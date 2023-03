Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze pasta-hack bespaar je geld (en verminder je je CO2-uitstoot)

De inflatie eist bij iedereen zijn tol. We moeten letten op onze uitgaven en prioriteiten stellen. Pasta is over het algemeen geen duur hoofdgerecht voor in de avond, maar we zoeken toch altijd de lifehack die het nóg goedkoper maakt. Met deze pasta-hack kun je volgens pastamerk Barilla je CO2-uitstoot tot wel tachtig procent verminderen in vergelijking met het bereiden op de normale manier. En je bespaart er uiteraard geld mee!

We worden steeds bewuster van onze uitgaven en inkomsten. In deze tijd moeten we het nou eenmaal wat zuiniger aan doen. We zijn ons allemaal meer bewust van de hoeveelheid energie die we thuis gebruiken. Nu komt de oplossing voor één van de problemen: mensen delen een handige hack om de tijd en energie die nodig is om pasta te koken, te verminderen.

Het gaat hierbij om de ‘passief koken’- techniek. De hack houdt in dat je de pasta slechts twee minuten kookt, vervolgens het fornuis uitschakelt en het afgedekt in de pan laat staan totdat het volledig gaar is.

Per dag worden er ongeveer zo’n vierhonderd miljoen porties pasta geserveerd. Dat gaat gepaard met een flinke uitstoot en flinke kosten. Naast Barilla gebruikt ook chef-kok Nigella Lawson deze pasta hack. Zij noemt het alleen de Vincenzo Agnesi-methode. Klinkt toch net wat fancier.

Maar hoe werkt de pasta-hack?

Geen zorgen, deze hack is kipsimpel. „Breng het water aan de kook, voeg zout toe, giet de pasta erbij en roer goed om ervoor te zorgen dat alles onder water is en de pasta niet aan elkaar kleeft. Als het water weer kookt, laat je de pasta twee minuten koken. Zet dan het vuur uit en dek de pan af met een schone en dunne theedoek”, zegt Lawson. „Tot slot sluit je de pan af met een deksel.”

Maar hoe lang moet de pasta doorkoken onder de deksel? Dat is gelukkig niet opeens twee keer zo lang, bij deze pasta-hack is de gaartijd precies hetzelfde als wanneer je het op de ‘normale manier’ zou koken. Proef voor de zekerheid wel even voordat je de pasta afgiet. Dan heb je gegarandeerd geen harde pasta. „Als de tijd om is, giet je de pasta af. Vergeet niet om een klein kopje kookwater te verwijderen voordat je dit doet”, geeft Lawson nog als tip, om je pastasaus mee te verrijken.

Iedere pasta is anders

Op de verpakking van je pasta staat het vast vermeld, maar onthoud dat iedere soort pasta een andere kooktijd heeft. Het duurt bijvoorbeeld gemiddeld zo’n negen minuten om spaghetti te koken. Het pastamerk Barilla vertelt dat bij gebruik van de handige pasta-hack het twee minuten moet worden gekookt en nog eens acht minuten in het water moet worden bewaard. Fusilli duurt echter iets langer: elf minuten. Dus laat de fusilli twee minuten koken en tien minuten garen.

Voilà, je hebt weer geld bespaard en een lekkere maaltijd op tafel gezet met een simpele pasta-hack. Het uitproberen waard toch?