Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het ultieme uitje voor Harry Potter-fans (en het is dichterbij dan je denkt!)

In de koudere maanden is het dé perfecte tijd om weer te beginnen aan de Harry Potter-films. Maak je klaar voor een marathon, pak er een dekentje bij, haal wat snacks in huis en jouw weekend kan niet meer stuk. Je geniet zó ontzettend van het magische wereldje, dat je er bijna zelf naartoe wilt. Als dat het geval is dan hebben we goed nieuws voor je, want wij hebben hét perfecte Harry Potter-uitje gevonden, waarbij je echt in de Wizarding World stapt.

En het is niet héél ver weg.

Dit is hét uitje voor Harry Potter-fans

Oké, we snappen dat we je nu enorm enthousiast hebben gemaakt. Dat waren wij namelijk ook toen we dit geweldige nieuws hoorden. We hebben het namelijk over de Harry Potter: A Forbidden Forest Experience. Na zonsondergang kan je hier een magische boswandeling maken en maak je de toverwereld van dichtbij mee. Alle scènes uit de films van Harry Potter én Fantastic Beats komen hier tot leven, door middel van verschillende geluiden, lichten en speciale effecten. Ook kan je genieten van een lekker hapje en drankje geïnspireerd op de Wizarding World. Sounds a-ma-zing!

A Forbidden Forest Experience

Grote kans dat je nu zo snel mogelijk naar de Harry Potter: A Forbidden Forest Experience toe wilt. En dat snappen wij maar al te goed. Aankomende maand heb jij het waarschijnlijk super druk met al die kerstborrels- en feestjes, dus misschien dat je er in december geen tijd voor hebt. Maar no worries, want je kan hier nog heen tot 5 februari 2023.

Een bezoek duurt zo’n 60 tot 90 minuten, maar maak je geen zorgen, want zo lang ben je echt niet aan het lopen. Het hele pad bewandelen kost 45-75 minuten, maar je staat natuurlijk ook vaak stil om het één en ander te bekijken (en dat doe je daar gegarandeerd veel). Deze hele experience is te vinden in Brussel, in het Kasteeldomein Groenenberg. Het is niet echt om de hoek, maar hey, het is goedkoper dan een retourtje naar Londen om daar de Harry Potter Studios te bekijken. En het is zo’n reis natuurlijk wel dubbel en dwars waard, toch?!