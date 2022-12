Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sollicitatie bij Apple: overleef jij de ‘biertest’ van Steve Jobs?

De oprichter van Apple, Steve Jobs, vond het uiterst belangrijk om nieuwe werknemers aan te nemen, die het profiel hadden waar hij naar zocht. Iemand die zich snel aanpast aan het bedrijf. Die goed werkt binnen een team en die zowel besluitvaardig, als creatief is. Makkelijker gezegd dan gevonden. Maar de wijlen CEO ontwikkelde een sollicitatie-methode waarmee hij het beste talent te pakken kreeg: de biertest.

Sollicitaties zijn vaak even formeel als onpersoonlijk. In veel gevallen heeft de kandidaat de antwoorden bijna uit het hoofd geleerd. De aspirant-werknemer zet vervolgens een masker op en het lijkt wel of het gesprek met de potentiële werkgever volledig uit een vooraf bepaald script komt. Maar de oprichter van Apple, Steve Jobs, vond een manier om dit voorspelbare sollicitatiepatroon te doorbreken: de biertest. Slaag jij?

Sollicitatie bij Apple: de biertest van Steve Jobs

Telkens wanneer hij overwoog iemand al dan niet in dienst te nemen, vroeg de oprichter van Apple zich hetzelfde af: „Zou ik een biertje met deze persoon drinken? Zou ik ontspannen met hem of haar praten tijdens een wandeling?”

En hij dacht het niet alleen, maar deed dat ook tijdens sollicitaties. Steve Jobs sprak namelijk met de kandidaten af om een wandelingetje te maken en samen wat te drinken, de formaliteiten achterwege te laten en op die ontspannen manier met hen te keuvelen.

Steve Jobs wist dat mensen op dat soort momenten meer loskomen en eerlijker over het leven praten. Na de wandeling stelde de oprichter van Apple hen vragen als: ‘Wat heb je afgelopen zomer gedaan?’ of ‘Wanneer heb je voor het laatst iets bereikt?’ om de kandidaat beter te leren kennen. Er waren geen goede of foute antwoorden, maar daar kwam Jobs’ beslissing vandaan om hen al dan niet aan te nemen.

Het doel van de bizarre sollicitatiestrategie van Steve Jobs was niets anders dan het vinden van het beste talent. De meest gekwalificeerde mensen. De ‘A-Players’, zoals hij degenen van de hoogste klasse noemde.

„Ik ontdekte dat wanneer je genoeg A-spelers bij elkaar krijgt, wanneer je het ongelooflijke werk doormaakt om deze A-spelers te vinden, ze echt graag met elkaar werken. Omdat ze nooit eerder de kans hebben gehad om dat te doen”, legde de inmiddels overleden CEO van Apple uit in de (kijktip!) documentaire Steve Jobs: The Lost Interview waarvan je hierboven een stukje kan bekijken.

Check ook de sollicitatietips van niemand minder dan Jeff Bezos en Elon Musk. Alleen vragen ze je helaas niet mee op kroegentocht.