aan mooie dingen, maar ik leerde ook om te sparen.”

Hoe kijk je terug op die financiële opvoeding?

„Heel fijn. Er is nog steeds een gezonde balans tussen uitgeven en sparen. Ik ben goed in sparen, maar ik koop ook gerust een leuke outfit. Daarin schroom ik niet om iets goeds te kopen voor mezelf. En die spaarrekening is voor mij echt een vangnet. Dat geeft mij heel veel rust. Ik kom nooit in de knoop met huur: ik kan lekker eten en drinken, doe niet al te gek, maar dat zou wel een keer kunnen, als ik zou willen. Die spaarrekening geeft rust in kunstenaarsbestaan. Daardoor ben ik niet gedwongen om te zoeken naar een bijbaan. En kan ik selectief zijn in de klussen die voorbij komen. Dat geeft mij enorme vrijheid.”

Hoe kijk je nu zelf naar geld?

„Dat zullen misschien niet veel kunstenaars zeggen, maar ik hou van geld. Van jongs af aan heb ik geroepen dat ik miljonair word. Buiten kijf staat dat het allerbelangrijkste natuurlijk liefde is. Ik wil dat de mensen om mij heen gezond zijn, dat staat boven alles. Maar geld vind ik heel leuk om te hebben en het is voor mij ook een drijfveer om voor te werken. Die één miljoen euro hoef ik niet zomaar te krijgen. Het idee om daarvoor te werken, geld te verdienen en daar leuke dingen van te kunnen doen, dat motiveert. Ik droom ervan om uiteindelijk een huis te kunnen kopen en om mijn ouders geld over te kunnen maken voor leuke reisjes en etentjes als zij met pensioen zijn. Die vrijheid vind ik belangrijk.”

„Mijn ouders zijn altijd enorm vrijgevig naar mij geweest. Carrière-wise hebben zij mij altijd overal naartoe gebracht en gehaald: alle acteerklussen waren zij bij. Zij hebben mij altijd door dik en dun gesteund. Ook tijdens mijn studie hebben ze mij bijgestaan: zowel van mens tot mens, als financieel. Dat ik heb kunnen sparen, komt ook doordat mijn ouders mij die ruimte hebben gegeven. Ik heb er zelf hard voor gewerkt, maar ik heb dat ook aan hen te danken. Ik voel een enorme liefde naar hen en wil ze van alle gemakken kunnen voorzien. Zij hebben alles zelf gedaan: beiden hebben ze keihard gewerkt in een negen-tot-vijf baan. Zij hadden geen ouders die hebben geholpen, zij moesten het samen doen. Daarom hebben ze mijn broer en mij juist willen steunen. Nu wil ik dat voor terugdoen. Daar maakte ik vroeger al grapjes over met mijn moeder: als ik later miljonair ben, krijgen jullie alles terug.”

Heb jij ooit problemen gehad met geld?

„Nee, daarin hebben mijn ouders ons ook echt behoed. Ik heb nooit geleerd om te denken in tekorten en altijd gevoeld dat er genoeg was. Je kan bij 1000 euro denken: dat is niet genoeg voor die ene laptop. Maar het is wél genoeg voor een mooie lamp of een televisie. Het is maar net hoe je naar geld kijkt. Is het glas halfleeg, of halfvol? Als we maar met elkaar zijn, dat was het allerbelangrijkste.”

Hoe belangrijk is die spaarpot voor jou?

„Enorm belangrijk. Dat is mijn safety net. Aan het begin van het jaar maak ik een overzicht van mijn inkomsten dat jaar en mijn lasten. Daarmee wil ik het kunnen redden, zodat ik niet aan mijn spaarrekening hoef te komen. De spaarpot moet intact blijven. En ik ben me ervan bewust dat ik van geluk mag spreken dat ik veel werk heb. Tot december 2023 heb ik al klussen staan, dus ik weet dat er genoeg geld binnenkomt. In de kunstenaarswereld is dat geen gegeven: projecten moeten bij je passen, je bent afhankelijk van audities, alles kan last-minute veranderen en daarnaast heb je een portie geluk en talent nodig.”

„Daarnaast ben ik ook berekend, ik heb niet voor niets ook een universitaire studie – naast de kunstopleiding – gedaan. Ik wil gewoon altijd een mogelijkheid hebben waar ik op terug kan vallen. Tegelijkertijd heb ik er ook altijd in geloof dat ik rijk kan worden in de kunsten. Dat is waar ik vanuit mijzelf iets te vertellen heb aan de wereld. Rationeel is het natuurlijk een onzekere inkomstenbron, maar ik het nooit echt gevoeld dat dit een onzeker bestaan is. Ik ga hier juist stinkend – nee, lekker ruikend – rijk mee worden”, lacht Meyra.

„Dit is het talent dat ik heb, dat ga ik inzetten en dit is waar ik mijn brood mee verdien. Tijdens het eerste jaar van de kunstopleiding zei ik al dat ik geen stage zou gaan doen voor een stagevergoeding. Mensen vonden dat maar gek. Maar puntje bij paaltje was ik de enige van de klas die conform de cao minimumloon betaald kreeg voor een stage. Sommige dingen moet je toe-eigenen en opeisen. En ik moet zeggen: mijn agentschap helpt daar ook bij.”

Stelling: Met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ja, dat denk nu nog wel. Tijdens mijn studie heb ik geleerd dat je een geluksplafond bereikt bij een jaarinkomen van rond de 60.000 euro per jaar. Daar zit ik nog niet, dus nu zou ik wel nog gelukkiger kunnen worden van extra geld. Dan ga je misschien toch wat makkelijker weekendjes weg, of lekker uiteten. Het hoeft van mij ook allemaal niet groots en meeslepend, maar voor mij gaat het om gezelligheid met elkaar. Geld kan daarbij helpen.

Maar – daar moet ik bij zeggen – je kunt datzelfde geluksmoment ook creëren in de woonkamer, dat hoeft niet per se in een chique restaurant. Ik hou van geld en tegelijkertijd kan het me niet schelen. Het leven draait om liefde, geluk en samenzijn, maar geld kan dat extra comfortabel maken. Eten van de biologische supermarkt is schoner, duurzamer. Ik word gelukkiger van zo’n framboos dan van eentje die is gekweekt op giftige grond. Tegelijkertijd betaal je daar ook veel meer voor. Wat dat betreft kan ik dus ook gelukkiger worden van duurder.”

Stelling: Je kunt nooit te veel geld hebben

„Ja, dat kan wel, denk ik. Het wordt ook saai als je te veel geld hebt. Het is leuk om ergens naartoe te werken. Als er nu een miljard op de bank zou staan, kan dat ook dof aanvoelen. Ik heb nu nog een missie om iets voor elkaar te boksen. Het zou me ook somber kunnen maken als ik nu al alles zomaar zou hebben: dan mis je de magie van ergens naar verlangen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Tot een bepaalde grens maakt het gelukkig. Je bed brood en bad-voorziening moet op orde zijn. Geld is nodig voor een dak boven je hoofd, om te kunnen eten, je te wassen. Geld maakt tot op zekere hoogte wel gelukkig, mij wel, in ieder geval. Het geeft rust.”

