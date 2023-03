Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Te jong voor millennial, te oud voor gen-Z? 7x tekenen dat jij een zillennial bent

Van boomers tot millennials: iedere generatie wordt getypeerd door bepaalde trends uit die tijdsperiode. Maar wat als jij géén affiniteit hebt met andere millennials uit jouw omgeving en tegelijkertijd te oud bent voor de gen-Z? Grote kans dat jij dan een echte Zillennial bent.

Yes, je leest het goed. Zillennials vallen tussen millennials (‘een ontgoochelde generatie‘) en gen-z in. Twijfel jij of je in deze tijdsgeest past? Lees dan gerust even verder en oordeel zelf.

Zillennial

Even ter opfrissing. Generatie-x is geboren tussen 1965 en 1980. Baby boomers zijn geboren tussen 1946 en 1964. Millennials kwamen tussen 1981 en 1996 ter wereld, en gen-z is de groep cool kids die geboren is tussen 1997 en 2012. Behoorlijk goed afgebakend, nietwaar? Nou… Niet helemaal.

Het briljante internet heeft namelijk ontdekt dat er behoorlijk wat mensen zijn die zich niet helemaal thuis voelen tussen de millennials. Tegelijkertijd hebben ze ook geen affiniteit met de trends van gen-z. De ‘tussen’-generatie heeft nu een eigen naam: zillennials. Deze generatie wordt getypeerd door een aantal kenmerken:

Een leven zonder internet

Een leven zonder internet? Nee, dat kun jij je niet meer herinneren. Je kunt de tijd van MSN en Hyves daarentegen nog goed voor de geest halen, maar een leven zonder enige vorm van internet? Nee, die herinneringen ben jij even kwijt.

Een leven zonder social media

Oké, dit kun jij je nog wel herinneren. Er was wel degelijk een tijd waarin jij plaatjes van je favoriete band kon googelen, of e-mails kon sturen naar die tante in het buitenland. Wellicht was het een stukje saaier, maar een leven zonder Hyves, Facebook of creatieve gebruikersnamen op MSN kun jij je nog goed herinneren.

Geen smartphones

Jij was al bij met je Nokia. Ideale dingen waren het: je kon uren Snake spelen zonder dat de batterij op ging. Daarnaast kon je sms’en en bellen: meer had jij niet nodig.

Britney Spears

Britney Spears was trendy. Haar kledingsstijl, muziekvideo’s, songteksten: jij was fan van de blonde popster en volgde haar liefdesaffaires op de voet. Naast Spears, had jij waarschijnlijk de cd’s van Avril Lavigne, Justin Timberlake of Hilary Duff.

Soulja Boy

Met je Kruidvat make-up ging jij naar de kinderdisco om vervolgens de nummers van Soulja Boy keihard mee te zingen. Niet alleen de songteksten van deze rapper zong jij woord voor woord mee, ook het populaire dansje van Crank That kon jij imiteren. Voor wie behoefte heeft aan wat nostalgie:

Idols

Jawel, het eerste seizoen van Idols was daadwerkelijk een grote hit. Als echte zillennial was je óf voor team Jamai, óf je was fan van Jim. Een poster van jouw idool hing dan ook prominent voor het raam en je sms’te jouw favoriete naam tijdens de liveshows in de hoop enige invloed op de uitslag te kunnen uitoefenen.

9/11

Deze dag kun jij nog vaag herinneren. Je weet nog goed dat jouw ouders het nieuws aanzetten om de ontwikkelingen rondom de aanslag te kunnen volgen. Waarschijnlijk heb je er in de klas over gepraat, maar meer dan dat kun jij je niet voor de geest halen. Zillennials zijn namelijk oud genoeg om het werelddrama te kunnen herinneren, maar zijn te jong om hier gedetailleerde herinneringen van te hebben.