Irene (20) werd doodziek door een vleesetende bacterie: ‘Ik appte naar mijn vrienden: ik ben ziek, maar wel heel vreemd ziek’

Via hoesten en niezen raken mensen besmet met groep A-streptokokken (GAS-bacterie), maar bij de meesten is het onschuldig of uit het zich hooguit als krentenbaard. Als de bacterie onderhuids doordringt in het weefsel of het bloed, wordt het een invasieve GAS-bacterie, fasciitis necroticans – ofwel een vleesetende bacterie. En dat is gevaarlijk. „Dat kan heel snel, heel verkeerd aflopen”, zegt Anne-Marie van Elsacker, arts-microbioloog.

Het RIVM ziet een stijging van het aantal ernstige gevallen. Ook in Friesland constateert Van Elsacker die stijging. Ze is directeur medische microbiologie van Certe, een medisch laboratorium. Daar houden ze zich bezig met het opsporen van infectiezieken in Friesland door monsters van de patiënten te onderzoeken. „De laatste tijd vinden we echt veel vleesetende bacteriën”, vertelt Van Elsacker. „Het hoort ook bij deze tijd van het jaar, dat mensen gevoeliger zijn voor infectieziekten. Maar dan is het nog beduidend meer.”

Huisartsen zien de bacterie vaak aan voor griep. „Het is een buitengewoon lastige diagnose”, vindt Van Elsacker. „Het lijkt op de klassieke griep. Niet alleen verkouden, maar ook rillerig. Goed ziek. Dat kunnen allerlei dingen zijn. Het is echt lastig om in te schatten of het om de vleesetende bacterie gaat of een gewone griep.”

Een snelle diagnose is wel van groot belang. De meerderheid van de patiënten ouder dan 50 jaar overlijdt binnen een week na de diagnose. Vooral bij kinderen tussen de 0 en 5 jaar oud is de stijging groot sinds het voorjaar van 2022. Sinds december vorig jaar stijgt ook het aantal gevallen bij volwassenen, meldt het RIVM op zijn website.

Tussen 2016 en 2019 waren er gemiddeld elk jaar zes kinderen die ziek werden door een vleesetende bacterie. In 2022 was dat met 42 zieke kinderen zeven keer zo hoog. In januari van dit jaar werd er al melding gemaakt van 18 kinderen met een vleesetende bacterie en in februari 15. Het RIVM verklaart dat dit hogere aantal vooral komt door de uitbreiding van de meldplicht voor de infectie.