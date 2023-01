Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De 10 best betaalde sportvrouwen van 2022 en hun inkomsten

Wie zijn de best betaalde sporters van het jaar? Onder de vrouwelijke sporters zijn de koplopers afgelopen jaar niet ingehaald, maar de rest van de lijst is behoorlijk opgeschud. Benieuwd naar het salaris dat deze sportvrouwen verdienen? Je leest het hier.

Mocht je nog een carrièreswitch overwegen, dan is dit misschien nog een optie.

De best betaalde sportvrouwen ter wereld

Ieder jaar onderzoekt Forbes de salarissen van topsporters. Wat verdienen zij, en wie verdient er het meest?

1. Naomi Osaka (25): 51,1 miljoen dollar

Sport: Tennis

Sportinkomsten: 1,1 miljoen dollar

Overige inkomsten: 50 miljoen dollar



Net als vorig jaar staat Naomi Osaka op nummer één van deze lijst. Toch heeft ze het afgelopen jaar behoorlijk wat salaris ingeleverd: in 2021 werd haar inkomen nog geschat op 57,3 miljoen dollar. Het grootste deel van haar inkomsten verdient ze náást het veld. Met onder andere haar eigen huidverzorgingsproducten, agentschap en productiebedrijf verdiende ze het afgelopen jaar ruim 50 miljoen dollar.

2. Serena Williams (41): 50,3 miljoen dollar

Sport: Tennis

Sportinkomsten: 0,3 miljoen dollar

Overige inkomsten: 50 miljoen dollar



Deze 23-voudige grandslamwinnares is niet uit deze lijst weg te denken. Ze heeft tijdens haar indrukwekkende carrière 95 miljoen dollar aan prijzengeld binnen weten te harken.

3. Eileen Gu (19): 20,1 miljoen dollar

Sport: Freestyle skiën

Sportinkomsten: 0,1 miljoen dollar

Overige inkomsten: 20 miljoen dollar



Deze jonge vrouw was in 2021 nog niet in deze lijst te bekennen. Dit jaar maakt ze haar entree op de derde plaats en stoot ze onder andere Venus Williams van deze plek. Op haar 18-jarige leeftijd pakte zij dit jaar twee gouden titels op de Olympische Spelen in Peking. Waar zal deze sporter volgend jaar eindigen?

4. Emma Raducanu (20): 18,7 miljoen dollar

Sport: Tennis

Sportinkomsten: 0,7 miljoen dollar

Overige inkomsten: 18 miljoen dollar



Deze Britse tennisspeelster is pas 20 jaar en won in 2021 de US open. Met haar 2,5 miljoen volgers op Instagram, samenwerkingen met Porsche, Dior en Nike verdiende ze naast het tennisveld dit jaar zo’n 18 miljoen dollar. Dan sta je dus met gemak tussen ‘s werelds best betaalde sportvrouwen.

5. Iga Świątek (21): 14,9 miljoen dollar

Sport: Tennis

Sportinkomsten: 9,9 miljoen dollar

Overige inkomsten: 5 miljoen dollar



Vier van de vijf vrouwen in de top 5 van deze lijst spenderen een groot deel van hun tijd op de tennisbaan. Deze Poolse speelster is ook nog maar 21 jaar oud, maar won dit jaar de Roland Garros en de US Open. Haar inkomsten uit de sport waren een stuk hoger dan die van de nummer één, twee, drie en vier op deze lijst: met haar spel verdiende Iga Świątek het afgelopen jaar een kleine 10 miljoen dollar.

6. Venus Williams (42): 12,1 miljoen dollar

Sport: Tennis

Sportinkomsten: 0,1 miljoen dollar

Overige inkomsten: 12 miljoen dollar



Venus Williams stond in 2021 nog op nummer drie van deze lijst. Venus speelde dit jaar slechts vier toernooien en verloor deze allemaal. Gelukkig leveren haar inkomsten naast het tennisveld genoeg op: zij verdiende zonder het prijzengeld alsnog 12 miljoen dollar.

7. Coco Gauff (18): 11,1 miljoen dollar

Sport: Tennis

Sportinkomsten: 3,1 miljoen dollar

Overige inkomsten: 8 miljoen dollar



Volgens Forbes kan het niet lang duren voordat Coco Gauff er ook met een Grand Slam vandoor gaat. Ze verdiende op achttienjarige leeftijd dit jaar ruim 3 miljoen dollar met de sport. Ook buiten het veld sleept deze veelbelovende sportvrouw een behoorlijk bedrag binnen. Onder andere door een deal met New Balance verdiende ze 8 miljoen dollar aan overige inkomsten.

8. Simone Biles (25): 10 miljoen dollar

Sport: Turnen

Sportinkomsten: 0 miljoen dollar

Overige inkomsten: 10 miljoen dollar



Simone Biles was dit jaar te bewonderen in een reclame voor de Super Bowl. Haar samenwerkingen leveren haar genoeg op: zonder inkomsten uit de sport verdiende ze 10 miljoen dollar.

9. Jessica Pegula (28): 7,6 miljoen dollar

Sport: Tennis

Sportinkomsten: 3,6 miljoen dollar

Overige inkomsten: 4 miljoen dollar



Bij deze vrouw liggen de sportinkomsten en de overige inkomsten relatief dicht bij elkaar, in vergelijking met een hoop andere best betaalde sportvrouwen van 2022.

10. Minjee Lee (26): 7,3 miljoen dollar

Sport: Golf

Sportinkomsten: 4,8 miljoen dollar

Overige inkomsten: 2,5 miljoen dollar



Als enige golf-speelster op deze lijst met best betaalde sportvrouwen van 2022 heeft Lee het goed voor elkaar. Daarnaast maakt ze dit jaar haar entree in de top tien. Dankzij haar sportprestaties verdiende ze dit jaar een kleine 5 miljoen dollar. Daarnaast verdiende ze ook nog ruimschoots naast de golfbaan: dankzij samenwerkingen met onder andere Aon, verdiende ze nog 2,5 miljoen dollar extra.