De Spaarrekening van Bloem (24): ’57 euro en 12 cent is alles wat ik heb’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 24-jarige Bloem, die als verloskundige een flinke investering heeft moeten doen om te kunnen starten.

Beroep: verloskundige

Nettoinkomen: naar verwachting 3500 euro

Woonsituatie: huurhuis met drie huisgenoten

De Spaarrekening van Bloem

Wat staat er op je spaarrekening?

„Ik heb geen spaarrekening en ik heb ook nooit een spaarrekening gehad. Mijn hele leven maak ik al gebruik van één rekening en dat is dus gewoon de lopende rekening. Daar staat nu 57,12 euro op.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Dit is voor het eerst in mijn leven dat ik geen geld meer achter de hand heb. Dus ergens voelt een bedrag van 57,12 euro wel spannend. Dit is zo’n overzichtelijk bedrag, dat is natuurlijk zo op. Een onvoorziene kostenpost kan ik op dit moment niet hebben.”

Een onvoorziene kostenpost kan ik op dit moment niet hebben.

„Tegelijkertijd heb nooit hoeven nadenken over geld. Ik ben altijd verwend geweest. Als student kon ik altijd geld lenen van DUO en ik werd gesponsord door mijn ouders. Daarnaast had ik nog extra geld vanuit erfenissen. Er was dus altijd een buffer, maar ik heb daar nooit mijn best voor hoeven doen. Andere mensen hebben dat misschien niet en met een bijbaan van 15 euro per uur is het ook haast niet mogelijk een buffer op te bouwen.

Hoe komt het dat die buffer nu op is?

„Ik ben net afgestudeerd als verloskundige. Het duurt natuurlijk even voordat je je eerste salaris krijgt. Dat heb ik dus nog niet ontvangen. Daarnaast moet je allerlei kosten maken voordat je überhaupt kunt starten als verloskundige. Je hebt bijvoorbeeld sowieso een auto nodig, wat natuurlijk al heel duur is. Daar komen allerlei verzekeringen bij. En omdat je als verloskundige vaak zzp’er werkt, heb je daardoor ook extra verzekeringskosten.”

„Daar komt bij dat je alle medische spullen zelf moet aanschaffen, voordat je aan het werk kunt. Dat zijn twee tassen vol van bij elkaar zo’n 2500 tot 3000 euro. Je hebt de visite-tas: die heb ik iedere dienst bij me. Daarnaast heb je de spoed-tas voor thuisbevallingen. Dat is de tas waar het meeste geld in gaat zitten. Dat zijn alle basisspullen om baby en moeder te onderzoeken en op te vangen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan beademingsmaskers of zuurstof. Dat is allemaal duur spul.”

Als verloskundige heb je twee tassen vol nodig van bij elkaar zo’n 2500 tot 3000 euro.

Hoe heb je dat betaald?

„Die spullen heb ik aangeschaft van de buffer die ik nog over had, maar dat was puur geluk dat ik dat geld dus had. Anders zou ik echt geen idee hebben hoe ik dat had moeten ophoesten. Voor sommige verloskundigen die net gaan werken zijn deze kosten ook echt een probleem: zij moeten er keihard voor werken om geld bij elkaar te rapen om met hun werk te kunnen beginnen.”

Wanneer krijg je je eerste salaris?

„ Mijn eerste factuur heb ik gisteren verstuurd, dus ik denk dat ik ergens volgende week voor het eerst word uitbetaald. Tot die tijd heb ik dus nog 50 euro om de dagen te overbruggen”, lacht Bloem. „In mijn achterhoofd weet ik wel dat mijn ouders eventueel willen bijspringen als ik het net niet red, waardoor het dus ook niet héél spannend voelt om nog maar zo’n klein bedrag op mijn rekening te hebben.”

Heb je ook nog schulden?

Na een korte denkpauze en even doorvragen beseft Bloem dat ze absoluut een schuld heeft: haar studieschuld. „Eerlijk gezegd zou ik er niet eens aan denken om dat te zeggen, omdat het voelt alsof die schuld helemaal niet bestaat. Ik heb ook geen idee hoe veel geld ik eigenlijk over de afgelopen jaren heb geleend, dus ik heb ook geen idee hoe groot die schuld is.”

„Ik heb me daar echt nog nooit zorgen over gemaakt. Dat komt ook vanuit de luxepositie dat ik zeker wist dat ik direct na mijn afstuderen aan het werk zou kunnen. Daardoor heb ik altijd het gevoel gehad dat het met die studieschuld wel goed zou komen. Zo denk ik er nog steeds over. Die lening bij DUO voelt gewoon als het noodzakelijke middel om je studie te kunnen betalen, dus ik vind het heel logisch dat ik die schuld heb. Daarbij heeft ongeveer ie-de-reen in mijn omgeving ook een studieschuld. Ik heb nooit mijn best gedaan om die schuld eventueel níét op te bouwen. Ik heb wel gewerkt tijdens het studeren, maar van dat geld heb ik ook weer geleefd.”

Je gaat nu geld verdienen. Vind je het belangrijk om te gaan sparen?

„Ik heb nog helemaal niet nagedacht over een spaarplan en ik heb dus ook nog geen spaarrekening. Dit is wel het moment waarop ik daarover zou kunnen gaan nadenken. Tot nu toe heb ik sparen nooit belangrijk gevonden, maar ik weet wel dat dat bijvoorbeeld nodig is om ooit een huis te kunnen kopen. Nu voelt dat nog heel ver weg, maar vanuit praktisch oogpunt weet ik dat sparen wel belangrijker gaat worden.”

Geen spaarrekening, tot nu toe. Hoe ging je met de lopende rekening om?

„Daar heb ik me in de afgelopen echt heel erg weinig mee bezig gehouden, wat dus heel erg verwend is. Er was altijd een buffer en er ging gewoon geld van die rekening af voor alles dat ik deed en er kwam ook geld bij. Ik keek er eigenlijk nooit naar om, tot nu toe, dus. Ik kon gewoon altijd leven, ging van diezelfde rekening op vakantie en als ik werkte kwam er extra geld bij. Dat is een beetje hoe het eraan toe is gegaan. Eigenlijk heel ontspannen, maar dat kon natuurlijk alleen omdat er dus ook altijd wel genoeg geld was. Hoe dan ook, een verwende positie.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Alles rondom horeca zou best wat minder kunnen. Een havercappucino kost makkelijk 5 euro. Als je een bijbaan hebt waar je werkt voor een tientje per uur kun je daar gewoon weer een half uur voor werken. Maar ik vind in een café zitten of met mezelf ergens lunchen tegelijkertijd ook het allerfijnste om te doen. Daar betaal je dan voor. Daartegenover staat wel dat ik bijna nooit kleding koop bijvoorbeeld, dus zo praat ik dat dan voor mezelf goed.”

Wat is je beste financiële tip?

„Eerlijk gezegd vind ik mezelf echt veel te onervaren omtrent alles wat met geld te maken heeft om daar iets over te zeggen. Ik heb verstand van andere dingen, niet van financiële zaken.”

