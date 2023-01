Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

10 manieren om als ouder slaaptekort te voorkomen

Ben jij ook zó vaak moe en heb je last van slaaptekort? Val je in slaap binnen tien tot vijf minuten nadat je hoofd het kussen raakt? Bij goed uitgeruste mensen kost de overgang van wakker zijn naar slapen zo’n vijftien tot twintig minuten. Maar met deze tien tips voorkom je dat slaaptekort!

Zo voorkom je slaaptekort

Het is niet makkelijk, maar je kunt slaaptekort echt voorkomen.

1. Maak genoeg uren

Het is een inkoppertje, maar zorg dat je voldoende uren slaapt. Ga dus op tijd naar bed als je ‘s ochtends weer vroeg op moet. Wat het ideale aantal uren slaap is, verschilt per mens. Rond de 7 uur is in elk geval een gezond streven.

2. Eet, drink en rook twee tot drie uur voor het slapen niets

Cafeïne (in thee, koffie, cola en chocolade(melk)) en nicotine zijn dodelijk voor een gezonde nachtrust, evenals véél eten vlak voor het slapengaan. Gebruik ook geen alcohol als slaapmutsje. Eén tot twee glazen ’s avonds zijn oké, maar van meer slaap je onrustig.

3. Ontspan voor het slapen

Relax een uur voor bedtijd: neem een bad, ga een stuk lopen, doe ontspanningsoefeningen. Vermijd intensieve lichamelijke arbeid en voer geen zware gesprekken. Overdag en vroeg in de avond sporten is wél goed.

4. Dwing jezelf om wakker te blijven

Hoeveel moeders doezelen niet weg voor de tv of tijdens het voorlezen van hun kind? Funest, want daardoor slaap je minder goed. Doe iets waar je actief bij blijft: bel een vriendin, plak foto’s in. Een dutje overdag (maximaal 30 minuten en bij voorkeur tussen 1 en 4 uur ’s middags) kan geen kwaad en is prima om jezelf af en toe te gunnen.

5. Ga op regelmatige tijden naar bed en sta op een vaste tijd op

Uitslapen in het weekeinde mag, maar niet meer dan 1,5 uur anders word je er alleen maar vermoeider van.

6. Weg met die telefoon

Zogenaamde blauwen schermen zorgen ervoor dat je minder goed in slaapt valt. In bed nog even je mail of social media checken op je telefoon of iPad is dus geen goed idee. Ban deze apparaten het liefst helemaal uit je slaapkamer!

7. Sta op als je langer dan 20 minuten wakker ligt

Anders wordt je slaapkamer een oord van frustratie. Doe geen al te opwindende dingen en ga weer terug als je je slaperig voelt. Herhaal deze procedure als het moet.

Gemeld moet worden dat de meningen hierover verdeeld zijn. Metro schreef eerder over een slaapexpert die vindt dat, als je niet kunt slapen, je ‘gewoon in je bed moet blijven liggen‘.

8. Gebruik je bed alleen om te slapen

Zelfs een spannend boek lezen of tv-kijken is riskant. Seks hebben mag natúúrlijk wel. Dat kan zelfs bijzonder slaapverwekkend zijn!

9. Zorg dat je lekker ligt

Hoe sexy dat babydolletje ook is, je slaapt echt beter in lekker zittende nachtkleding. Een comfortabel bed en een fijn kussen helpen ook.

10. Zorg voor een gunstig slaapkamerklimaat

De sfeer moet rustgevend en aangenaam zijn. Vermijd daarom felle lampen, veel lawaai en een onaangename temperatuur: beter iets te koel dan te warm, goede ventilatie, niet te droge lucht. Houd de kamer donker: zelfs het licht van een elektrische wekker kan storend zijn.