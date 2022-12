Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amerikaans stel ongedeerd na autocrash van 90 meter hoge klif

Van de weg afraken en een 90 meter hoge val van een klif maken met de auto. Het gebeurde een Amerikaans stel in Californië die wonderbaarlijk genoeg nauwelijks verwondingen aan de autocrash hebben overgehouden. Reddingswerkers die de twee vonden spreken tegenover The New York Times van een „wonder”.

De wagen raakte van de weg, suisde naar beneden en landde op de kop op de bodem van het ravijn. Cloe Fields (23) reed afgelopen dinsdag samen met haar vriend Christian Zelada (24) op de rand van een steile klif langs de Monkey Canyon, ten noorden van Los Angeles, toen een andere weggebruiker toeterde en het tweetal in probeerde te halen. Het noodlot sloeg toe toen Zelada de macht over het stuur verloor door grind op de weg.

Ongedeerd na autocrash

Op beelden van de politie van Los Angeles is te zien hoe de wagen onderaan de rotswand terechtkwam. Op wat blauwe plekken, een beetje nekpijn en een lichte hersenschudding na waren de twee ongedeerd na de autocrash. In de diepe kloof was geen bereik, maar Field’s iPhone 14 had al gebruik gemaakt van nieuwe technologie om de crash automatisch te detecteren en via de satelliet een SOS-oproep te doen naar een Apple alarmcentrale.



Vehicle 250 feet over the side, Monkey Canyon, Angeles Forest. #Los Angeles Sheriff’s Department Air Rescue 5 on scene to conduct the rescue. LASD SEB Tactical Medics deployed and hoisted 2 victims out of the canyon. Airlifted to a trauma center. Saving lives priority 1. pic.twitter.com/uRS2qlKHWu — SEB (@SEBLASD) December 14, 2022

‘Vergelijkbare ongevallen kennen dodelijke afloop’

Binnen 30 minuten konden medewerkers van de Los Angeles County Sheriff Fields en Zelada redden. Reddingswerkers die de twee per helikopter naar een ziekenhuis brachten, zeiden tegen The New York Times dat vergelijkbare ongevallen langs de klif altijd een dodelijke afloop kenden. „Wij behoorden tot die één op de 100 miljoen die het er levend vanaf hebben gebracht”, aldus Zelada.