Heb je oliebollen over van de jaarwisseling? Dit kun je ermee doen

Heb je nog oliebollen overgehouden van gisteren en krijg je ze vandaag ook niet op. Geen probleem. Met deze tips kun je nog weken genieten van de baksels.

Een oliebol is eenvoudig weer warm en lekker te krijgen. Opwarmen kan het beste in de oven, want wordt de oliebol weer lekker krokant. Doe de oliebollen 5 minuten in een voorverwarmde oven op 145 graden en ze zijn weer overheerlijk. Opwarmen in de magnetron kan ook, maar de kans is dan wel klein dat de buitenkant krokant wordt. Opwarmen kan 2 minuten op 850 watt. Opwarmen in de airfryer kan ook. Ongeveer 3 minuten op 150 graden. Maar de oven geeft het beste resultaat.

Wil je de oliebollen op een later moment eten? Dit kun je ermee doen.

Invriezen

Je kunt verse oliebollen invriezen. Doe de koude oliebollen in een luchtdichte zak. Haal ze wel binnen 2 maanden uit de vriezer, want de smaak gaat naar een wel verloren. Wanneer je de oliebol uit de vriezer haalt is wel aan te raden de bol eerst helemaal te ontdooien voor je hem opwarmt. Voor appelbeignets geldt ook dat u ze kunt invriezen en opwarmen, al worden die na het ontdooien wel wat zachter.

Maak wentelteefjes

Net als oud brood kun je prima de overgebleven oliebollenresten gebruiken voor wentelteefjes. Snij de oliebollen in ronde plakken van dikte naar keuze. Mix een ei, wat melk, suiker en kaneel en dip de plakken in het beslag. Bak de oliebollen in een hete pan aan beide kanten bruin en genieten maar.

Oliebollencake

Heb je nog aardig wat oliebollen over dan kun je er ook een oliebollencake van maken.

6 oliebollen

3 eieren

250 milliliter melk

100 gram suiker

150 milliliter slagroom

1 theelepel kaneel

Zo maak je oliebollencake:

Zet de oven aan op 180 graden en vet een cakeblik in. Snijd de oliebollen in schijven van een kleine centimeter breed. Doe de eieren in een kom en voeg alle overige ingrediënten toe, behalve de oliebollen. Bedek de bodem van het cakeblik met wat plakjes oliebol en schenk hier wat van het mengsel over. Leg vervolgens weer een laag plakjes oliebol in de cakevorm en schenk weer wat van het melkmengsel hierover. Herhaal dit tot de ingrediënten op zijn. Zet de cakevorm ongeveer een uurtje in de oven. Haal het blik uit de oven en zet je cake in de koelkast zodat hij goed af kan koelen en stevig wordt.

Eet smakelijk!