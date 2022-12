Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Felyn (24): ‘Ik zet iedere maand 1100 euro opzij’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 24-jarige Felyn, die zichzelf een spaar-nerd noemt.

Beroep: junior brand manager

Netto inkomen: 2461,20 euro

Woont:huurhuis, gedeeld met drie andere huisgenoten

De Spaarrekening van Felyn

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Om precies te zijn 8892 euro. Daarnaast staat er nog zo’n 3700 euro op beleggingsrekeningen.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Ik ben wel tevreden. Afgelopen mei kwam ik namelijk terug van een reis en was er nog maar 1000 euro van die spaarrekening over.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Ja, mijn studieschuld is bij elkaar 35.708,47 euro.”

Maak je je weleens zorgen over die schuld?

„Nee, voor nu bestaat die schuld in mijn hoofd niet echt. Het voelt als een probleem voor later. Ik denk misschien wel dat het ooit een probleem wordt. Nu woon ik nog met drie huisgenoten, wat ik heel leuk vind. Maar er komt een moment dat ik een plek voor mijzelf wil, waar het huis gewoon goed in elkaar zit en ik geen lekkages heb. Ik zie het niet gebeuren dat ik over twee jaar een huis kan kopen en ik heb ook geen ouders die dat voor mij gaan doen. Dan wordt die studieschuld misschien wel een probleem.”

Hoe heb je jouw spaarbedrag bij elkaar gespaard?

„Ik ben een spaar-nerd. Ik verdeel mijn geld over allerlei potjes. Maandelijks gaat er 200 euro naar een kledingpot, 200 euro in een vakantiepotje, 100 euro naar een potje voor een nieuwe telefoon en nog 200 euro naar een potje voor persoonlijke ontwikkeling. Mijn huisgenoten maken mij daar altijd belachelijk om dat laatste potje, trouwens. Dan gaat er nog 300 euro per maand opzij als ‘vrij spaargeld’ en beleg ik maandelijks 100 euro. In totaal zet ik aan het begin van iedere maand dus 1100 euro opzij, maar een groot deel daarvan geef ik ook weer uit, aan bijvoorbeeld kleding of weekendjes weg.”

Hoe ziet dat verdelen er in de praktijk uit?

„Zodra mijn salaris wordt gestort, maak ik naar mijn spaarrekening over wat ik die maand nog over had. Zo begin ik iedere maand met hetzelfde bedrag. Ik leef nog weleens de illusie dat ik heel rijk ben. Door maandelijks met hetzelfde bedrag te beginnen, probeer ik mijzelf uit die droom te helpen.

Ik leef nog weleens de illusie dat ik heel rijk ben.

Van dat startbedrag betaal ik direct alles wat moet worden betaald. Bijvoorbeeld mijn huur van 469 euro, abonnementen, verzekeringen, dat soort zaken. Dan verdeel ik die 1100 euro over de verschillende potjes, mijn spaarrekening en beleggingsrekening. Dan blijft er nog een kleine 1000 euro over en daar leef ik van. Dat is voor de boodschappen, etentjes, borrels, cadeaus, dat soort dingen.”

Naast de gewone spaarrekening beleg je dus ook. Hoe doe je dat?

„Ik ben daar in oktober 2020 mee begonnen. Beleggen werd in de coronatijd een soort hobby voor mij, maar dat was ook snel weer voorbij. Nu kijk ik eigenlijk nooit meer naar dat geld om. Ik heb 800 toentertijd euro in aandelen gestoken. Nu zijn die nog 300 euro waard, maar ik denk dat dat ooit nog wel in waarde stijgt.

Naast de aandelen, heb ik een passieve beleggingsrekening. Daar begon ik met een startbedrag van 1500 euro. Nu gaat daar maandelijks 100 euro extra naartoe. In totaal staat er nu 3452 euro op die rekening, maar dat is eigenlijk geld dat ik vergeet en die honderd euro per maand kan ik missen. Momenteel is het netto rendement min 0,6 procent. Voor nu laat ik dat gewoon zoals het is. Als ik 60 jaar ben ga ik daar weer een keer naar omkijken.”

Zijn er dingen waar je meer geld aan uitgeeft, dan je eigenlijk zou willen?

„Ja, kleding. Maandelijks gaat er dus 200 euro naar de kledingpot, maar eigenlijk vind ik dat echt te veel. Kleding kopen is maar kort geluk. Maar soms ga ik dan bijvoorbeeld naar de Bijenkorf, koop ik twee items en dan is het geld weer op. Ik heb heb vroeger zó vaak miskopen gedaan bij de Bershka en Zara, dat ik nu wil dat ieder item dat ik koop goed is. Daardoor zijn het nu wel altijd mooie aankopen, maar ook onnodige. Soms koop ik een jurk, omdat ik die mooi vind om aan te trekken naar een bruiloft die helemaal niet op de planning staat. Nu komen de feestdagen eraan en kan ik kiezen uit vijf outfits, terwijl er niet eens zoveel kerstdagen zijn.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik heb daar veel boeken over gelezen en de beste tip voor mij was, Pay yourself first. Zodra je je salaris krijgt, betaal je alles wat je sowieso moet betalen die maand. Daarna betaal je jezelf, door in potjes te stoppen wat je waaraan wil uitgeven. Vervolgens betaal je je eigen spaargeld. Dan pas komt de rest.”

💶 Ook (anoniem) meedoen? Ook meedoen aan De Spaarrekening? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. De Spaarrekening.

Meer artikelen lezen over Geld & Carrière? Dat kan hier.